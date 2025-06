Reino Unido sospecha que Ozempic puede causar pancreatitis aguda tras detectar 113 casos y 6 muertes

El Reino Unido está solicitando a los pacientes cuyo páncreas se inflamó peligrosamente tras tomar medicamentos contra la obesidad, como Ozempic y Wegovy , que se sometan a pruebas para determinar si existe un riesgo genético asociado a esta condición.

El organismo regulador de medicamentos del país, 'Medicines and Healthcare products Regulatory Agency’s', junto con Genomics England, está investigando si la genética de una persona podría hacerla más vulnerable a desarrollar pancreatitis aguda, un posible efecto secundario grave de los exitosos medicamentos de Novo Nordisk A/S y Eli Lilly & Co.

En un anuncio público, ambas agencias pidieron a las personas que fueron hospitalizadas por pancreatitis mientras tomaban medicamentos GLP-1 que lo reporten al programa llamado Yellow Card Biobank. Novo declaró que sigue recopilando datos de seguridad sobre sus medicamentos GLP-1, que incluyen Ozempic, utilizado para la diabetes.

113 casos y 6 muertos

"La seguridad del paciente es de suma importancia", dijo la compañía por correo electrónico. "Recomendamos que los pacientes usen estos medicamentos solo para las indicaciones aprobadas y bajo la estricta supervisión de un profesional de la salud".

Lilly señaló que los eventos adversos pueden deberse a otros factores, incluidas condiciones preexistentes. El páncreas, una glándula alargada situada detrás del estómago, puede inflamarse rápidamente y requerir atención médica urgente. Aunque la mayoría de los casos mejora con rapidez, algunos pacientes pueden desarrollar complicaciones graves e incluso morir a causa de la condición.

“Los medicamentos GLP-1 como Ozempic y Wegovy han estado en los titulares, pero como todos los medicamentos, pueden conllevar el riesgo de efectos secundarios graves”, dijo Matt Brown, director científico de Genomics England. Según datos del programa de vigilancia médica Yellow Card, se reportaron 181 casos de pancreatitis aguda o crónica en pacientes que tomaban tirzepatida (ingrediente de Mounjaro y Zepbound, de Lilly), y 113 casos en pacientes que tomaban semaglutida, comercializada como Wegovy y Ozempic.

Cinco de los casos fueron mortales entre quienes tomaban los medicamentos de Lilly, y una persona falleció tras consumir los de Novo. Los informes al programa, provenientes de pacientes, profesionales de la salud y laboratorios, solo indican que se sospecha que un medicamento provocó la reacción adversa, pero no prueban una relación de causalidad.

La ceguera, otro efecto secundario

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha concluido que la Noiana, una forma de ceguera poco frecuente, es un efecto secundario "muy raro" de fármacos que contienen semaglutida, como Ozempic o Wegovy, usados para la diabetes tipo 2 y la obesidad, y ha urgido a suspender el tratamiento si se desarrollado esta afección.

El comité de expertos en seguridad farmacológica (PRAC) inició en enero pasado una revisión de medicamentos que contienen semaglutida debido a las "preocupaciones sobre un posible aumento del riesgo" de desarrollar neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (Noiana), una afección ocular rara.