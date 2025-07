Abusos en la UB: “Se abalanzó sobre mí, le sentí excitado y me paralicé”

“Se abalanzó sobre mí, le sentí excitado y me paralicé”. “No le podías decir no. ¿Cómo te ibas a negar si él era el hombre más bueno e igualitario del mundo?”. “No se le podía contradecir. Si lo hacías, te condenaba al ostracismo”. Con estas frases, antiguas investigadoras de CREA, el grupo de investigación impulsado por el catedrático Ramón Flecha en la Universitat de Barcelona (UB), han retratado a Ràdio 4 el presunto calvario que sufrieron durante años a manos de quien fue su superior jerárquico. Ellas tenían entonces alrededor de 20 años. Eran estudiantes, becarias o doctorandas que querían comenzar una carrera académica. Él, que les doblaba la edad, era catedrático y reputado investigador, especializado en feminismo y violencia de género. Las fichó para su equipo, pero la relación, presuntamente, no tuvo nada de profesional.

Los servicios jurídicos del campus han ofrecido a las letradas de las mujeres un encuentro “confidencial y seguro” y están a la espera de respuesta

Un despacho de abogadas con sede en Madrid envió la semana pasada al rector de la UB, Joan Guàrdia, una carta explicando los comportamientos inadecuados que, presuntamente, sufrieron 14 universitarias en CREA hace unos 20 años. En el escrito no revelan su identidad, lo que no permite, según la UB, realizar acciones concretas. Los servicios jurídicos del campus han ofrecido a las letradas un encuentro “confidencial y seguro” para poder hablar de los hechos y están a la espera de respuesta. EL PERIÓDICO se ha puesto en contacto con las abogadas, que, de momento, no han contestado.

Abuso en los campus

Flecha y las investigadoras de CREA -organismo que, tras un conflicto con el decanato de la Facultat d'Educació pasó formar parte del departamento de Sociologia y que desde 2020 ya no pertenece a la UB- aseguran que la acusación responde a un acto de venganza por liderar la lucha por el feminismo y la batalla contra el abuso sexual en las universidades. Este diario se ha puesto en contacto con una investigadora que actualmente forma parte de CREA, que, de momento, no ha devuelto la llamada. Quien sí contestó, nada más explotar el caso, fue Flecha, catedrático emérito que ahora tiene 73 años y ya no da clases en la universidad: “Siempre he apoyado a todas las víctimas que me lo han pedido y por eso sus agresores y sus cómplices me hacen estas calumnias”.

Masajes y sexo

En declaraciones al programa de Samanta Villar en Ràdio 4 (L’Entrellat), varias mujeres de las que firman la carta dirigida a Guàrdia han narrado lo que ocurrió en el seno de CREA hace unos 20 años. Temen represalias, así que lo han hecho bajo anonimato y con la voz modificada gracias a la Inteligencia Artificial. El relato de abuso de poder y sexual es espeluznante e incluye desde “masajes” hasta “encuentros sexuales”, “jornadas laborales interminables durante todos los días de la semana, incluidas las vacaciones de verano y Navidad” y “conversaciones muy íntimas sobre la vida sentimental”. Según su versión, la intromisión en la vida personal era de órdago. Las universitarias recuerdan que ni siquiera tomaban un café o iniciaban una relación con alguien de fuera de CREA si antes no se lo contaban al que era su superior jerárquico. En ningún momento, las presuntas víctimas mencionan a Ramón Flecha por su nombre sino que hablan de “esta persona” o “R”. Sus declaraciones dejan ver que la servidumbre de las mujeres era total. Le realizaban recados personales y estaban siempre “disponibles” para él, ya fuera para una cena en su casa o una reunión laboral a deshora.

Otros universitarios, contactados por este diario, han asegurado que, en 2006, uno de los temas de conversación de los estudiantes del campus era el (presunto) "comportamiento sectario" que CREA tenía alrededor de Flecha.

Grupo de investigación

En todos los casos, según explican las mujeres, Flecha se fijó en ellas y les propuso entrar en CREA. El grupo de investigación fue creado en 1991 por varios docentes, entre los que estaba el catedrático. Se bautizó como Centro de Investigación en Educación de Adultos y posteriormente modificó su nombre para abarcar otras etapas educativas y líneas de investigación y pasó a denominarse Comunidad de Investigación sobre Excelencia para Todos. Tenían un proyecto estrella: las comunidades de aprendizaje y cómo superar las desigualdades para alcanzar el éxito educativo.

En 2004 hubo una denuncia interna en CREA. En 2016 hubo otra. Ambas se elevaron a Fiscalía pero quedaron archivadas por la imposibilidad de conseguir nuevos testimonios. Más adelante, después de varios conflictos internos, el grupo se centró en la investigación de la violencia de género y pusieron el foco en el acoso sexual y la violencia de género en la universidad. Sus investigadoras, de primer nivel y con presencia en universidades extranjeras, han escrito algunos de los pocos informes que existen sobre el tema. De hecho, la catedrática Rosa Valls dirigió la investigación pionera 'Violencia de género en las universidades españolas (2006-2008)', la cual sirvió para impulsar las unidades de igualdad en los campus universitarios.

En 2013, miembros de este grupo de investigación impulsaron la Red Solidaria de Víctimas y Supervivientes, que fue reconocida oficialmente por el gobierno español y que se ha convertido en la plataforma MeToo Universidad, la cual ha recorrido el territorio español.

Antiguas investigadoras de CREA -organismo que siguen usando el término ub a pesar de no formar parte ya de la UB- reconocen a EL PERIÓDICO que ellas jamás vieron los comportamientos que relatan las 14 investigadoras, pero añade que tampoco les extraña. El relato de las presuntas víctimas es idéntico al que ha hecho en este diario Àlex Caramé, que también fue becario del grupo de investigación cuando estudiaba Sociología en la UB, donde ahora es doctor en Educación y profesor de la Facultat d’Educació.

"Transformar la sociedad"

Caramé, que no sufrió abuso sexual, asegura que padeció abuso de poder a manos de Flecha. Según su relato, el catedrático, que se sentía perfecto y tenía un alto concepto de sí mismo, le hablaba de la necesidad de una transformación personal para transformar la sociedad. “No te abres, no te dejas ayudar”, le insistía el catedrático, que, para respaldar sus teorías, siempre estaba sacando a colación palabras como “evidencia, estudio científico y ciencia”. “Así conseguía tener a la gente en sus manos. Era el ejemplo perfecto de una manipulación”, añade el docente, que sentencia que estamos delante del caso más grave de abuso de poder y abuso sexual en una universidad”. "Ahora han dado el paso de acusar al catedrático 14 mujeres. Pero, en realidad, hablamos de muchas más presuntas víctimas de abuso de poder. Unas 40 o 50 a lo largo de 30 años", resume.

"Te hacía pensar que eras muy buena, pero que sin CREA no llegarías a ninguna parte"

En declaraciones al programa de Samanta Villar, las mujeres relatan que se sintieron “fascinadas” al ver que todo un catedrático se fijara en ellas para formar parte de su grupo de investigación. “Te hacía pensar que eras muy buena, pero que sin CREA no llegarías a ninguna parte”, asegura una de ellas, que revela que Flecha les preguntaba todo sobre su vida personal e íntima. “Él resignficaba tu vida”, corrobora Caramé, que, después de 15 meses, terminó enfrentándose con Flecha y saliendo de CREA, que, a lo largo de los años, ha sufrido un goteo de deserciones.