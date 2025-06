"Dios me ha llamado": la vocación religiosa contada en primera persona

Son conscientes de haber elegido un camino inusual en los tiempos que corren, pero se saben tesoreros de una "felicidad" y una "plenitud personal" que no habían vivido antes y que no disimulan en sus relatos. Esta es la historia de Guillermo, Pau, Sherly, Jacobo y Peter, cinco "siervos del Señor".

🔴 Guillermo Navarro 24 años “Quiero estar al servicio de los demás”

Guillermo Navarro, seminarista de Madrid / DAVID RAW

"El Señor se hizo con mi corazón poco a poco, no de un día para otro, a mí me fue atrayendo con lazos de amor", cuenta Guillermo Navarro, madrileño de 24 años, para explicar su relación con Dios y con la vocación religiosa que hace tres años le llevó a entrar en el seminario. Criado en una familia con profundos valores cristianos, desde muy pequeño ha percibido "con sensaciones de plenitud y alegría" todo lo que tuviera que ver con la Iglesia. "Un año, en el colegio, nos dieron a elegir entre leer o rezar en horas libres. Yo no lo dudé: me encantaba estar orando ante Dios, sentía una paz inmensa en misa, así que a los 15 años empecé a ir a diario. Allí, ante el Sacramento, me encontraba bien y sentía que todo estaba bien", recuerda.

Pero no fue la faceta contemplativa de la religiosidad lo que acabó llevándole a plantearse el sacerdocio, sino la que tiene que ver con el amor al prójimo. "Siempre me ha atraído la idea del bien, de hacer el bien y estar al servicio de los demás. Y, de pronto, Jesús se me apareció como el gran ejemplo de todo aquello que tanto me interesaba, él que dio su vida por nosotros", explica.

A los 16 años le planteó estas dudas al cura de su parroquia de Pozuelo de Alarcón (Madrid), y este le dio a leer varios libros sobre la vida de los santos. Aún era demasiado pronto para tomar una decisión tan importante. Continuó con sus estudios, se matriculó en ADE, terminó la carrera, tuvo alguna relación amorosa... pero la duda seguía ahí. Un día que tiene perfectamente grabado en su memoria, a la vuelta de un viaje a Tierra Santa que recuerda como "revelador", compartió su inquietud con su guía espiritual, que le planteó abiertamente: "¿Y si lo tuyo fuera el sacerdocio?".

"Aquella pregunta iluminó como un rayo mi corazón, de pronto lo vi clarísimo", relata. Con 21 años, graduado en ADE, con un contrato en un banco y en pleno master de analista de datos –"era lo que más me gustaba de ese oficio: programar y manejar datos", confiesa–, lo dejó todo e ingresó en el seminario de Madrid. "Entiendo que desde fuera se pueda ver como una renuncia, pero no hay nada más gratificante que dar tu vida por los demás sabiendo que tienes a Jesús a tu lado", afirma.

En estos tiempos "dados al consumo y el individualismo" que vivimos, Navarro entiende que falten vocaciones religiosas. "Este no es un camino fácil, las dudas y los problemas asaltan a diario, imagino que como a cualquiera que decide casarse y formar una familia. Pero esta sensación de tener a Jesucristo cerca de mí lo compensa todo", confiesa.

🔴 Pau Camacho 22 años “Empecé de monaguillo en mi parroquia y pronto seré sacerdote”

Reportaje sobre vocaciones religiosas, el seminarista Pau Camacho / MANU MITRU

"Fui monaguillo en mi parroquia y a 12 años entré en el seminario menor, que organizaba convivencias de verano", explica Pau Camacho. Poco a poco se fue implicando más en ese entorno: "Venía entre semana, me quedaba a dormir, y en el momento del instituto, cuando mis amigos me hablaban de estudiar Medicina, yo les decía que mi deseo era entrar al seminario mayor". Y eso fue lo que hizo tras aprobar la Selectividad.

Camacho tiene un discurso bien estructurado sobre la falta de vocaciones en la Iglesia. Y, como otros jóvenes, no se muestra especialmente preocupado. Admite "una pérdida bastante significativa a nivel de cifras" en cuanto a vocaciones sacerdotales, pero añade: "Dios está muy presente en la vida de todos los cristianos y sigue llamando". Él apuesta por que la opción del seminario se contemple como una más dentro del abanico que la sociedad ofrece hoy en día a los jóvenes. "Yo tomé esta decisión por el ejemplo que me dieron muchos buenos sacerdotes: su estilo de vida, ver que eran personas humanas, nada fuera de este mundo, pero que habían decidido entregar sus vidas al Señor y servirlo de esa manera. Es bueno que los jóvenes que están en la situación de preguntarse si quieren entrar al seminario, puedan ver en nosotros una opción válida, y que se lo planteen de verdad", asegura.

Acaba de terminar primero de teología, así que le quedan dos años más de seminario. La formación se compone de un año introductorio, dos de filosofía y tres de teología. "Y luego ya te gradúas", explica. "Todo esto viviendo aquí. Luego está el año de pastoral, que lo vives en la parroquia. Durante ese período, el obispo en algún momento te ordena diácono y, pasados unos meses, también sacerdote", añade.

Pero, de momento, su vida está en el seminario, donde tiene un día a día "bastante tranquilo", y en el que no faltan los momentos de deporte –"Vamos a una pista y jugamos a fútbol", cuenta-. También se conecta a sus redes sociales y en algunas ocasiones enciende el televisor. Sucedió, por ejemplo, con la proclamación del nuevo Papa: "Estábamos cada uno haciendo nuestras cosas por la tarde y, de repente, uno escribió en el grupo de WhatsApp que había salido la fumata blanca. Bajamos todos a una sala que tenemos para reunirnos y estuvimos casi dos horas viendo en directo ese momento. Fue muy bonito, todo el mundo estaba muy emocionado por ver quién saldría. Y al final, con gran alegría, vimos a León XIV salir al balcón".

🔴 Sherly Urbina 23 años “Siento que la congregación es hoy mi casa”

La monja Sherly Urbina que está de misiones / EPC

Sherly Urbina es una novicia que actualmente está en Colombia preparándose para convertirse en una hermana de la congregación Pureza de María. Cuando termine sus estudios, es muy probable que viaje a España y acabe dando clases, que a lo que se dedican muchas de sus compañeras en esa orden. Proviene de una familia "muy sencilla y humilde", que se "fragmentó" con el divorcio de sus padres. Ella encontró refugio en su colegio religioso.

"Desde entonces, la Pureza es mi casa. Con mi papá, siempre hacíamos la broma de que me iba a meter a un convento si me portaba mal", cuenta por videollamada. Urbina no tenía claro desde pequeña que quería ser monja. Ni mucho menos: estudió cuatro años de Periodismo. "Mi meta era ir por las calles, hacer reportajes, contar la verdad, andar metida en todo", explica. Pero Dios siempre tuvo un papel en su vida, y eso a veces le costó algún disgusto: "En clase, cuando la gente se dio cuenta que yo era así, empezó una pequeña persecución. Me decían: ‘¡Eres la cristianita, la rezandera!’ Yo amaba mi carrera, pero en algún punto me empecé a replantear muchas cosas".

Como cualquier joven, estableció vínculos sentimentales con otras personas. "Seguí mi vida normal, tuve mis novios, obviamente, mis relaciones", recuerda. Fue tras una ruptura cuando se replanteó su camino. "Acababa de terminar una relación muy mal y pensé que no sabía qué estaba haciendo con mi vida. Y me planteé la típica pregunta de: ¿qué hago?". En algún punto de esa trayectoria, un sacerdote le hizo tres preguntas que, según ella, despertaron su vocación. "¿Qué hacías antes que te hacía feliz? ¿Qué haces ahora que te hace feliz? ¿Y qué te gustaría volver a retomar? ¿Qué sientes que te hace feliz?".

Tras ese momento, se fue introduciendo cada vez más en la Iglesia. Primero, a través de los grupos juveniles, y después, como novicia. Empezaron cinco chicas en el grupo preparatorio, y solo ella llegó al 'postulantado' en Colombia. "El Señor se aprovecha cuando bajas la guardia", dice con una jovialidad contagiosa y una notable capacidad de comunicación. "Quise callarme para escuchar qué quería de mí. Y tras eso, pensé: ¿Qué estoy haciendo intentando conseguir otras cosas que no me llenan?".

Este es su primer año en Colombia de los dos de noviciado. "Como soy prisionera del Espíritu, no sabré hasta cuándo estaré aquí. Luego, puede ser que en algún momento pase a España. Va a ser un cambio grande, pero el Señor me va a ayudar", confía.

🔴 Peter Kiburu 36 años “Me interesé por la vida sacerdotal viendo lo felices que eran los curas”

Reportaje sobre vocaciones religiosas, el seminarista Peter Kíribu / MANU MITRU

La vocación de Peter Kibiru es tardía, pero a sus 36 años, no es el alumno más veterano del seminario conciliar de Barcelona. Su historia personal tampoco es demasiado ortodoxa: "Nací en Kenia y fui acogido por una familia catalana cuando tenía siete años. Me he criado en un pueblo del Montseny, en Campins, en una familia de tradición católica, pero donde la fe se vivía a su manera", cuenta. Estudió Educación Social, y al empezar a trabajar vio que tenía una sensación extraña. "No de insatisfacción, pero sí un deseo de una vida grande. Buscaba mi manera de estar en el mundo", explica.

Su carrera y su trayectoria laboral no era ajena al servicio comunitario y a menudo se enfrentaba a situaciones "un poco críticas". "Y pensaba: yo querría vivir conforme a mi fe. Aquello fue tomando fuerza en mi interior", explica. En ese proceso, que duró casi 10 años, fue cuando sintió la llamada. Entró al seminario con 29 años.

Kibiru admite que "es innegable" que hay una crisis de vocaciones "en toda Europa". Y eso se nota también en el seminario de Barcelona, donde el curso que acaba de terminar han seguido las clases solo 11 seminaristas. "El otro día vi una película del seminario de los años 40 y estaba a rebosar. Ahora somos 11 los que vivimos aquí", constata. Pero eso no significa que sea pesimista con respecto al futuro de la Iglesia. "Quizás faltan testimonios que puedan mostrar que la vida del sacerdote no es nada raro... Yo soy un chico de 36 años, no soy un extraterrestre, y he decidido llevar un tipo de vida que, evidentemente, no es común. Pero eso no quiere decir que sea extraña", dice.

Su día a día es, "un poco monótono", pero él le ve cosas buenas. "Nos levantamos temprano, rezamos, estudiamos... Por la mañana vamos a la facultad, que está aquí al lado, y recibimos clases de teología, antropología, filosofía... Y luego, por la tarde, es tiempo de estudio. Es una vida muy monótona, pero muy rica. Porque al final te da espacio para formarte, para cultivarte. Sin conocimiento, sin una base, no puedes predicar", subraya. Y también le permite hacer "grandes amistades", porque durante seis años se convive "24/7" –lo dice así, como cualquier joven- con los compañeros.

¿Qué tendría que hacer la Iglesia si quiere despertar la vocación en más personas? "Hay que dar a conocer este tipo de vida, de camino. Pero también es verdad que lo necesario es que los cristianos no tengan miedo de mostrar su vida. Si yo me interesé en algún momento por la vida sacerdotal, fue porque vi a personas, a sacerdotes, que eran felices. Y su forma de vivir me parecía atractiva", concluye.

🔴 Jacobo Ferreiro 23 años “Los años del seminario están siendo los más felices de mi vida”

Reportaje sobre vocaciones religiosas, el seminarista de Madrid, Jacobo Ferreiro / DAVID RAW

En la corta vida de Jacobo Ferreiro hay dos momentos de naturaleza casi mística que anticiparon y dan sentido a la persona que es hoy: un seminarista que acaba de terminar su segundo curso de formación en el seminario diocesano de Madrid y que, si todo va según sus planes, a la vuelta de unos años podría estar ordenándose sacerdote. El primer resplandor lo vivió a los diez años de edad, en unas convivencias escolares lejos de casa. Un día se acercó a rezar a la capilla del centro donde se alojaban. "De pronto, sentí que el corazón se me incendiaba y el Señor me decía: Jacobo, quiero que seas sacerdote".

Mayor de cuatro hermanos de una familia "creyente y con valores cristianos", contó la experiencia a sus padres y estos le quitaron importancia. Era un crío y tenía por delante los años de la adolescencia y la juventud, que él recuerda con cierta sensación de despiste. Se echó una novia, empezó la carrera de Ingeniaría Mecánica y su vida parecía encauzada, pero él la sentía carente de sentido. Entonces llegó la pandemia y aquellos meses de encierro en casa le llevaron a vivir una experiencia parecida a la de su infancia. "De nuevo, el corazón incendiado y unas ansias enormes de entregar mi vida a Jesucristo, en quien encontraba una paz y un gozo que no había sentido desde que era un niño", recuerda.

Esta vez se lo tomó más en serio: empezó a ir a misa a diario, tomó un guía espiritual y comenzó a valorar la idea de dar un giro a su vida. Y vaya si lo dio. Tras varios meses "rezando cada día para que Dios me aclarase qué debía hacer", en tercero de la carrera de Ingeniería, con un currículum académico brillante, un contrato laboral ya firmado y una novia de la que se sentía enamorado, decidió dejarlo todo para entrar en el seminario.

Jacobo define sus últimos tres años como "los más felices" de su vida, y lo dice con una sonrisa que deja poco lugar a las dudas. Esa felicidad eclipsa las miradas de extrañeza con las que ha tenido que lidiar. "Los compañeros de la facultad no entendían que dejara unos estudios en los que iba tan bien. En casa también duraron al principio, pero hoy están tranquilos, porque me ven más feliz que nunca", dice. Que una decisión como la suya cause perplejidad en los tiempos que corren tiene sentido, dice, "por la falta que hay de pararnos a pensar y ver que hacemos con nuestras vida". Siente que todo está lleno de ruido. "Pero Dios está en el silencio. Solo hace falta detenerse un momento para escucharlo", propone.