Un proyecto didáctico ayudará a las escuelas catalanas a explicar '50 razones por las que con Franco NO se vivía mejor'

"Con Franco no había corrupción". Esta es solo una de las muchas afirmaciones que docentes de escuelas catalanas han escuchado no pocas veces en boca de sus alumnos adolescentes en los últimos años. Lejos de ser una excepción anecdótica, este tipo de frases reflejan una peligrosa distorsión del pasado, alimentada por la desinformación en redes, principal fuente de los menores, la transmisión acrítica de relatos y el avance de discursos promovidos desde la ultraderecha. Y es uno de los motivos de preocupación no solo del profesorado, también de las conselleries de Educació i FP y de Justícia y Memòria Democràtica.

Para hacer frente a esta situación y ver cómo desde las aulas se puede contrarrestar este fenómeno y mejorar la formación de los jóvenes en historia y memoria democrática, un centenar de profesionales de la educación se han reunido esta semana en la XI Jornada de Experiencias Didácticas en Memoria Democrática. El objetivo: reforzar el compromiso pedagógico con la memoria democrática y, sobre todo, dotarse de herramientas eficaces para desmontar mitos sobre el franquismo desde las aulas.

El objetivo es educar en la historia, la memoria y desmontar bulos que las redes sociales propagan sobre la dictadura

Uno de los proyectos más relevantes es '50 razones por las que con Franco NO se vivía mejor', que estará a disposición de todos los institutos catalanes el próximo septiembre. Es una iniciativa impulsada por docentes de los Campos y Entornos de Aprendizaje de Catalunya que básicamente consiste en la elaboración de un conjunto de fichas didácticas pensadas para desmontar con rigor las mentiras sobre el franquismo que circulan entre el alumnado y que les llegan especialmente a través de las redes sociales. Estas 50 fichas se agrupan en bloques temáticos como derechos sociales, progreso económico o libertades democráticas, entre otros. Cada material presenta el bulo, por un lado, y en la otra cara una refutación argumentada.

Aquí una de las fichas: "Con Franco no había corrupción". Frente a este bulo, la información: "Había muchísima más corrupción que hoy en día, pero no había ni independencia judicial, ni separación de poderes, ni libertad de información, así que era imposible difundir los casos de corrupción que había. A pesar de ello, llegaron a conocerse casos especialmente relevantes como los de Barcelona Traction, Matesa o Sofico a finales de los años 60 e inicios de los 70. En una dictadura no te das cuenta de la corrupción".

Los docentes coinciden en que la formación en memoria histórica no puede empezar en 4º de la ESO, que es cuando el currículum incluye la guerra civil española

Haciendo memoria, Barcelona Traction era una empresa de capital mayoritariamente canadiense, con sede legal en Canadá y operaciones en Catalunya (principalmente en el sector eléctrico). Fue creada en 1911 y nacionalizada de facto durante el franquismo en los años 1948-1951. El régimen franquista, mediante decisiones judiciales discutidas, permitió el traspaso del control de la empresa a intereses españoles ligados al régimen, liderados por Juan March. El 'caso Matesa' (acrónimo de Maquinaria Textil del Norte de España S.A.) fue uno de los escándalos de corrupción más importantes del franquismo: estalló en 1969 y dejó al descubierto una red de prácticas irregulares con apoyo del régimen. Este caso marcó un momento clave en la historia del franquismo, porque evidenció corrupción económica sistemática, luchas internas dentro del régimen y el uso fraudulento de fondos públicos. Y el 'caso Sofico' (Sociedad de Fincas Coloniales S.A.) fue otro gran escándalo económico del franquismo, que estalló en 1974 y que afectó a más de 60.000 pequeños inversores.

Otro ejemplo: "Franco trajo la paz al finalizar la guerra civil". La ficha refuta el bulo: "Al acabar la guerra, los franquistas diseñaron una maquinaria del terror con el objetivo de exterminar todo lo que sonase a República. Fusilamientos, persecuciones extrajudiciales y castigos sistemáticos. 300 campos de concentración creados por toda España, 270.000 presos políticos encerrados en 1940 en prisiones en condiciones inhumanas, 100.000 trabajadores forzados, decenas de miles de enterrados en cunetas y fosas, 500.000 exiliados y un estrecho control moral y social son algunos de los resultados de lo que Franco entendía como 'paz'".

"Es verdad que los 'youtubers' tienen mucha influencia, pero los docentes también la tienen en el sentido de transmitir valores, conocimiento histórico y hacerlo con rigor y capacidad crítica" Jordi Font Agulló — Director del Memorial Democràtic

La idea es que todo este material esté disponible a partir de septiembre para que los profesores puedan descargarlo y usarlo desde el inicio del próximo curso escolar en todos los centros catalanes. Las fichas irán acompañadas de unos documentos con enlaces a fuentes primarias y secundarias como vídeos, noticias o documentos históricos que acrediten lo que se está explicando. Esta propuesta no solo pretende desmentir falsedades, sino también dar herramientas al profesorado para generar debate, pensamiento crítico y conciencia democrática en las aulas.

Conscientes del peso de las redes sociales en la construcción del imaginario de muchos jóvenes, el grupo también quiere hacer llegar estas '50 razones' por canales digitales. Una de las propuestas es iniciar una campaña el 1 de octubre y cada día hasta el 20 de noviembre, fecha de la muerte de Franco, ir publicando una de las fichas: el bulo y la realidad.

Uno de los elementos que ha salido en estas jornadas es que este tipo de educación en la memoria no puede empezar en 4º de la ESO, que es el curso en el que el currículum incluye la guerra civil española, porque a esa edad al alumnado ya le han llegado todos los mensajes tergiversados en redes sociales y que asumen como ciertos, sino que debe empezar antes. Y apuntaron la necesidad de empezar a trabajar la memoria histórica ya desde la educación primaria.

Los docentes tienen claro que las aulas son un espacio clave para educar en la memoria democrática. Como subrayan Víctor Ferreira y Maria Lacambra, docentes en los Campos y Entornos de Aprendizaje del Canigó y Barcelona respectivamente, "la educación es, al fin y al cabo, política; todo lo es". Subrayan que el aula es más que un espacio físico; es una herramienta educativa fundamental, donde se forjan conciencias, donde se enseña a valorar los derechos por los que muchos lucharon, sufriendo en algunos casos el castigo de la dictadura.

Es una esperanza de futuro que haya profesorado tan implicado y tan capacitado para transmitir de manera intergeneracional la importancia de los valores democráticos Jordi Font Agulló — Director del Memorial Democrátic

Este trabajo se enmarca en una línea de acción conjunta entre el Departament d'Educació y el Departament de Justícia y Memòria Democràtica para llevar la memoria democrática a las escuelas e institutos catalanes. Como explica el director del Memorial Democràtic, Jordi Font, esta jornada “es la culminación anual de un trabajo muy estrecho entre instituciones y una comunidad educativa comprometida con transmitir valores democráticos y capacidad de discernimiento crítico, especialmente en un contexto de mentiras y 'fake news' impulsadas por la extrema derecha”. La premisa es clara: el aula es también un espacio de memoria y educar en democracia exige conocer los riesgos que supuso su ausencia.