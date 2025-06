Fernando Fabiani, médico, sobre cómo actuar ante un desmayo o lipotimia: "Poner a la persona de pie va hacer que empeore"

Es más que probable que en alguna ocasión hayas sufrido una lipotimia o hayas visto como le ocurría a alguien a tu alrededor. La lipotimia es una "sensación de mareo, sin pérdida de conocimiento, durante un periodo de tiempo muy corto y con recuperación rápida y completa. La diferencia con el síncope radica en que la lipotimia, importante, no llega a la pérdida total de la conciencia.

Esto suele producirse por varias causas: ambiente caluroso, emociones intensas, periodos largos de ayuno, visiones desagradables como sangre, escasa hidratación, ejercicio intenso...

Cómo actuar ante una lipotimia

¿Cómo hay que actuar ante un desmayo o una lipotimia? Esta es la pregunta que el médico Fernando Fabiani ha respondido en el programa 'Despierta Andalucía' de Canal Sur TV.

Primero, es importante identificar si se trata de un desmayo o una lipotimia y no de algo más grave. "El hombre abre un poco los ojos, se mueve, tiene alguna respuesta... no está inconsciente", dice Fabiani, "hablo, no hablo pero me muevo, estoy sudoroso...".

En estos casos, el médico explica que lo mejor es dejar a la persona tumbada en el suelo. Si se nos ocurre levantar a una persona mareada existe riesgo de que caiga de nuevo, pues está desorientada. "El organismo, sabio en este caso, entiende que lo que hace falta para que la persona se recupere es estar tumbada para que llegue bien el flujo al corazón, al cerebro y nos recuperemos", explica.

"Si nosotros nos empeñamos en tirar de la persona para sentarla y ponerla de pie lo que vamos a hacer es que empeore", añade Fabiani. Una situación que ocurre con frecuencia en estos casos es ir más deprisa de la cuenta y al mínimo atisbo de recuperación ya intentar ponerse en pie.

Sin prisa

Es mejor esperar un poco e ir recuperando la postura gradualmente. "Le dejamos tumbado, levantamos un poquito las piernas y le ofrecemos un poquito de líquido. Y lo dejamos en el suelo 3, 4 o 5 minutos. Ya estoy bien. Perfecto. Estás bien, pues te sientas en el suelo. Dos o tres minutos. Sigo bien, me siento en alto en una silla. 3, 4 minutos. Sigo bien, podemos intentar ponernos de pie", expone.

Fabiani también alerta de darle según qué alimentos a la persona mareada para que recupere azúcar. Hay que ir con cuidado para evitar atragantamientos. "Cuidado con esto de automáticamente meterle en la boca un caramelo a una persona que está medio 'atontadilla', con un bajo nivel de conciencia, porque hay riesgo de atragantamiento", zanja.