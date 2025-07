¿Es el incendio de Paüls (Tarragona) un megaincendio o un incendio de sexta generación y por qué es tan difícil de extinguir?

El mundo está asistiendo a la aparición de incendios cada vez más voraces que, a diferencia de los que se daban antaño, ahora se propagan con mayor rapidez, afectan a extensiones más amplias de terreno y causan más daños a su paso. El incendio de Paüls, que en menos de un día ya ha quemado casi 3.000 hectáreas, es un claro ejemplo de cómo estos fuegos están adquiriendo una dimensión hasta ahora inaudita.

¿Pero está Tarragona ante un megaincendio? ¿Un gran fuego forestal de alta intensidad? ¿Un incendio de cuarta, quinta o sexta generación? Los bomberos movilizados sobre el terreno hablan por ahora de un fuego de gran intensidad y descartan, por el momento, que estemos ante un incendio de sexta generación como los de California (2025), Chile (2024) y Portugal (2017). Aún así, según explican los expertos, la intensidad de las llamas y su velocidad de propagación plantean que estamos ante un incendio de nueva generación, alimentado por el cambio climático y, sobre todo, difícil de extinguir. ¿Pero por qué?

Según explican las investigadoras Cristina Montiel Molina y Mariona Borràs, ambas especializadas en gestión forestal, los grandes incendios del siglo XXI ya no pueden analizarse solo por la superficie que arrasan. Ahora, lo que marca la gravedad de un fuego es su comportamiento y factores como, por ejemplo, su velocidad de propagación, la intensidad de las llamas y su capacidad de desbordar los sistemas de extinción. En el caso de Paüls, por ejemplo, se observa que el fuego está avanzando a gran velocidad por áreas forestales, en su mayoría dentro del Parc Natural dels Ports, y que está cogiendo gran velocidad debido, entre otros, a rachas de viento de hasta 90 km/h que alimentan el recorrido de las llamas. Los bomberos movilizados sobre el terreno afirman que las tareas de extinción están siendo especialmente complejas y que, por ahora, el objetivo es estabilizar al menos un flanco del incendio para contener la expansión de las llamas.

"Estamos viendo un claro aumento de los llamados megaincendios, que son aquellos que avanzan de forma rápida, muestran comportamientos impredecibles y que, además, incluso llegan a estar fuera de la capacidad de extinción"

Esta situación, lejos de ser una anomalía, se ha observado en varios de los megaincendios brotados en los últimos años en distintos lugares del mundo. Los expertos afirman que, a diferencia de los incendios convencionales, ahora se dan cada vez más fuegos que muestran un comportamiento extremo como, por ejemplo, una propagación muy veloz, llamas de gran altura y una intensidad tal que impide cualquier ataque directo. "Estamos viendo un claro aumento de los llamados megaincendios, que son aquellos que avanzan de forma rápida, muestran comportamientos impredecibles y que, además, incluso llegan a estar fuera de la capacidad de extinción", comenta Mariona Borràs, ingeniera de montes y responsable del área de Base social y Comunidad de la Fundación Pau Costa, quien también advierte que "nos faltan herramientas fiables que nos permitan entender cómo se comportan estos incendios de nueva generación".

Impacto del cambio climático

Detrás de esta nueva generación de incendios hay un factor que los expertos señalan como uno de los principales responsables del aumento de la la voracidad de las llamas: el cambio climático. "Los extremos climáticos y atmosféricos, desde las altas temperaturas hasta la sequía del suelo, destacan como el principal vector que está aumentando la gravedad de los megaincendios. Se trata, cómo no, de manifestaciones directas del cambio climático sobre el terreno", comenta Cristina Montiel Molina, catedrática de Geografía en la Universidad Complutense de Madrid y especialista en gestión forestal, durante un 'briefing' organizado por la plataforma Science Media Centre España. Un ejemplo muy ilustrativo, explica, es la combinación entre ausencia de lluvias y altas temperaturas sobre un bosque, lo que acaba secando la vegetación mucho más rápido de lo habitual y dejándola lista para arder de forma más voraz.

"Los extremos climáticos y atmosféricos, desde las altas temperaturas hasta la sequía del suelo, destacan como el principal vector que está aumentando la gravedad de los megaincendios"

Factores como la transformación del paisaje rural, el abandono de tierras y el cambio en los usos del suelo ya venía facilitando la propagación del fuego pero ahora, según incide Montiel Molina, el avance del cambio climático está amplificando estos efectos. "Los incendios de nueva generación, especialmente de la cuarta, quinta y sexta, ya no se explican sin incluir al cambio climático como protagonista. Es un factor que no inicia directamente los fuegos pero sí contribuye a acelerar su expansión", esgrime la investigadora. Recientes estudios, de hecho, inciden en que las condiciones climáticas extremas están dificultando incluso las tareas de extinción nocturnas porque, a diferencia de lo que ocurría antaño, el fuego ya no se apacigua durante la noche sino que en ocasiones incluso se reaviva y acelera debido a la sequedad del terreno y a las altas temperaturas que ya invaden el día y la noche de los veranos españoles.