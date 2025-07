Los pasajeros del AVE Madrid-Málaga bloqueado durante 14 horas se coordinan para presentar una demanda conjunta

Los damnificados por la avería que dejó retenidos durante casi catorce horas a los 318 pasajeros de un tren que debía enlazar Madrid y Málaga la tarde del lunes se están organizando para presentar una demanda conjunta. La mayoría considera que, más allá de la reclamación por sus respectivos billetes, tienen derecho a una compensación económica por los daños que se les ocasionó por culpa de este incidente.

El convoy de los afectados, el AVE 5862, se detuvo en Villaseca de la Sagra (Toledo) por una avería en la catenaria. Lo mismo les sucedió a otros trenes. Sin embargo, los 318 perjudicados corrieron peor suerte, puesto que no fueron remolcados hasta la mañana siguiente. Mientras el problema técnico iba provocando retrasos y cancelaciones, ellos continuaban detenidos sobre las vías. Existe constancia de que muchos de ellos llamaron por teléfono al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), a Renfe, al número de emergencias (112) e incluso a los bomberos.

Este fue el caso de Aida, ocupante del coche 7. Cuando se comunicó con los efectivos de este último cuerpo, le respondieron que no se les podía "rescatar" porque no les había llegado el aviso a través del 112. Sin embargo, muchos otros viajeros ya se habían puesto en contacto con emergencias. A ellos se les contestó que no estaban autorizados a intervenir porque no lo permitía Adif.

Esta observación coincidía con lo que, de un modo informal, habían reconocido algunos de los agentes de la Guardia Civil que se habían desplazado hasta el inhóspito paraje en el que se había parado el AVE. Solo se fueron quienes recogieron sus respectivos equipajes y anduvieron hasta el municipio más cercano y las pasajeras que requirieron atención médica. Antes de que el retornase a la estación de Atocha, ya se había creado un grupo de WhatsApp para la coordinación de las víctimas.

Los intentos para hablar con algún responsable del operador ferroviario llevados a cabo por usuarios como Agata, que tenía su plaza en el primer coche, también fueron infructuosos. "Nunca había vivido una situación como esta", admite María, otra clienta del coche número 7. Ella y sus compañeros permanecieron sin información, sin suministro eléctrico, sin aire acondicionado, sin baños limpios, teniendo que pagar incluso por la comida y la bebida hasta se agotaron las existencias en la cafería...

Por esta razón, ya están estudiando qué estrategia legal deben seguir y a qué bufete tendrían que encomendarle esta tarea. La misma solidaridad que brotó en los vagones por esta adversidad se ha extendido por WhatsApp a la hora de batallar por la indemnización que, según afirman, les corresponde. Cuando se obtenga una explicación oficial por parte de Adif, este periódico la reproducirá.