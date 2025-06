Familias y niños cortan la N-230 en el Pont de Suert para exigir más días de atención pediátrica en el CAP

Un grupo de familias y niños de la Alta Ribagorça realizaron cortes intermitentes este domingo por la tarde en la N-230, a la altura del Pont de Suert, para exigir más horas de atención pediátrica en el Centro de Atención Primaria (CAP). La acción se produce después de que el servicio se haya reducido progresivamente en un año, pasando de tres visitas semanales a una.

"Para cualquier diagnóstico podríamos llegar a esperar una semana para ser atendidos, con todo lo que eso conlleva para la salud del niño. Es indignante", declaró la portavoz de las familias afectadas, Laia Grasa.

Piden más recursos en zonas rurales

La acción comenzó a las siete de la tarde y se prolongó hasta las ocho. Además, las familias organizaron piquetes informativos para explicar a los conductores afectados los motivos del corte.

Unas 150 personas, según los Mossos d'Esquadra, cortaron la carretera a la altura de la iglesia. Con pancartas a favor de garantizar la atención a la infancia y en defensa de una atención cercana, los manifestantes también corearon consignas reclamando más recursos para las zonas rurales. La protesta tuvo además un carácter festivo, con juegos de agua, música y merienda.

Grasa explicó que la situación actual en el centro sanitario obliga a madres y padres a acudir al servicio de urgencias cuando los niños se enferman, teniendo en cuenta que no serán visitados por un especialista. "Precisamente por eso, algunas visitas acaban derivándose al hospital de Vielha, que está a una hora de trayecto", señaló. Asimismo, insistió en que la falta de especialistas y las atenciones tardías pueden derivar en posibles diagnósticos graves.

"Hay que revisar qué está pasando"

Una de las madres afectadas por los recortes es Anna, madre de un bebé de cuatro meses. "La pequeña necesita revisiones más frecuentes. Tal vez me retrasen las visitas o me deriven a centros de Vielha o Tremp, que están a una hora de distancia", explicó. En cualquier caso, esta vecina de Durro recordó que "los niños no tienen horario para ponerse enfermos".

Según Grasa, los responsables del servicio atribuyen la pérdida de atenciones a la falta de profesionales. "Cuesta que alguien de fuera quiera venir, pero tenemos pediatras que viven en comarcas vecinas y no trabajan aquí. Es ilógico. Hay que revisar qué está pasando y cuál es el problema para que la gente que vive aquí no quiera trabajar aquí", remarcó.

Por otro lado, las familias también lamentan un agravio comparativo entre comarcas, ya que en zonas vecinas como el Pallars Jussà la atención está garantizada con cuatro visitas semanales. "No queremos desvestir a un santo para vestir a otro, pero sí queremos un servicio equitativo y de calidad", concluyó Grasa.

Los cortes de carretera de este domingo se suman a otras acciones reivindicativas, como una recogida de firmas.