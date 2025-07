El misterio de El Granado, el pueblo de Huelva que alcanzó 46,0º, récord de calor en junio en España

"Solamente os acordáis de mi pueblo cuando hace calor, eh...".

El lamento es de Óscar Giraldo, teniente alcalde de El Granado (Huelva). Reconoce estar hastiado; por el calor y por lo que este año ha supuesto para su municipio. Asegura haber hablado esta semana "con miles de periodistas". El motivo es que acaban de batir un récord. Desde que hay registros, nunca se había alcanzado la temperatura de 46 grados centígrados en España durante el mes de junio.

Una cifra que pone de algún modo a su pueblo en el mapa, a pesar de que no se encuentra dentro de la terna de municipios considerados históricamente "sartenes de España"; esos lugares donde la gente fríe huevos al sol o en los capós de los coches. No es Andujar (Jaén), no es Montoro (Córdoba), no es Écija (Sevilla). Es un pueblo que tiene menos de 500 habitantes y frontera con Portugal. ¿Ha nacido un outsider en la provincia de Huelva?

En el Consistorio ya conocen perfectamente la fisonomía de estos picos de calor: "No sucede siempre en junio, ni dura todo el verano. Este año ha tocado así, pero otras veces ha venido esa ola como a mitad de julio o ya entrado agosto. Y generalmente dura unos diez días", le explica a este diario el teniente alcalde.

Estación achicharrada

El subidón del mercurio del día 28 de junio convirtió al pueblo en noticia. 46 grados, uno detrás del otro. Alguno en El Granado, incluso, aseguraba que eso no podía ser; que la estación meteorológica que registra esas métricas tenía que estar estropeada. "Se ha achicharrado y por eso da cifras tan altas", le contaba un vecino a este diario.

Ese extremo ha sido desmentido tanto desde las fuentes consistoriales como las de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). "La estación funciona perfectamente. Ahora estamos pendientes de depurar los resultados obtenidos; unas pruebas rutinarias. Pero esos 46,0 grados recogidos por la estación meteorológica allí son reales. Son anomalías climáticas que se registran en algunos puntos", explica a EL PERIÓDICO Jesús Riesco, el portavoz de la AEMET en el cuadrante sur español.

Según Riesco, "hay varias zonas en España que suelen registrar estas temperaturas tan altas durante los meses de verano". Una es Montoro, en la provincia de Córdoba. Este municipio ostenta de momento dos récords nacionales: la mayor temperatura de la historia en julio (47,2 grados en 2017) y en septiembre (45,7 en 2016). Otra cordobesa, La Rambla, registra el récord absoluto anual: 47,6 en agosto de 2021.

Fiesta de la espuma en El Granado; las actividades acuáticas son esenciales para combatir el calor / Cedida

Desbanca a Sevilla

El récord de junio lo tenía, hasta la semana pasada, la estación meteorológica situada en el Aeropuerto de Sevilla, que alcanzó 45,2 grados... en junio de 1965. Era la marca estival más longeva de nuestro país. Y ahora ha llegado este pequeño pueblo onubense de la comarca del Andévalo a quitarle esa marca a todo un gigante como la capital andaluza.

"Aquí, en junio, algunas noches de la fiesta, la gente ha tenido que sacar la rebeca" Óscar Giraldo — Teniente Alcalde de El Granado

¿A qué se debe tanta calor en ese pequeño pueblo fronterizo? Tanto meteorólogos como locales explican que El Granado se encuentra en la comarca del Andévalo, que es un valle entre la sierra y la costa onubense. "En el Valle del Guadalquivir también se registran altísimas temperaturas. Pues aquí igual, este es el Valle del Guadiana". Esa ubicación y su cercanía con el pantano, hacen que en una ola de calor general como la que acabamos de pasar, haya muchas posibilidades de que aquí se registren picos altísimos.

De todos modos, desde el Ayuntamiento de El Granado protestan: esos picos de calor afectan a todos los municipios de la comarca andevaleña, no solamente a El Granado. Que para una vez que sale su pueblo en las noticias, lo relacionan con las calderas del infierno. "Aquí, en junio, algunas noches de la fiesta, la gente ha tenido que sacar la rebeca", asegura Giraldo.

"La estación está puesta al lado del Embalse del Chanza. Que sí, que es nuestro término municipal. Pero queda más cerca de otros pueblos como Santa Catalina. No hace en mi pueblo más calor que allí o que en Villanueva de los Castillejos", señala el teniente alcalde, que destaca "la piscina tan hermosa que tenemos, donde se hace una fiesta nocturna donde se permite el baño, la cercanía con el río Guadiana o algunas pozas donde baja el agua helada" como remedios para refrescarse.

Desacuerdos

En lo que no están de acuerdo la Agencia y el Ayuntamiento es en la frecuencia de estos picos. Según Giraldo, "estos picos de calor tan fuertes los tenemos desde hace 4 o 5 años". No sabe a ciencia cierta qué lo ha provocado, pero barrunta que "quizás tantos invernaderos con fresas. Se ha quitado la jara, el verdor natural, y se ha puesto plástico. Desde entonces venimos notando estas subidas".

En la AEMET disienten: "Yo solo puedo decir que está en una zona singularmente muy cálida" y que eso no es de ahora, explica Riesco, que pone un ejemplo: "El año en la que se puso en funcionamiento la estación de El Granado, que fue en 2004, ya se superaron hasta en tres ocasiones el valor de los 44 grados centígrados". Sea como fuere, ayer ya había bajado la temperatura a "solamente" 43 grados. Un alivio para todos los andevaleños.