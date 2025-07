Catalunya vive el junio más cálido de su historia y registra un nuevo récord de noches cálidas en Barcelona

Todos lo intuíamos pero ahora ya tenemos la confirmación oficial. Los registros del Servei Meteorològic de Catalunya confirman que este mes de junio no solo ha sido excepcionalmente cálido en el conjunto del territorio catalán sino que, además, destaca como el más caluroso jamás observado desde que existen registros. Los datos confirman que la temperatura media durante este mes ha estado cuatro grados por encima de lo esperable para estas fechas y ha superado de largo los registros del año 2003, que hasta ahora ostentaba el récord absoluto de calor para un mes de junio. El calor registrado en las últimas semanas no tiene parangón en cuanto a persistencia, intensidad y duración. Sobre todo después de la llegada de una ola de calor, la primera del verano, que por ejemplo ha pulverizado el récord de temperatura para la época en Barcelona dejando máximas de hasta 37,6 grados en el Observatori Fabra y valores de hasta 42,9 grados en Vinebre.

El valor más elevado registrado durante este mes fueron los 42,9 grados de Vinebre

El calor de junio no solo ha invadido gran parte de los días del mes sino que, además, también ha dejado huella en las noches. Los registros de Meteocat confirman que "a escala catalana, todas las noches del mes han sido tropicales" y, por lo tanto, no han bajado de los 20 grados en buena parte del territorio. En Barcelona se calcula que todas las noches de junio han superado este umbral y, además, durante al menos once jornadas se ha llegado a valores de noches tórridas con mínimas que no han bajado de los 25 grados. Se trata de la cifra más alta registrada hasta ahora en la ciudad, superando de largo las diez noches tórridas registradas hace más de una década y marcando así un nuevo récord de noches excepcionalmente cálidas para la época en la ciudad. Durante esta ola de calor, Barcelona ha vivido varias noches a casi 28 grados. Y en localidades como Portbou se han rozado incluso valores de noche infernal con mínimas cercanas a los 30 grados.

Barcelona vivió un total de 11 noches por encima de los 25 grados, la cifra más alta registrada hasta ahora para un mes de junio

Según explica Aleix Serra, responsable del control de calidad de datos del Meteocat, buena parte de estos valores tan elevados se explican, además de los factores ambientales, por "el efecto isla de calor que se genera en las grandes ciudades" que no solo contribuye a acentuar el calor durante el día sino que, además, dificulta que las altas temperaturas se disipen durante la noche y acentúa los episodios de calor nocturno. De ahí que ciudades como Barcelona, plagadas de hormigón y con una arquitectura muy compacta, destaquen con algunos de los valores más extremos registrados durante este mes de récord. En la ciudad condal, de hecho, se estima que todos los días desde que empezó el mes destacan entre los más altos jamás registrados para su respectiva época desde que existen registros.

Otro de los datos más destacados del mes es la lluvia. O mejor dicho, su ausencia. Los registros indican que durante este mes de junio no ha llovido prácticamente nada en el litoral y prelitoral catalán. En la región Metropolitana de Barcelona, por ejemplo, se han acumulado un total de cero litros por metro cuadrado a lo largo del mes. En la capital catalana hay que remontarse hasta principios de mayo para encontrar un episodio significativo de precipitaciones. Donde sí destacan grandes acumulaciones de lluvia es la zona de los Pirineos, donde este mes se han dado varios episodios de tormenta de verano que han dejado hasta 150 litros acumulados en localidades como Espot, 130 en Lac Redon y 115 en Sort y, en muchos casos, intensos episodios de granizo, fuertes rachas de viento y hasta inundaciones en algunos municipios.