Ana Vanrell, sobre las intoxicaciones por vitamina D: "Las personas sanas no necesitan suplementos, pueden ser peligrosos"

-¿Qué es la vitamina D y cuál es su función en el organismo?

-Es una vitamina liposoluble que actúa como una hormona. La sintetizamos en la piel a partir de la exposición solar y luego se activa en el hígado y el riñón. Su función principal es ayudar a mantener unos niveles adecuados de calcio en sangre, lo que contribuye a tener unos huesos fuertes y sanos.

-¿Por qué puede producirse una intoxicación si se toma en exceso?

-Porque, al ser liposoluble, la vitamina D se acumula en el tejido graso. No se elimina fácilmente como ocurre con otras vitaminas hidrosolubles, como la vitamina C o las del grupo B. Si se toma en exceso, especialmente en forma de suplementos, se puede llegar a niveles tóxicos en sangre.

"La vitamina D es liposolubre. Si se toma en exceso, especialmente en forma de suplementos, puede llegar a niveles tóxicos en sangre"

-¿No es cierto que la mayor parte de la población tiene déficit de vitamina D?

-No. Durante años se tomó como referencia un nivel de 30 nanogramos por mililitro, lo que hacía que muchas personas aparecieran como deficitarias. Hoy sabemos que niveles por encima de 20 ya son suficientes para la mayoría. Con este nuevo criterio, en torno al 97% de la población tendría niveles adecuados.

-¿Qué síntomas pueden indicar una intoxicación por vitamina D?

-Pueden aparecer náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, dolor abdominal o incluso confusión. Todo ello relacionado con una hipercalcemia, es decir, un exceso de calcio en sangre, que puede derivar en problemas renales graves.

"El 97% de la población tiene niveles adecuados de vitamina D"

-¿Se han dado casos graves en Baleares?

-Sí. En algunos pacientes se ha detectado insuficiencia renal aguda, con necesidad de ingreso hospitalario. Aunque no es lo más habitual, puede llegar a ser grave si no se detecta a tiempo.

-¿Qué contenidos circulan en redes sociales sobre esta vitamina?

Abundan mensajes que atribuyen a la vitamina D propiedades para prevenir el cáncer, el envejecimiento, o incluso enfermedades como la demencia. Muchas veces están ligados al marketing de suplementos. No hay evidencia científica que respalde estos beneficios más allá de su papel en la salud ósea.

"No hay evidencia científica que respalde los beneficios de la vitamina D más allá de su papel en la salud ósea"

¿Es recomendable incluir la vitamina D en los análisis?

-En personas sanas no hace falta. No se recomienda ni determinar los niveles ni tomar suplementos si no hay factores de riesgo claros o una patología específica. La mayor parte de la población alcanza niveles adecuados de vitamina D solo con exposición solar y una dieta equilibrada.

-¿Entonces, en qué casos está recomendada la suplementación?

-Solo cuando hay enfermedades óseas como osteoporosis, problemas de absorción intestinal, tratamientos con determinados fármacos o en lactantes alimentados con leche materna. En esos casos sí se prescribe, y está financiada por el sistema sanitario.

"Hay cierta preocupación con el consumo excesivo de multivitamínicos o complementos que se perciben como inocuos"

-¿Cuál es la forma segura de tomarla cuando sí está indicada?

-Es fundamental seguir exactamente la pauta indicada por el profesional sanitario. Existen presentaciones diarias, semanales o mensuales, y muchas veces hay errores porque el paciente no tiene en cuenta la frecuencia de las tomas o no la recuerda. Además, en principio hay que evitar tomar otros suplementos con vitamina D al mismo tiempo, como multivitamínicos, ya que pueden sumar dosis sin que uno lo perciba.

-¿Está pasando lo mismo con otros suplementos?

-Hay cierta preocupación con el consumo excesivo de multivitamínicos o complementos que se perciben como inocuos. Pero, como con la vitamina D, lo natural no siempre es sinónimo de seguro. Algunos pueden tener efectos adversos o interacciones con tratamientos crónicos.

-¿Por qué estos mensajes calan tanto en la población?

-Porque se transmite la idea de que tomar suplementos es siempre positivo, que no hacen daño y que podrían tener beneficios potenciales. Pero no es cierto. No todo el mundo necesita tomar cosas extra. Si hay dudas, lo mejor es consultar con el equipo del centro de salud: médicos, enfermeras o farmacéuticos están para orientar.

-¿Qué recomiendan desde Atención Primaria para mantener buenos niveles de vitamina D de forma natural?

-Exponerse al sol unos 10 ó 15 minutos, dos o tres veces por semana, evitando las horas centrales del día. Solo durante este corto periodo de tiempo es recomendable no usar protector solar para que la piel absorba bien la vitamina, por eso hay que evitar las horas centrales para prevenir las quemaduras. También hay que seguir una dieta equilibrada, rica en pescados azules, huevos, lácteos y vegetales. Además, hay que evitar el tabaco, que afecta al metabolismo óseo, y mantener una actividad física regular adaptada a cada edad.