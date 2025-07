Los expertos piden que los coches incorporen sistemas de alerta para evitar casos como el del niño olvidado en Valls

Es el último caso conocido. La muerte de un niño de dos años en Valls tras ser olvidado en el coche por su padre, que acudió a trabajar, durante la ola de calor. Un descuido de trágicas consecuencias que, lejos de ser un hecho aislado, sucede más a menudo de lo deseable. A nivel nacional o institucional, no existen campañas de prevención. Pero sí hay entidades que, como la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil (AESVi), cada año ponen este tema sobre la mesa. Es, dicen "una cuestión de vital importancia". Y recuerdan: "Bajo ningún concepto, nunca, se debe dejar a los pequeños solos en el interior del vehículo, aunque exista una apertura en la ventanilla, ni siquiera para hacer algún recado rápido".

Una advertencia que es absolutamente necesaria señala a EL PERIÓDICO Josep María Vallès, el director económico de AESVi, de la que forman parte la Dirección General de Tráfico, el Servei Català del Trànsit; los clubes automovilísticos RACE y RACVN; la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) o la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado, entre otras.

La temperatura en el interior del coche puede subir entre 10 y 15 grados en menos de 15 minutos, alerta AESVi

"Nunca" se debe dejar a un niño solo en el coche, insisten desde AESVi. Y explican: el sistema de regulación de la temperatura corporal en los bebés es muy inmaduro y un golpe de calor puede tener consecuencias mortales. La temperatura en el interior del coche puede subir entre 10 y 15 grados en menos de 15 minutos. Ponen un ejemplo: un coche expuesto al sol con una temperatura exterior de 36 grados, puede alcanzar los 67 grados en su interior en tan solo un cuarto de hora.

Una sociedad estresada

El 'síndrome del niño olvidado', como ya se ha denominado a este fenómeno, sucede cuando se pierde la conciencia de que se lleva a un menor en el vehículo. "Vivimos en una sociedad acelerada, con muchas responsabilidades y poco tiempo. Si vamos absortos en nuestras cosas y nuestro hijo se duerme en su silla en el asiento de atrás puede que nos olvidemos", señalaba la pediatra Cristina Cayuela Guerrero en un artículo de la revista 'Familia y Salud'. Un escrito que rescata el doctor Pedro Gorrotxategi, presidente de la asociación, porque, reflexiona, ya entonces preocupaba esa cuestión. "Es horrible lo sucedido", considera.

Italia aprobó una normativa de poca repercusión que obligaba a que las sillitas infantiles llevaran un sistema de aviso

Cita el doctor los tres motivos por los que un padre o una madre pueden tener ese descuido de demoledoras consecuencias: el primero, el de la "sociedad acelerada. Si vamos absortos en nuestras cosas y nuestro hijo se duerme en su silla en el asiento de atrás puede que nos olvidemos".

El segundo, salir del vehículo pensando que solo vamos a estar unos minutos fuera. Aparcar el coche en doble fila y hacer un "recado rápido". Pensar que si el niño duerme, es mejor dejarlo en el vehículo. Y el tercero, que como parte de un juego el niño pueda subir al coche y quedarse encerrado.

"El problema está en que, dentro del coche, incluso aunque fuera no haga mucho calor, la temperatura interior puede ser muy elevada. Los niños tienen menos capacidad de regulación de la temperatura", subraya el presidente de la AEPap.

"Hay que hacer todo lo posible para evitar que ningún niño se quede dentro de un coche y si, alguien ve a un niño menor dentro, hay que avisar rápidamente a la policía. Son casos aislados y trágicos, pero suceden", enfatiza el doctor.

Cultura de la prevención

Los expertos señalan que existen medidas de prevención para evitar que se produzca una tragedia semejante. Pero que en Europaa -a diferencia de en Estados Unidos, donde son sucesos frecuentes- apenas se aplican. También denuncian que existen pocas campañas de prevención en el ámbito de la seguridad vial infantil, como expone Josep Maria Vallés, director económico de AESVi y CEO de Smart Group. "Llevamos como unos siete años concienciando sobre este tema. Todo a raíz de que en Italia salió una ley que obligaba a que las sillitas infantiles llevaran un sistema de aviso en caso de que el niño se quedara olvidado", explica.

Los expertos recuerdan que nunca se debe dejar a los pequeños solos en un vehículo, ni siquiera para un recado rápido

A nivel práctico, indica, aquella normativa no tuvo "ninguna repercusión. Los padres siguen sin adquirir estos dispositivos y nadie está controlando si los llevan o no los llevan. Al final lo que se fabricó para cumplir con la ley italiana era una especie de colchoneta que tú ponías debajo de la tapicería de la silla infantil que iba conectada por bluetooth a tu móvil. Cuando te alejabas más de 10 metros del niño te saltaba una alarma y, si no respondías, se llamaba a un número de teléfono. En la gente que más o menos está habituada a la tecnología, puede funcionar, pero no me imagino a la mayoría de los abuelos conectando el móvil por bluetooth", añade.

Dispositivos de alerta

En el mercado, añade, existen algunos dispositivos de alerta. En plataformas como Amazon, por ejemplo, hay sensores para niños en el coche como 'Remmy Car Baby Alert' que cuenta con dos funciones: te avisa si, durante la marcha, el bebé se levanta de su asiento. Y al apagar el coche, te recuerda que el niño está todavía sentado en su silla.

Vallés cree que no es suficiente. Dice que falta cultura de la prevención. "Sí que hay algunos fabricantes de coches que empiezan a incorporar avisos en la pantalla cuando te bajas del vehículo que te preguntan si lo has cogido todo, si tienes las llaves o si queda alguien a bordo. Pero volvemos a lo mismo: el primer día te miras el mensaje y, cuando te ha salido 100 veces, lo has interiorizado y no causa ningún efecto. Lo que habría que hacer es que, de verdad, los fabricantes de coches se pusieran manos a la obra y desarrollaran algún sistema de aviso. Me consta que hay algún fabricante que lo está mirando", concluye.