Incendio forestal en Tarragona, en directo | Última hora en Paüls: el viento complica el fuego en el Baix Ebre

El alcalde de Paüls: "Si no controlamos el flanco derecho, por la tarde podemos vivir situaciones complicadas"

El municipio de Paüls ha despertado con el fuego activo y un fuerte viento que no está dando tregua al incendio forestal. En el pueblo se cumple estrictamente el confinamiento. Las calles están vacías y solo se mueven los miembros del ADF y los trabajadores municipales, concentrados en tener a todo el mundo controlado y a salvo, y pendientes de las órdenes y peticiones que puedan hacerlos los cuerpos de extinción. El alcalde, Enric Adell, ha apuntado que preocupa cómo avanzará el fuego en el flanco derecho cuando cambie el viento. "Si no lo controlamos, esta tarde podemos vivir situaciones complicadas aquí en el municipio y en el municipio de Alfara", ha dicho. En el pueblo no hay cobertura de telefonía y desde el consistorio se hacen bandos para recordar a la gente que no se mueva de casa.