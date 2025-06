Un centenar de jóvenes extutelados protestan contra la mala gestión de Drets Socials con sus prestaciones: "Nos hunden la vida"

Una veintena de jóvenes extutelados han protestado este lunes frente a las puertas de la Direció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA) contra las cartas de recobro que ha enviado en los últimos días el Govern a centenares de jóvenes extutelados que perciben una prestación económica de 730 euros mensuales. "A mí me piden 22,548,72 euros por cosas que no son ciertas. Cada seis meses hablaba con mi referente e íbamos viendo la evolución. Ahora me piden que devuelva un dinero que no veré vida, si tenemos que devolverlo nos van a hundir", lamenta Lorena Aranda, una de las portavoces de este colectivo que ya suma más de un centenar de afectados, aunque calculan que podrían ser miles los que se encuentran en situación similar.

El pasado 11 de junio, la Sindicatura de Comptes de Catalunya publicó un informe que la Generalitat había pagado 167 millones de euros en ayudas sociales a personas a quienes no les pertocaba entre 2016 y 2024. Además, hace meses que una denuncia anónima de un trabajador de un servicio externalizado pesa sobre la oficina antrifrau, que trata de investigar si ha habido corrupción en la gestión de estas prestaciones a los jóvenes extutelados. Es por ello que el pasado mes de mayo la consellera retiró a la antigua DGAIA la potestad de poder dar ayudas sociales, ahora en manos de la dirección general de prestaciones sociales.

Sin apoyo familiar

Es esta nueva dirección general la que ha iniciado una revisión de todas estas ayudas, iniciándolo con una demoledora carta que recibieron el pasado jueves miles de jóvenes extutelados."¿Yo ahora cómo pagaré la universidad?", se pregunta Carla entre llantos, una joven a quien le han reclamado que devuelva 36.000 euros y que vive con su tía, ayudándola a pagar el alquiler y a llenar la despensa gracias a esta paga. Las historias de estos jóvenes que han protestado este lunes son demoledoras. Niños a quien separaron de sus padres desde pequeños porque no estaban bien cuidados con sus familias, que han vivido en centros de menores hasta la mayoría de edad, y que al cumplir los 18 se tuvieron que espavilar como pudieron. "Nosotros no tenemos la suerte que nuestra familia nos ayude, no tenemos a nadie a quién recurrir, y con esta ayuda tampoco se llega a fin de mes, pero almemos es algo", se queja Sheila Baños, de 24 años, a quien le reclaman más de 24.000 euros.

BARCELONA 30/06/2025 Sociedad. Neus Mayal, Raquel Ruiz, SheilaBaños Torres, Saida Dada. Grupo de jovenes extutelados se deplazan a DGPPIA Avenida del Paral lel, 52 para hacer una accion simbolica. FOTO de ZOWY VOETEN / Zowey Voeten

Las ayuda económica a los jóvenes extutelados, que está por debajo del umbral de la pobreza en Catalunya, es un dinero para que estos niños puedan sobrevivir al cumplir los 18 años, momento en el que deben abandonar los centros de menores. Son ellos los que deben pedir y tramitar la ayuda, la concesión se puede alargar varios meses, y hasta ahora estaba sujeta a un plan de trabajo, que revisaba un equipo externalizado (SEVAP), gestionado por dos fundaciones: Resilis i Mercè Fontanilles. Cada seis meses aproximadamente, los jóvenes que están recibiendo esta ayuda se reúnen con su referente económico de este servicio externalizado para revisar su plan de trabajo: miran si están trabajando, en qué se están gastando la ayuda, en qué situación se encuentran y deciden las cuantías que deben recibir.

Necesidades económicas

Por ello la carta de los recobros del pasado jueves sentó como un jarro de agua fría a todos estos chicos, pero también a los profesionales que les han estado siguiendo todo este tiempo. "Yo la primera persona a la que llamé fué a mi referente económica, que no sabía nada ni entendía nada", explica Aranda. Los equipos que revisan los expedientes desconocían esta medida, por lo que han ayudado a muchos a tramitar alegaciones ante esta petición de recobro.

A Neus Mayal, por ejemplo, la carta que recibió de Drets Socials le reclama 33.000 euros porque ha estado compaginando el trabajo con las ayudas. "Dicen que he incumplido el plan de trabajo o que he dejado de estar en situación de necesidad. Esto es mentira, yo sólo he trabajado dos veranos en una gasolinera y en una residencia para poderme pagar los cursos de formación profesional. Avisé mi referente, envié los contratos y las nóminas y me dijeron que en verano se podía, que no afectaba para la prestacion", asegura la chica. Baños también informó que empezó a trabajar de guarda de seguridad de un centro de personas sin hogar en Barcelona hace unos meses. "Me reclaman 34.000 euros porque dicen que desaparecí. No es cierto. Cuando salí del centro me tuve que buscar la puta vida yo sola, no puedo tener relación con mi familia. Siempre he estado aquí, y ha sido muy duro salir adelante", explica la chica, que también trabajó dos meses colaborando en la película La Maternal. "Tenemos esta ayuda para poder comer, vivimos en habitaciones de un lado para otro y hay muchos que tienen problemas para empadronarse", lamenta Mayal. Este es también otro de los motivos que les pueden pedir el recobro de la ayuda, por el hecho de no constar en el padrón municipal.

Ataques de ansiedad

Carla teme que tenga que dejar la universidad para ponerse a trabajar a tiempo completo y poder devolver este dineral. "Hace días que no como, no duermo... tengo pesadillas", cuenta. Baños, que asume que no podrá pagar esta cantidad, está preocupada con estar de por vida en una lista de morosos de la Generalitat. "No podré abrir una empresa, no podré pedir nada... siempre estaré afectada por esto". "Estamos todos con ataques de ansiedad, con mucho miedo, no podemos afrontar estas cantidades", sigue Aranda. Fuentes del sistema de protección explican que hay chavales que han sufrido tal shock al enterarse de este problema y han dejado de asistir a los exámenes universitarios.

Después de la protesta, el director de la DGPPIA se ha reunido con algunos de estos jóvenes. "Nos han dicho que estas cantidades no son las que nos reclamarán, que estudiarán caso a caso, que esto es el total de lo que hemos cobrado", ha asegurado Aranda a la salida, temerosa de que lo que le hayan dicho no sea cierto. Los chicos también han enviado sus quejas a la Sindicatura de Greuges de Catalunya y no descartan hacer más moblizaciones si el problema no se resuelve.