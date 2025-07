Refugiados en el Ayuntamiento de Xerta: "Escuché el rugido del fuego y tuve que abandonar mi casa"

Cuando el fuego empezó en el barranco del Infern, en el término de Paüls, Xavier Rojas estaba en su finca, a pocos kilómetros de la cabeza del incendio. "Eran las nueve de la noche y escuché el rugido del fuego", recuerda. "Lo digo sin exagerar, es un sonido que no se olvida", añade. Rojas llamó a emergencias y advirtió de que la situación se complicaba por el viento: "Al cabo de un rato, un bombero me encontró con una linterna y me preguntó qué hacía ahí". "Le dije que estaba en mi finca y me informó de que me tenía que ir", explica.

Rojas ha pasado la noche en Xerta. Primero, trató de dormir en la estación de tren. Pero el humo era demasiado molesto. Después, lo intentó en un banco, luego en un cajero y finalmente se resignó y empezó a deambular por las calles del pueblo. "No he pegado ojo en toda la noche", lamenta. Este martes las cosas son distintas. El ayuntamiento de la localidad ha habilitado un espacio en el que se ofrece cena y una cama a las siete personas que han sido evacuadas de sus masías. Tres de ellas, no obstante, dormirán en furgonetas. Pero Rojas, como Igor Zabo, un ucraniano que también tiene una finca cercana, sí pasarán la noche en este espacio. "Tengo a toda la familia en la Ràpita y no sé cuando los podré ver; espero poder irme a casa el miércoles", cuenta. También Sharon Hall y su hija, de Irlanda, propietarias de una finca, tendrán que pasar la noche en el ayuntamiento.

"El fuego no llegó a la granja porque las vacas pacen en la zona y mantienen el espacio abierto" Àlex Fontanet — Ganadero en Alfara de Carles

Miembros de la Cruz Roja preparan las literas en las que dormiran los vecinos evacuados. / JORDI OTIX

Miembros de la Cruz Roja trasladan literas portátiles hasta el vestíbulo del consistorio. Desde la plaza del pueblo, Manel Pinyol, de 92 años, lo observa todo con atención mientras el viento sopla de nuevo. Vive cerca de la gasolinera a la que el fuego se acercó peligrosamente durante la primera noche. "Teníamos miedo de que explotara y no lo veíamos nada claro", rememora. Al final, los bomberos lograron contener las llamas. "Fue alucinante escuchar el estallido de bombas de la guerra civil, vivimos un infierno", dice Pinyol, que ya ha vivido otros incendios en la comarca.

Manel Pinyol, vecino de Xerta, en la plaza del pueblo. / JORDI OTIX

"El monte mediterráneo siempre quemará y se regenerará, el sufrimiento llega por la noche cuando las llamas se acercan al pueblo" Manel Coronil — Vecino de Alfara de Carles

Un altavoz actualiza a todo volumen, para que se enteren todos los vecinos, la información oficial. "El confinamiento se mantiene y los bomberos siguen trabajando en el incendio", detalla el comunicado oficial. El mensaje se abre y se cierra con la melodía de una sardana.

La charca de Àlex Fontanet donde los bomberos han cargado sus cisternas. / JORDI OTIX

Vacas salvadoras

En los incendios, el principal objetivo de los bomberos es salvaguardar la vida de las personas y esta ha sido la única prioridad de los cuerpos de extinción. "El monte mediterráneo como el que tenemos aquí siempre quemará y se regenerará, el sufrimiento llega por la noche cuando las llamas se acercan al pueblo", expone Manel Coronil, responsable del principal bar de Alfara de Carles. Lo dice mientras contempla el imponente paisaje de Els Ports, en el que destaca una espesa nube de humo.

Las llamas han llegado a escasos metros de la granja de Àlex Fontanet. / JORDI OTIX

A poca distancia del bar que Coronil regenta junto con su madre y su hermana, está la explotación ganadera de Àlex Fontanet. "El fuego no llegó a la granja porque las vacas pacen en la zona y mantienen el espacio abierto", detalla. "Sin estas 100 cabezas de ganado en extensivo, todo habría sido peor en el barranco de la Figuerassa", sostiene.

Trabajadores de Forestal Catalana, que depende del Departament d'Agricultura, cargan las cubas en la charca de Fontanet. "Es para que beban las vacas, pero yo les he autorizado porque la situación es límite", dice. "Sabíamos que algún día sucedería y ha llegado el día; es cierto que toda la vegetación mediterránea rebrotará pronto, pero sabe mal ver cómo el fuego arrasa al territorio que amas", reconoce.