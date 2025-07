Jordi y Omar, víctimas del incendio de Torrefeta: "Salimos a buscarlos, pero era como estar en el infierno"

No hay tiempo para llorar. En 'El Porquero', la granja de Jordi, una de las dos víctimas mortales del incendio de Torrefeta (la Segarra, Lleida), el trajín es constante. Rodeados de campos y árboles carbonizados, amigos, familiares y operarios no dejan de trabajar para salvar el máximo número de animales después del paso del fuego. Pero basta solo con hablar un par de minutos con ellos para que el rostro les cambie por completo. "Somos nosotros, los que hemos perdido a Jordi y Omar", se presenta Dionís Marcs, familiar de Jordi que lleva horas sin dormir. "Los encontramos a medianoche dentro del coche de Jordi, perdidos por estos caminos", apunta otro operario que prefiere no revelar su identidad.

La última persona que vio a Jordi y a Omar en vida es David Esteve, un operario de Fraga que estaba haciendo el mantenimiento de la granja. "Jordi se había ido con el camión por los campos y Omar se quedó aquí. No sé si eran las cuatro o las cinco de la tarde, pero yo vi que el cielo se estaba llenando, pensé que eran nubes", explica Esteve. Temía la lluvia, pero en realidad era el fuego. Omar le trajo las herramientas para irse a casa. Esteve se fue y Omar, un colombiano de 40 años que llevaba apenas un año trabajando en la granja, se quedó. "Esperaba que volviera Jordi para regresar los dos hasta Agramunt, que es donde vivían", cuenta un operario. Fue demasiado tarde.

Un ciervo quemado yace en un camino rural de Lleida este 2 de julio de 2025, una imagen desoladora del incendio que ha dejado dos víctimas mortales y miles de evacuados. / ZOWY VOETEN

Omar se quedó en la granja en un ambiente irrespirable. Lo cuentan los operarios que, al ver que que ni Jordi ni Omar respondían al teléfono, decidieron ir hasta la granja. "No sé si eran las siete o las ocho. Pero es que estaba todo lleno de humo, no veíamos nada. Solo humo. Era como niebla, era como estar en el infierno", describe otro operario, compatriota de Omar. Al no encontrarlos dentro de las instalaciones de la granja, empezaron a dar vueltas con el coche, equipados con linternas. "A medianoche los encontramos en un camino de tierra", relata este empleado, aún en shock. "No hemos dormido en toda la noche", remacha.

Omar deja a dos hijos en Agramunt huérfanos de padre. "A Omar no lo conocía mucho, hacía poco tiempo que trabajaba aquí, pero era majo, era buena persona", le describen sus compañeros.Tenía unos 40 años. A Jordi sí le conocía todo el mundo. "Era un buen jefe, una buena persona, nos ayudaba en todo lo que podía", explica este operario. Tenía tan solo 32 años. "Era muy agradecido, ayudaba en todo lo que podía", añade Esteve.

Otro trabajador, que vive dentro de esta granja a escasos metros de Renant, municipio de Oliola, agradece que este martes le dieran fiesta. "Yo vivo aquí, yo duermo aquí. Si hubiera estado aquí, también estaría muerto", dice este hombre migrante.

Foto: Bombers | Vídeo: Cristina Marginean

Esta no es la única granja de Jordi. Además de El Porquero, propiedad de Piglets, tenía más instalaciones similares. Son decenas los familiares, amigos o vecinos que están echando un cable para tratar de dar comida y agua a los animales que han sobrevivido al fuego y las altas temperaturas. "Hay muchos animales que han muerto, necesitamos recuperar rápido el agua para que esto no sea una escabechina", explica un vecino de Renant que trata de echar una mano a la familia del fallecido.

Los bomberos siguen trabajando para rematar el fuego y evitar que reviva. "Yo tengo miedo, no quiero que me pase lo mismo", dice Esteve a las doce del mediodía, aterrorizado ante lo que parece un repunte del humo. Minutos después, recoge sus herramientas y se va, mientras el resto de operarios y de familiares de Jordi siguen en el lugar. "Oye, la vida es lo primero", reivindica el de Fraga.