Salut estudia convertir el Lyme en enfermedad de declaración obligatoria ante el aumento de garrapatas

La Generalitat se plantea modificar el protocolo acerca de la enfermedad de Lyme, que se contrae a partir de una mordedura de garrapata. El Lyme, de hecho, es la enfermedad más habitual transmitida por estos artrópodos en España. No obstante, en estos momentos, no se considera una patología de declaración obligatoria. Las enfermedades de declaración obligatoria son las que, por su gravedad o su potencial de transmisión, deben ser notificadas a las autoridades sanitarias por parte de los profesionales de salud cuando se diagnostica un caso.

Ahora, el Departament de Salut se propone intensificar la vigilancia del Lyme y ya se debate si oficializarla como enfermedad de declaración obligatoria, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, admite que ya se está discutiendo si se debe incluir en esta lista o no. "Para tomar la decisión, se debe tener en cuenta la situación epidemiológica y analizar bien el caso", asegura Mendioroz.

A día de hoy, la mayoría de los países europeos hacen un seguimiento detallado de esta enfermedad. Pero España, de momento, no realiza esta vigilancia pormenorizada. En el sur de Francia, por ejemplo, hay una cantidad de casos destacada. En Portugal aún menos. Según los últimos datos disponibles, entre 2018 y 2023, el número de casos de Lyme registrados en Catalunya se duplicaron y pasaron de 104 a 206. De todas formas, como se trata de una patología difícil de detectar (a menudo la picadura de garrapata pasa desapercibida) y no es de declaración obligatoria, los datos disponibles no son certeros al 100%.

El Lyme es una infección causada por la bacteria Borrelia, que se transmite a los humanos a través de la picadura de garrapatas infectadas, principalmente del género Ixodes (garrapatas de patas negras).

Los síntomas iniciales son dolor de cabeza, fatiga muscula y un sarpullido característico llamado eritema migratorio cerca del lugar de la picadura. Se puede tratar con antibióticos. Sin embargo, de no hacerse, a largo plazo puede provocar síntomas tardíos como dolor articular crónico (artritis de Lyme), problemas neurológicos y afectaciones cardiacas. En general, cuando una garrapata ha estado poco tiempo enganchada a la piel, es menos probable que transmita bacterias como la Borrelia.

Otras enfermedades

Otras enfermedades graves causadas por garrapatas y de las cuales hay menos casos, sí son de declaración obligatoria. Tanto la fiebre botonosa del Mediterráneo como la encefalitis centroeuropea y la fiebre hemorrágica Crimea-Congo están incluidas en la lista de patologías sobre las que sí se debe alertar. En España, se han declarado dos casos de esta última fiebre.

En Catalunya, por el momento, no se han detectado casos de esta fiebre que puede llegar a causar la muerte, pero sí anticuerpos en mamíferos de la zona de los Puertos, en el sur de la comunidad autónoma.

Según Salut, la incidencia de enfermedades de declaración obligatoria transmitidas por garrapatas en humanos es, en Catalunya, "muy baja" y no ha variado en exceso en los últimos años.