La nueva FP: talento que crece, empresas que avanzan

Kateryna Voitko trabaja en Frime, empresa especializada en comercialización de atún sostenible. Pero su llegada a la compañía no fue a través de la clásica selección de personal. Su primer contacto fue en mayo del año pasado, cuando entró a realizar las prácticas del Certificado Profesional de FP Dual que estaba cursando. Y al finalizar dicho periodo, en enero de este año, se ganó un contrato fijo. “Ahora soy operaria de almacén y lo que más me interesa es trabajar con las máquinas”, explica. Es un ejemplo de los miles de casos de éxito en inserción laboral de la FP Dual, que combina la formación teórica en un centro de formación con la práctica en una empresa. En esencia, el estudiante alterna su tiempo entre el aula y el entorno laboral, permitiéndole aplicar lo aprendido en un contexto real de trabajo. Pero para Kateryna, las prácticas en Frime no solo fueron una oportunidad para aprender una profesión en su entorno real, sino también para adquirir toda una serie de habilidades que difícilmente se podrían aprender en clase: “Cómo trabajar y comunicarse en equipo, cómo ser más responsable o más puntual, entre otras. Eso solo lo puedes aprender con la práctica real”, afirma.

El testimonio de esta joven resume las bondades de la FP Dual, sobre la que versó la mesa redonda organizada por EL PERIÓDICO el pasado 30 de julio. En ella participó también Miriam Milán, subdirectora general de Ordenació de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, quien, tras insistir en las elevadas tasas de inserción laboral de la FP Dual, prosiguió hablando de cómo esta vía favorece la continuidad: “Si bien antes se tenía la sensación de que estos eran unos estudios finalistas –es decir, tú estudiabas una profesión y esa era a la que te dedicabas toda la vida–, ahora ya no es así. Tú inicias tu cualificación profesional en un nivel determinado, ya sea un grado medio o superior, y luego perfectamente puedes acabar en un grado universitario, por una vía diferente al bachillerato. Y se está comprobando que este es un recorrido muy valorado por las empresas”. Para Milán, aún hay que mejorar en la difusión y el conocimiento de este sistema integrado de formación profesional y sus múltiples posibilidades, que incluye desde cursos de cualificación continua para trabajadores, para personas desempleadas o para aquellos que desean recalificarse”. Para la portavoz de la Conselleria d’Educació el reto es, pues, mejorar en la orientación. Y para ello es clave el desarrollo de herramientas digitales que faciliten, tanto a los estudiantes como a las empresas, filtrar y conocer la totalidad de este sistema integral.

Miriam Milán, Subdirectora general de Ordenació de la Formació Professional Inicial. / Maite Cruz

«Se está comprobando que este es un recorrido muy valorado por las empresas» Miriam Millán — Subdirectora general de Ordenació de la Formació Professional Inicial

Otro de los participantes en la mesa redonda fue Miquel Carrión, subdirector de Ocupació Juvenil i Qualificació Professional del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), quien tomó la palabra para subrayar el potencial de la FP Dual para acoger a aquellos estudiantes que no acaban de adaptarse al sistema educativo y engrosan las cifras de abandono escolar prematuro. “Estos suelen preferir la formación teórico práctica a las fórmulas más clásicas y académicas, porque es un entorno que favorece su aprendizaje, a lo que contribuye también el menor número de alumnos por clase”.

Pero también es verdad que en la FP Dual “las empresas que acogerán a estudiantes tienen ciertas expectativas. Quieren personas que funcionen. Y a veces eso implica una preparación previa a la Dual, para capacitar a algunos perfiles con ciertas habilidades personales y profesionales que, posteriormente, garanticen el éxito”. Programas que están disponibles en el SOC, como explicó Carrión.

Miquel Carrión, Subdirector de Ocupació Juvenil i Qualificació Professional del SOC. / Maite Cruz

«Hay sectores que tienen verdaderas dificultades para encontrar profesionales» Miquel Carrión — Subdirector de Ocupació Juvenil i Qualificació Professional del SOC

Equilibrio entre oferta y demanda

Una de las claves para que el funcionamiento del sistema de la FP Dual sea óptimo es alcanzar un equilibrio entre la oferta de plazas de prácticas en empresa y la demanda de los estudiantes. Y este fue uno de los temas centrales del encuentro propiciado por EL PERIÓDICO, en el que se detuvo ampliamente Milán: “La formación profesional se despliega en un amplio territorio y en multitud de sectores. Hay algunos, como el industrial o el tecnológico, donde los estudiantes no suelen tener problemas para encontrar empresas para hacer las prácticas. Es más bien al contrario: se necesitarían más alumnos para cubrir todas las vacantes existentes. En el lado opuesto, hay otros sectores económicos –como por ejemplo el sanitario, los servicios a las personas o las actividades físico deportivas– que históricamente tienen mucha demanda y que, según el territorio, puede ser difícil encontrar empresas para hacer prácticas”.

Por otro lado –prosiguió Milán–, está la variable territorial: “Que una zona tenga mucha densidad poblacional, como el Barcelonès, no garantiza que sea más sencillo encontrar empresas de prácticas. Asimismo, en zonas de Lleida o Girona con menor densidad de población, estamos percibiendo un mejor encaje entre oferta y demanda. La relación depende más bien del sector económico”.

Para superar este escollo, Miriam apuntó en dos direcciones: “Por un lado, hay todo un tema de prospección de empresas a nivel territorial, para detectar estas dificultades e intentar salvarlas. Por otro, un tema de replanificación del mapa de la formación profesional en Catalunya, para equilibrar aquello que quieren las empresas con la oferta real”.

Actualmente, admite la experta, esta relación se encuentra “tensionada”. Porque, “ahora mismo tenemos alrededor de 43.000 plazas de prácticas en empresas. Y para ir tranquilos, deberíamos alcanzar las 60.000”. Se infiere, por tanto, la necesidad de convencer a muchas más empresas para sumarse al sistema. ¿Pero con qué argumentos hacerlo? Para Miquel Carrión, el primero es concebir la FP Dual como una estrategia de reclutamiento de personal: “Hay muchos sectores que tienen verdaderas dificultades para encontrar profesionales. Muchas veces son profesiones vinculadas a los oficios, donde además se prevé que haya grandes oportunidades laborales, porque muchos trabajadores se están jubilando”. Pero además, las empresas deben tener en cuenta que, al acoger a un alumno, también lo estan formando según las necesidades, el funcionamiento y los valores de la empresa, lo que puede resultar muy valioso a la hora de reclutar a nuevos trabajadores. Además, la empresa cumple de esta forma una función social, mostrando su compromiso con el desarrollo académico y personal de los jóvenes, y luchando contra el paro juvenil. “Más allá de esto, el tándem entre empresa y centro de formación también favorece una transferencia tecnológica y de conocimiento, que permite a ambas partes estar al tanto de las novedades y necesidades del sector”.

El ejemplo

Frime –la empresa donde trabaja Katerina– es una de las que ha apostado por la FP Dual. “Tuvimos los primeros alumnos en prácticas en el 2021. Pero antes fue necesario sentarnos con los managers que queríamos que fueran tutores y convencerles de los beneficios que esto supondría. Porque, de entrada, ellos querían a gente formada, no a personas que tuvieran que formar. Tuvimos que hacerles entender que, si llegaban formados, también lo hacían con vicios adquiridos. Por lo tanto, la mejor forma de tener a gente que trabajase como nosotros queríamos, era formarlos directamente”, explicó Carme Tomàs, directora de Recursos Humanos de la compañía. Convencer a estos jefes no fue fácil. Pero el resultado fue tan bueno, que al año siguiente ya eran ellos los que preguntaban cuándo llegaría la siguiente remesa de estudiantes. “Desde la primera edición la experiencia ha sido muy positiva y el nivel de satisfacción, tanto de los alumnos como de sus responsables, muy elevado”.

Carme Tomàs, Directora de Recursos Humanos de Frime. / Maite Cruz

«El nivel de satisfacción de los alumnos y de sus responsables es muy elevado» Carme Tomàs — Directora de Recursos Humanos de Frime

Tomàs describe el alimentario como un sector altamente tecnificado y profesionalizado. Es por eso que, a su parecer, es tan importante poder incorporar a jóvenes que ya llegan con conocimientos de seguridad alimentaria pero que necesitan poder poner en práctica todo aquello que han aprendido en el aula. “A veces, en clase, es difícil comprender la importancia de según qué cosas, como por ejemplo, temas de higiene. En cambio, cuando estás en el puesto de trabajo y te has tenido que lavar las manos, ponerte alcohol, unos guantes, etcétera, es cuando comprendes el porqué de todo aquello que habías estudiado”.

Kateryna Voitko, Joven contratada tras unas prácticas de FP Dual. / Maite Cruz

«En las prácticas aprendí a trabajar en equipo, ser responsable o mejorar la puntualidad» Kateryna Voitko — Joven contratada tras unas prácticas de FP Dual

Pero las ventajas de sumarse a la FP Dual se difuminan cuando la empresa que se lo platea es una pyme. El hecho de tener que dedicar una persona al seguimiento y formación del alumno es una responsabilidad extra que no todas las pequeñas y medianas empresas pueden soportar. “Algunos ven esta dedicación como un gasto, aunque finalmente acabe convirtiéndose en una inversión”, dice Miquel. De entrada, porque desde el año pasado las personas que tutorizan a los estudiantes en la empresa deben realizar una formación previa para realizar bien este trabajo. Para compensar dicho esfuerzo, existen sistemas de compensación económica para las empresas que ofrecen estancias en prácticas. Además, según avanzó el subdirector de Ocupació Juvenil i Qualificació Professional del SOC, “se debería avanzar para que los convenios colectivos reconozcan la figura del tutor de empresa y la pongan en valor a nivel retributivo”.

Por su parte, la subdirectora general de Ordenació de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial apuntó la necesidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que su participación en la FP Dual no les suponga una carga de gestión tan pesada. En este sentido, urge la existencia de organismos intermedios que ayuden a los autónomos o las pequeñas empresas en tareas administrativas, de seguimiento, diseño o prospección, para facilitarle las cosas. Y un reto de futuro –apuntó la misma fuente– sería lograr “tutorías mancomunadas, una figura que ya existe en la normativa, pero que de momento no está financiada”.