Una de cada cuatro personas sin hogar en Catalunya son familias

"Los datos muestran que más del 25% de las personas en situación de sinhogarismo en Catalunya son familias, a menudo con niños pequeños, una realidad que impacta en su bienestar y desarrollo". Así empieza un informe que lleva por título 'Sinhogarismo Familiar', editado por la entidad Som Llar, que trata de establecer una radiografía y estudiar el fenómeno de las familias que no pueden hacer frente al precio de la vivienda en Catalunya y terminan en la calle o en condiciones insalubres.

Según este estudio, cada vez son más las familias que no pueden pagarse una vivienda. De hecho, hablan del mercado de la vivienda como "ineficaz e ineficiente". El perfil de estas familias, teniendo en cuenta los que residen en pisos de la Red de Vivienda de Inclusión Social en Barcelona, son mayoritariamente monoparentales, nacidos fuera de la Unión Europea y con empleos precarios. El 60%, aunque tiene formación, no ingresa más de 1.000 euros al mes, es decir, está bajo el umbral de la pobreza. El 62% tiene estudios secundarios; el 38% de formación técnica. Uno de cada tres tiene papeles o está en proceso de conseguirlos. Si nos fijamos en los datos del censo de personas sin hogar de 2024 que cita el informe, el 25% son familias monoparentales, el 60% son migrantes, el 51% son mujeres y el 44% está trabajando. Solo el 20% tiene estudios superiores y el 54% no ha acabado los estudios obligatorios.

El origen, crucial

Según esta entidad, el origen de las personas es un dato crucial para que luego terminen viviendo en la calle. De los que están en la red de vivienda de inclusión de Barcelona, el 45% son de nacionalidad española o de otro país de la Unión Europea. Una realidad que se agrava entre las personas atendidas por esta entidad. Solo el 35% ha nacido en Europa.

"El origen tiene un paper central, por cuestiones económicas y sociales, pero también por estereotipos y prejuicios. Gran parte de la población migrada está integrada plenamente, es altamente activa en el mercado laboral y contribuye a sostener el sistema de pensiones", sigue el informe, que cuenta que medio millón de extranjeros tributan a la seguridad social. El problema son sus condiciones laborales y el precio de la vivienda; esos son los factores que les convierten en personas sin hogar.

Un 2% de las familias catalanas han pedido un piso de protección oficial, según cálculos de Som Llar

En este escenario el informe también apunta que la violencia machista es también otro fenómeno excluyente. "Muchas mujeres con hijos se ven obligadas a abandonar su casa y buscar un lugar seguro, y tienen más riesgo de quedarse sin techo y acceder a recursos de forma irregular", incide el texto. El informe también critica que, especialmente en Barcelona, los recursos de servicios sociales se activan después del desahucio y no antes de forma preventiva.

El informe explica que las familias sin hogar están aumentando año tras año. Son familias que comparten habitaciones, que dependen de redes informales o que están atrapadas en situaciones de inestabilidad sin ser consideradas formalmente vulnerables, describe el informe. Calculan que un 2% de las familias catalanas han pedido un piso de protección oficial porque es la única salida que ven viable para conseguir un techo.

La entidad denuncia el "incremento de la especulación en el mercado inmobiliario" y lamenta que el mercado del alquiler sea cada vez "más caro y menos estable", provocando que la mitad de las familias deban destinar el 40% de sus ingresos a pagar el alquiler y los suministros. Por ello, la entidad pide regular el mercado de la vivienda para garantizar los derechos de todas las familias. "Cuando los gobiernos no controlan el mercado del suelo, sino que lo dejan en manos de la rendibilidad financiera, los ciudadanos pierden soberanía y acceso a derechos bàsicos, como el de la vivienda", concluye el texto.