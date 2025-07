¿Quién es Ramón Flecha, el catedrático de la UB acusado de abuso sexual por 14 universitarias?

Ramón Flecha, catedrático emérito de 73 años al que acusan de abuso sexual unas 14 mujeres universitarias, era profesor de las facultades de Eduació y Sociologia en la Universitat de Barcelona (UB). En la década de los años 90, fue uno de los impulsores de CREA (Comunidad de Investigación sobre Excelencia para Todos, por sus siglas en inglés), un grupo de investigación universitaria que comenzó analizando las comunidades de aprendizaje y derivó en el estudio de la violencia de género.

CREA estuvo adscrito a la facultad de Educació y después, tras unos roces con el decanato, a la de Sociologia. Desde 2020 ya no pertenece a la UB. “En 2020 se hizo una actualización de las estructuras de investigación y CREA dejó de constar a partir de ese momento en el organigrama de la UB. No se hizo ninguna notificación especial porque no se hace nunca. Es el procedimiento ordinario ante el volumen de estructuras de investigación que tiene la universidad (más de 500 entidades)”, aseguran fuentes de la UB.

Flecha, que tiene pareja y dos hijos y que ya no imparte clases como profesor en la UB aunque sigue siendo investigador, se define en su perfil de Twitter (ahora X) como investigador "número uno" en violencia de género. “Hay que investigar la violencia de género haga quien la haga, no usar este tema contra el rival”, asegura.

Después de que RTVE.es publicara la acusación de las mujeres, este diario se ha puesto en contacto con el profesor Flecha, que considera los hechos como un acto de venganza dado que él, asegura, ha arropado a lo largo de su trayectoria profesional a muchas víctimas de acoso. Él fue, de hecho, uno de los impulsores del #MeToo en la universidad. Según su versión, los agresores de esas víctimas a las que él ayudó son ahora los que dirigen "estas campañas" en su contra.

“Siempre que he apoyado a una víctima [de acoso sexual en la universidad], los y las agresoras me han amenazado con que me destruirían inventándose todo lo que fuera necesario para hacerlo”, ha asegurado a este diario.