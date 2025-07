Milena González, psicoterapeuta: "Tienes que alegrarte cuando tu hijo no te obedezca a la primera"

Muchos padres se enfrentan a la frustración diaria de repetir instrucciones una y otra vez sin obtener respuesta inmediata. Frases como “¡te lo he dicho mil veces!” o “¿cuántas veces tengo que repetirlo?” se vuelven parte del día a día cuando un hijo no obedece a la primera. Pero más allá de lo molesto que puede ser, este comportamiento tiene causas más profundas que vale la pena entender.

"Alégrate de que tu hijo no obedezca a la primera". Esta es la sorprendente postura que defiende la psicoterapeuta Milena González, con casi 2 millones de seguidores en Instagram (@unamamapsicologa_), experta en crianza respetuosa.

"No apagues la voz de tu hijo"

Y ¿cómo defiende esta frase? Pues, enfocando la mirada al futuro. "Cuando tu hijo cuestiona lo que le dices o quiere llevarte la contraria, sé que esos momentos son muy difíciles de sobrellevar, pero no apagues abruptamente la voz de tu hijo ni su voluntad", subraya.

"Será esa misma voz la que lo librará de relaciones tóxicas, insanas e inseguras. Será esa misma voz la que lo impulse en su adolescencia a decirle a sus amigos no quiero, no me gusta, no me interesa. La que use cuando su pareja o cualquier persona quiera sobrepasar sus límites", afirma.

El hogar, el mejor lugar donde aprender

Es por ello que los padres y su casa son su espacio ideal para que aprendan aquello que requerirán cuando vayan haciéndose mayores. De ahí la importancia de una crianza adecuada. "Tu hogar debe ser el mejor lugar para que tu hijo aprenda las habilidades que necesitará por el resto de su vida. Por eso, aunque sea difícil de sobrellevar el momento en el que tu hijo no te obedece o hace como si no te escuchara, recuerda que esa es una oportunidad para enseñarle a negociar, a buscar soluciones y a que aprenda que su voz también merece ser escuchada", expresa González.

Es por ello que la psicóloga no ve como algo negativo que un niño no obedezca de primeras o que sea un tanto desafiante. "Esa determinación, tozudez e ímpetu que ves hoy en tu hijo y que probablemente te desborda emocionalmente es la misma que guardará tu hijo mañana. Recuerda que cuando educamos lo hacemos para el momento pero sobre todo para la vida", concluye.