El documental de EL PERIÓDICO 'Un corazón contra reloj' se estrena en el cine Texas de Barcelona: "Da mucha esperanza"

El documental 'Un corazón contra reloj. Cuando Montse revivió con los latidos de un donante', realizado por los periodistas de EL PERIÓDICO Beatriz Pérez, Manu Mitru y Patricio Ortiz, ha hecho su puesta de largo en el cine Texas de Barcelona, donde se ha proyectado ante un aforo convertido por una tarde en una suerte de gran hermandad de los trasplantes. A la sesión, que ha colgado el cartel de completo, han acudido la protagonista del reportaje, Montse López; sanitarios del Hospital Clínic como la cardióloga Marta Farrero, pacientes trasplantados y otros aún en el difícil trance de la lista de espera. "Es increíble ver cuánta gente se moviliza para salvar una vida, este documental da mucha esperanza, somos afortunados de contar con este sistema de salud", han asegurado los autores en la presentación.

El reportaje audiovisual, de 30 minutos, pone en el foco en la importancia de la donación de órganos y el aumento de las negativas familiares a donar. Para hacerlo, cuenta el antes, el durante y el después del trasplante de corazón de Montse, que tiene 43 años y una cardiopatía genética que requería de un nuevo órgano para vivir. EL PERIÓDICO ha seguido durante cuatro meses, de febrero a mayo, la vida de esta paciente que relata en primera persona la incertidumbre de la espera, pero también la esperanza y la alegría cuando aparece un donante anónimo que, además de la suya, salvó otras seis vidas. "Quiero vivir", dice Montse en un momento del reportaje, que bascula entre la pausa de su relato y, llegado el momento crucial, el ritmo cinematográfico y trepidante de la intervención.

Aliento para otros enfermos

"Este documental es muy importante para nosotros porque EL PERIÓDICO no solo se lee y se escucha, sino que también hacemos este tipo de producciones audiovisuales que, además, se alinean con dos pilares del diario: el interés por el progreso y las personas", ha asegurado Gemma Martínez, directora adjunta de la cabecera.

Beatriz Pérez, que ha explicado que surgió el donante justo al día siguiente de entrevistar por primera vez a Montse -"y ahí se desató el caos"-, le ha agradecido que abriera de par en par las puertas de su casa y -nunca mejor dicho- su corazón para explicar una historia que sin duda da aliento a otros enfermos. "Yo estoy en lista de espera y es un proceso muy duro que deja mucha huella psicológica, porque tienes una enfermedad que te aboca a la muerte, por eso es importante que se hable de todo ello", ha asegurado un paciente de entre el público. "A mí me han diagnosticado una cardiopatía y este tipo de historias son muy esperanzadoras", ha dicho uno joven en otro dos de los momentos más emotivos de la presentación.

Aumento de negativas

Pero este trabajo periodístico también es importante, según ha subrayado el director de Comunicación del Departament de Salut, Abraham del Moral, para "recordar que debemos ser generosos con los demás cuando ya no necesitamos los órganos". El dato, crudo, está ahí: las negativas familiares a donar órganos se situaron en 2024 en un 25,8%, una cifra "nunca vista", según la Organització Catalana de Transplantaments (OCATT). En 2023, esa tasa se situó en el 22, 4%. Las cifras no ponen en jaque lel sistema de trasplantes, pero Jaume Tort, director del organismo y también presente en la sesión, ha señalado que ha llegado el momento de trabajar en la sensibilización de forma más activa y que trabajos de este tipo son un "regalo para que esta maquinaria de vida no pare nunca".