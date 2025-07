Esto es lo que significa que los hijos no hagan caso a sus padres a la primera, según el psicólogo Álvaro Bilbao

Hablar con los hijos, darles instrucciones, y tener que repetirlas varias veces antes de obtener una respuesta. Muchos padres se enfrentan a esta situación común que puede acabar siendo frustrante. ¿Por qué los niños no hacen caso a la primera? ¿Es una etapa normal del desarrollo o un problema de límites y atención?

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, psicoterapeuta, doctor en psicología, formador en disciplina positiva y escritor, ayuda a los padres a educar en positivo. En su Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, ha compartido por qué en ocasiones los hijos no responden a la primera.

El cerebro, en desarrollo

"No es porque no me importéis o no os quiera", expone de manera didáctica. Bilbao explica que el cerebro de los niños se está desarrollando y esto hace que sean incapaces de prestar atención a otras cosas cuando están jugando o viendo la tele muy concentrados. Alternar la atención es una tarea de la que se encarga el lóbulo frontal, que los niños todavía no han desarrollado lo suficiente.

"A veces me pides que pare o que no toque algo...". Expone Bilbao que el giro cingulado, la parte del cerebro que puede frenar los impulsos, se desarrolla muy despacio. Así, los hijos pueden ser totalmente incapaces de frenar sus impulsos hasta los 5 años y esta parte no se termina de desarrollar hasta los 21 o 23 años.

Es por ello que el psicólogo recomiendo que cuando tengan una rabieta o no hagan caso no seamos excesivamente duros con ellos, pues no es que estén siendo maleducados o quieran hacernos daño.

"No puedo actuar como un adulto porque soy un niño y mi trabajo es distinto del tuyo". El trabajo de los niños es jugar, saltar, llorar, equivocarse y aprender a hacer las cosas cada día un poco mejor.

"Con tu ayuda y cariño lo entiendo más rápido". Bilbao sugiere explicarles bien las cosas cuando no las entiendan. Calmar sus enfados con tiempo y abrazos, quedándote firme cuando no les puedas dejar hacer algo.

"Porque tu presencia, tu calma y tu afecto ayuda a mi cerebro a crecer, a sentirse seguro y a desarrollar todas las conexiones que necesito tener ahí dentro", concluye.