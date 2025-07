Un informe desaconseja utilizar el veneno propuesto por el Govern para eliminar conejos en el campo de Lleida

En febrero de este año, el Govern selló una serie de compromisos con la entidad Revolta Pagesa para evitar movilizaciones y marchas lentas de tractores en las carreteras. Uno de los puntos del acuerdo consistía en aplicar más medidas para reducir la población de conejos, que provoca daños en los cultivos en varias comarcas de Lleida. En concreto, Òscar Ordeig, conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, prometió estudiar si era viable usar el fosfuro de aluminio, un potente veneno, para eliminar ejemplares de este mamífero en los campos agrícolas.

En teoría, el fosfuro de aluminio se emplea tan solo cuando las madrigueras de los conejos ponen en riesgo taludes de vías de tren y carreteras. Por esta razón, la Generalitat, antes de utilizar este producto en el campo, optó por encargar un estudio científico al CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) que ahora, cuatro meses después, ya está terminado. La principal conclusión del informe, según sabido EL PERIÓDICO, es que debe evitarse el fosfuro de aluminio porque supone una amenaza para otras especies silvestres.

La intención de la conselleria era aplicar este veneno de forma inmediata en las zonas autorizadas si la evaluación lo avalaba. Pero como no ha sido así, el uso del fosfuro seguirá prohibido con la única excepción de las infraestructuras y solo en caso de que estén en peligro.

Muerte de animales

El informe completo, al que ha accedido este diario, argumenta que el gas que libera el fosfuro de aluminio es altamente tóxico y advierte de que su utilización acarrea un "riesgo elevado" para otras especies que no son el objetivo. "Teniendo en cuenta que las madrigueras creadas por mamíferos excavadores son empleadas por otros vertebrados, el número de animales que pueden morir es muy alto", se afirma en el documento elaborado por los investigadores Rafael Villafuerte y Miguel Delibes-Mateos.

Un estudio realizado en EEUU en casi 50.000 madrigueras fumigadas estimó la muerte de 54.095 conejos pero se informó de la muerte por el gas de otros 2.333 animales que no eran el objetivo, como por ejemplo pequeños mamíferos, reptiles, anfibios e incluso aves. En España, por el momento, no se ha acreditado la muerte de otras especies por el uso de este gas. No obstante, los autores del análisis consideran que es probable que ocurra. Este peligro convierte el fosfuro de aluminio en un método "no selectivo" que incumpliría las directivas europeas que protegen a varias especies autóctonas.

Eficacia variable

Además, la eficacia del fosfuro es variable y en ciertas condiciones ambientales puede ser limitada, sobre todo en ambientes secos y en túneles complejos, cuando el gas se introduce dentro de las madrigueras. Precisamente en la provincia de Lleida, se cumplen estas dos características, alerta el informe. "El fosfuro, que no supone una amenaza en cuanto a la contaminación del agua y los suelos, puede reducir temporalmente la abundancia de conejos en áreas puntuales, pero no en las zonas inmediatamente próximas, por lo que su utilidad para reducir la presión sobre los cultivos debe considerarse muy limitada", defienden los científicos, que avisan de que los conejos podrían recolonizar rápidamente las áreas en las que se aplicara el fosfuro.

El sindicato agrario Unió de Pagesos lamenta que finalmente no se pueda hacer uso de este veneno, pero respeta la decisión. "Se trataba de un arma más que habríamos tenido disponible, porque con la caza no basta", dice Ramon Comes, responsable de fauna cinegética de Unió de Pagesos. "Pero somos conscientes de que el fosfuro tiene unos riesgos asociados y entendemos que haya que buscar alternativas", añade. Comes reclama aún más medidas, "todas las que sean posibles", para combatir la presencia de conejos en los campos.

Además del amplio plan cinegético que la Generalitat ha puesto en marcha, piden que los Agents Rurals usen balas del calibre 22, silenciadores y visores nocturnos para eliminar conejos.