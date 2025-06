Visibilizar el duelo perinatal: "Hemos tenido dos hijos que nacieron sin vida, pero lo hemos seguido intentando"

«No he vuelto a ser la misma, pero tenía claro que quería hacer pedagogía del duelo perinatal y que, al final, de una experiencia muy dura puede salir algo bonito».

Así lo explicaba Cristina Carrillo, que vive en Sant Hilari Sacalm, al hablar de los motivos que la han llevado a escribir su relato personal, poco antes de la presentación del libro que ha titulado Así explicaba Cristina Carrillo, que vive en Sant Hilari Sacalm, los motivos que la han llevado a escribir su relato personal, poco antes de la presentación del libro que ha titulado Com si dormís, este jueves en Girona. Y es que esa fue la primera impresión que le causó su hijo Grau, que nació sin vida hace cinco años cuando su madre llevaba 39 semanas de gestación. «Parecía que dormía, su padre y yo lo tuvimos envuelto en nuestros brazos durante unas horas para poder despedirnos de él, e incluso nos hicimos alguna foto juntos; no me arrepiento en absoluto, porque es uno de los recuerdos más bonitos de mi vida». Carrillo admite que al principio no tenía claro el parto, quería que le hicieran una cesárea, pero la ginecóloga le recomendó que fuera un parto natural. «Menos mal que le hicimos caso, porque no lo habríamos vivido de esta manera».

En aquel momento, Carrillo ya tenía un hijo, Ot, de dos años. «Lo primero que le preguntamos al ginecólogo fue cómo le diríamos a nuestro hijo que ya no tendría a su hermano, y nos dijo que teníamos que ser sinceros y decirle que había muerto porque estaba muy enfermo; y así lo hicimos». Desde entonces, tuvieron claro que su hijo Grau formaba parte de la familia.

Cristina Carrillo con la psicòloga Natàlia Artigas. / Marc Martí Font

«Decidimos hacerle una despedida, con discursos y una ceremonia, gracias a la recomendación de una amiga que había pasado por lo mismo; y fue la primera vez que sentimos un poco de felicidad después de todo aquel camino tan tortuoso; fue una sensación de alivio». A partir de ahí, siempre recuerdan su aniversario con alguna comida o evento especial. «Tenemos claro que no queremos olvidarlo nunca, e incluso a veces es nuestro hijo Ot quien lo menciona, ya que ha terminado integrándolo; ha sido un gran aprendizaje de vida para él».

Al cabo de un tiempo y después de haber asistido a terapia, Cristina Carrillo y su pareja lo volvieron a intentar, pero sufrieron un aborto espontáneo a las pocas semanas del embarazo. Anteriormente, también habían pasado por otro, antes del nacimiento de su primer hijo. Hasta que llegó la peor decisión de sus vidas.

Segunda pérdida

«Hace tres años me volví a quedar embarazada y, en la semana 17 de gestación, tuvieron que interrumpir el embarazo; el ginecólogo veía que el feto no se estaba formando bien y nos dijeron que teníamos que tomar una decisión», recuerda Carrillo. En ese momento, los invadió un gran sentimiento de culpa. «Parece lógico decir que si el feto no se está gestando bien es mejor abortar cuando lo vives desde fuera; pero si lo vives desde dentro no es tan fácil y no todo es blanco o negro, porque el ginecólogo tampoco te puede detallar qué le pasa realmente al feto». Carrillo admite que lo pasaron peor al tomar esa decisión que en la pérdida anterior. «En el primer caso nació sin vida porque se asfixió con el cordón y sabíamos que no podíamos hacer nada; pero en este caso teníamos que tomar la decisión nosotros». Hasta que decidieron abortar.

«Cuando di a luz a Nur me sentí liberada, se fueron los miedos y las angustias; estaba enfadada y sentía rabia por volver a pasar por el proceso de duelo. Al principio no quise ir a terapia, pero a las dos semanas acabé yendo porque lo necesitaba».

Una familia de seis miembros

Finalmente, en el último intento, ahora ya hace dos años y medio, las cosas salieron bien. «Tuvimos muchos miedos, recuerdo que no quería conducir por si tenía un accidente y afectaba al feto. Decidimos que fuera un parto programado para estar más tranquilos, y por suerte Rai nació sano; pero siempre decimos que somos una familia de seis miembros: los padres, Ot, Grau, Nur y Rai».

Además de escribir el libro —por recomendación del ginecólogo Santi Bosch, quien llevó el embarazo de su hijo Grau—, a Carrillo le ha sido de gran ayuda acudir a terapia con Natàlia Artigas, psicóloga experta en duelo perinatal del hospital Trueta y presidenta de la asociación Bressols.

Artigas explica que ha habido avances en la normalización de este proceso, pero que todavía queda camino por recorrer. «Antes era impensable que un hermano fuera a despedirse del bebé nacido muerto, pero aún hay muchos comentarios desafortunados por parte de profesionales sanitarios y de la propia sociedad, ya sea por desconocimiento o porque piensan que de esta manera ayudan, y realmente no es así; por eso es importante que el proceso se visibilice con libros como este».