El 36,5% de catalanohablantes asegura no ser atendido en catalán en comercios de Catalunya

El InformeCAT, presentado este lunes por la Plataforma per la Llengua, señala que 8 de cada 10 residentes en Catalunya piensan que el catalán es bastante o muy importante para el progreso profesional y la integración social. Pese a ello, según un estudio realizado por UGT y recogido en este informe, solo un tercio de los trabajadores sitúan al catalán como el idioma más importante en el ámbito laboral.

El InformeCAT es una iniciativa que lleva a cabo la Plataforma per la Llengua anualmente y que recoge los 50 datos más importantes en referencia al uso y la situación social de la lengua catalana y sus dialectos en los territorios donde se habla, que incluyen Catalunya, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Andorra, Aragón y l'Alguer (Cerdeña, Italia).

8 de cada 10 residentes en Catalunya consideran el catalán clave para el progreso profesional y la integración social

En rueda de prensa, el presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha apuntado que "quien usa el catalán habitualmente, independientemente de su lengua de origen, tiene menos paro que quien no lo habla". "Los datos fríos nos demuestran que el catalán forma parte del ascensor social", ha asegurado Escuder, y ha añadido que la población "lo percibe así" y "quiere que continúe siendo así", algo que ha valorado positivamente.

Poca atención en catalán

Otro dato reflejado en el estudio es que más de un tercio de los catalanoparlantes, en concreto un 36,5%, aseguran que siempre o la mayoría de veces que van a un comercio no son atendidos en catalán en Catalunya, pese a que la legislación catalana establece que la ciudadanía tiene derecho a ello.

En este sentido, el InformeCAT también resalta que solo el 6,3% de las denuncias por vulneración de los derechos lingüísticos tramitadas entre el 2012 y el 2024 han acabado en sanción y denuncia que el sector privado "no siempre garantiza los derechos lingüísticos reconocidos" de los consumidores.

Además, el uso de la lengua catalana en la justicia y la sanidad públicas preocupa a Plataforma per la Llengua, especialmente en el segundo caso, puesto que es competencia de la Generalitat y es más usado por la ciudadanía: "La gente va más al ambulatorio que al juez" y "el 69,6 % de la gente ha tenido que hablar en castellano en el médico en alguna ocasión", ha señalado Escuder. De hecho, según el presidente de esta entidad, el 90% de las quejas que recibe Plataforma per la Llengua referentes a servicios autonómicos son del ámbito de la atención sanitaria.

Pocos cursos de catalán

"Cerca de un millón de extranjeros residentes (en Catalunya) tienen la percepción de que no han tenido suficientes oportunidades para aprender catalán", ha remarcado Escuder, que lo ha enlazado con las imágenes de las colas que se produjeron hace unos meses para inscribirse en los cursos públicos de catalán: "No lo tienen fácil, y si encima no les hablamos en catalán, se lo ponemos aún más difícil".

El informe asegura que solo el 0,23% de los extranjeros activos en Catalunya pueden acceder a la formación profesional de lengua catalana ofertada por las entidades públicas y que el 46% de los trabajadores de Catalunya tienen interés en mejorar sus competencias lingüísticas.

Solo el 8,6 % de los residentes nacidos en el extranjero habla habitualmente el catalán, frente al 72,9 % que usa el castellano de manera regular en su día a día. Por ello, Plataforma per la Llengua ha hecho un llamamiento al conjunto de la ciudadanía para que no "esconda el catalán" y cambie al castellano con interlocutores que parezcan extranjeros o que tengan dificultades para hablar catalán, y a las administraciones públicas para que "traten el catalán como un derecho".