Abusos en la UB: quién es quién en CREA, el grupo de investigación de Ramón Flecha

Padre de tres hijos, Ramón Flecha es catedrático emérito de la Universitat de Barcelona (UB), una de las 200 mejores universidades del mundo. Ya no imparte docencia y, a sus 73 años, está a punto de jubilarse. 14 mujeres le acusan de presunta coerción sexual, abuso de poder y control emocional durante décadas, cuando era profesor de las facultades de Educació y Sociologia de la UB.

Los hechos, presuntamente, ocurrieron hace décadas, cuando ellas tenían unos 20 años y eran estudiantes, becarias o doctorandas mientras que él, que les doblaba la edad, llevaba la dirección del grupo de investigación CREA, que nació en 1991 como Centro de Investigación en Educación de Adultos. Posteriormente modificó su nombre para abarcar otras etapas educativas y líneas de investigación y pasó a denominarse Comunidad de Investigación sobre Excelencia para Todos. El grupo tenía un proyecto estrella: las comunidades de aprendizaje y cómo superar las desigualdades para alcanzar el éxito educativo. Flecha fue acaparando todo el poder dentro del grupo, que, tras unos conflictos internos, derivó en la investigación de las violencias machistas en los campus.

El catedrático emérito, de hecho, ha destacado por sus investigaciones en violencia de género y acoso sexual en la universidad. En una entrevista con este diario en 2023, a raíz de la explosión del #MeToo en los campus, Flecha calificaba de aberración que se permitan las relaciones íntimas entre profesores y alumnas. “No es aceptable que haya docentes que se dediquen a ligar en su puesto de trabajo”, aseguró.

En CREA, Flecha se ha rodeado de reputadas investigadoras en violencia machista que estos días han salido en su defensa. A continuación repasamos algunas de las más destacadas.

Cristina Pulido

CREA, que desde 2020 ya no forma parte oficialmente de la UB, está formado por decenas de investigadoras, que apoyan a Flecha y achacan la acusación de las 14 mujeres a una campaña de descrédito y a un acto de venganza orquestado por el hombre que presuntamente agredió a una de ellas, Cristina Pulido, actual jefa del departamento de Periodismo de la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB). Pulido es profesora del programa Serra Hunter, que tiene como objetivo la incorporación a las universidades públicas catalanas de personal docente e investigador altamente cualificado y con méritos homologables a los de los estándares internacionales. Su principal aportación es la prevención del abuso sexual a menores a través de internet, y de cualquier tipo de acoso online, así como sobre el uso de los medios de comunicación como herramientas de transformación social.

Marta Soler

La dirección actual del grupo está en manos de Marta Soler, que es catedrática en la UB y directora del departamento de Sociologia, además de doctora por Harvard, la mejor universidad del mundo. También es vicepresidenta de la International Sociological Association y ha sido presidenta de la European Sociological Association. Según su currículum, se encuentra entre los diez primeros investigadores del mundo en las categorías de 'social impact' y 'gender violence'. Ha publicado en revistas científicas como 'Current Sociology', 'Palgrave Comunications' o 'Nature'.

Rosa Valls

Otra catedrática, Rosa Valls, es subdirectora de CREA. Ha participado en investigaciones sobre la violencia de género y el acoso sexual en los campus universitarios, como 'Prevención de la violencia de género en las universidades: valoración de la comunidad universitaria sobre las medidas de atención y prevención', 'Violencia de género en las universidades españolas', ‘Violència de gènere a les universitats catalanes: mesures per a la prevenció i superació y '¿Violencia de género también en las universidades?: Investigaciones al respecto'. Los resultados de sus investigaciones se incluyeron en la legislación española para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (2007), dando lugar a la creación del primer protocolo de prevención y respuesta al acoso sexual en las universidades españolas.

Lidia Puigvert

Profesora de la UB, Lidia Puigvert está especializada en desigualdades de género, sexualidades y feminismo. Según el currículum publicado en la UB, se encuentra entre las 10 primeras científicas en el ámbito de la violencia de género. Actualmente es directora del centro de investigación ISREC (Interdisciplinary Social Research) de la UB. Es coautora, junto con Judith Butler -figura clave del posmodernismo y del feminismo contemporáneo- y Elisabeth Beck-Gernsheim, del libro 'Mujeres y transformaciones sociales'.

Mar Joanpere

Mar Joanpere es investigadora de la Universitat Rovira i Virgili y coordinadora del MeToo Universidad, red de afectadas por la violencia de género y el acoso sexual en los campus. Es coautora de 'The Role of the MeToo Route in Improving the Health of Gender-Based Violence and Isolating Gender Violence Survivors' y 'Second Order of Sexual Harassment-SOSH'. En declaraciones a EL PERIÓDICO tras la explosión del caso, Joanpere ha defendido a capa y espada a Flecha, a quien considera "la persona que más se ha posicionado a favor de las víctimas y en contra de los abusadores". La académica añade que, en diciembre de 2023, se produjeron en el grupo de investigación varios casos de abusos de poder por parte de investigadoras hacia becarias, que denunciaron "vejaciones y maltrato psicológico". "Recogimos sus testimonios y redactamos un documento dejando claro que ese tipo de comportamientos no tienen cabida en el grupo. No echamos a nadie, peo sí hubo gente que abandonó. Casualmente, ahora recibimos ataques", concluye tras subrayar que el revuelo organizado tras la acusación de las 14 mujeres a Flecha hace "un flaco favor al feminismo".