El riesgo de incendio se mantiene elevado por el calor pero no es extremo: los puntos rojos son las comarcas de Lleida y el Ebro

El récord de temperatura del pasado mes de junio deja un escenario favorable para la aparición de incendios. Durante toda esta semana, el riesgo seguirá siendo elevado, no solo por las altas temperaturas, sino también por la amenaza de tormentas, que pueden provocar incendios y también convertir en más erráticos los que se declaren.

El cuerpo de Agents Rurals, para este miércoles, ha activado el nivel 3 del Plan Alfa en 143 municipios de 16 comarcas. No obstante, no se ha activado el nivel 4, como si ocurrió la semana pasada. Esto significa que existe un riesgo importante, pero no se han activado restricciones como por ejemplo la prohibición de usar maquinaria en el campo. Tampoco se han puesto en marcha medidas como el cierre de accesos a macizos y espacios naturales.

Las zonas en las que según el mapa publicado por los rurales existe más riesgo son las comarcas de Lleida y el Ebro. La Ribera d'Ebre y la Terra Alta, por ejemplo, aparecen completamente pintadas de rojo. En la Noguera y Les Garrigues el peligro también es elevado. En el área de Barcelona, los territorios más amenazados se encuentran en el Vallès.

Los bomberos piden precaución y avisan de que en caso de incendio, las tormentas previstas por la tarde pueden complicar su extinción, como ya sucedió este martes en la Segarra.