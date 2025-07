Un profesor en Cantabria denunciado por aplicar pseudoterapias a los alumnos: "Somos inmortales y venimos de otro planeta..."

Un profesor en Cantabria ha sido sancionado por aplicar pseudoterapias vinculadas a la Cienciología en un colegio público. Las familias denunciaron el caso tras empezar a sospechar en el 2020. Los padres vieron vídeos en las redes en las que el maestro aplicaba técnicas extrañas a niños de 10 y 11 años.

El profesor, concretamente de educación física, obligaba a los niños a estirarse en el suelo mientras pronunciaba palabras indescifrables. Una especie de terapias de control mental, vinculadas a la cienciología, un sistema de creencias y prácticas que busca la mejora personal y espiritual de sus seguidores, a través de la autocomprensión y la eliminación de obstáculos psíquicos.

Tal y como informa, eldiario.es, el hombre creía que los seres humanos son inmortales, que vienen de otro planeta y que los creó un dictador galáctico llamado Xenu.

Pese a que la Conselleria de Educación sancionó al profesor con tres años de suspensión, él ha recurrido la decisión y sigue dando clase, en otro centro a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie.

El educador había pedido autorización para realizar esta actividad fuera de la escuela años atrás, pero no recibió respuesta y echó por el derecho. Ahora da clases en otro colegio público de Santander y las autoridades no han aclarado si lo están controlando o no.