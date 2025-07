Fernando Fabiani, médico, sobre cómo evitar un golpe de calor trabajando al aire libre

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, el riesgo de sufrir un golpe de calor se incrementa considerablemente, especialmente entre quienes desempeñan labores al aire libre. Trabajar bajo el sol durante largas horas sin la protección adecuada puede tener consecuencias graves para la salud.

El médico Fernando Fabiani remarca que ante las altas temperaturas hay que tener cuidado con los golpes de calor y da unas claves para poder detectarlo, actuar rápido y prevenirlo.

"Hacer esfuerzos con altas temperaturas durante tiempo prolongado aumenta el riesgo de ese golpe de calor que puede ser una cosa anecdótica y leve, pero si es importante puede tener consecuencias muy graves", alerta Fabiani, que especialmente pone el foco en "los trabajadores y personas que hacen esfuerzos físicos a altas temperaturas".

Las horas centrales del día son especialmente peligrosas. "Las personas que trabajan en el campo, en las carreteras y la limpieza tendrían que evitar hacer esfuerzos en las horas centrales del día, es uno de los grandes desencadenantes", advierte. El médico incluye, además de los esfuerzos a pleno sol, aquellos esfuerzos en espacios cerrados en donde la temperatura es muy alta, como invernaderos o naves no climatizadas.

¿Cómo se detecta el golpe de calor?

"Podemos empezar a notar dolor de cabeza, ganas de vomitar, cierta debilidad...", resume. "Y si esto va a más puede haber pérdida de conciencia, calambres musculares, palpitaciones, taquicardia, dificultad respiratoria y, desgraciadamente, si esto va a más puede provocar incluso el fallecimiento".

Ante estos síntomas, "rápidamente nos vamos a un sitio fresco". "Me aparto de la alta temperatura, me refresco por fuera y por dentro, si puedo me echo agua, me pongo compresa fría, bebo líquido fresco...", enumera.

La clave es refrescarse e intentar compensar las altas temperaturas. Llevar a la persona a la sombra, quitarle ropa innecesaria, refrescarla con agua y abanicarla. Si vemos que la cosa va a más, o que no hay síntoma de recuperación o incluso pérdida de conocimiento, hay que llamar a emergencias, pues el golpe de calor "puede tener consecuencias graves".