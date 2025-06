Ramiro Calle: "El yoga verdadero es adogmático y suprarreligioso"

Pionero del yoga en España, Ramiro Calle (Madrid, 1943) ha impartido esta disciplina a unas 600.000 personas y ha escrito más de 250 libros, la mayoría de temas espirituales y filosóficos. A sus 82 años, sigue con su labor divulgativa. Acaba de publicar ‘Los 7 yogas’ (RBA Libros) y ‘Concentración y meditación para Dummies’ (Hoepli Ediciones) y continúa al frente del Centro de Yoga Shadak, que fundó en 1971 en Madrid.

-¿Cómo se mantiene tan prolífico?

-Comencé a escribir con 15 años y mis abuelos eran escritores, uno de ellos Emilio Carrere, el último bohemio. Mi madre también era poetisa. Todos los días escribo varias horas, con gran disciplina, y ya tengo 82 años.

-Fue su madre la que le inició en el yoga, ¿verdad?

-Sí, era una mujer extraordinariamente avanzada para su época. Fue mi primera gurú. Me interesó por el yoga, el budismo, la filosofía oriental, la India y la literatura y la filosofía en general. Ella comenzó a recibir clases de yoga de un maestro hindú en las afueras de Madrid y me llevó a sus clases. Emilio Carrere no reconoció a mi madre, fue un indeseable en ese aspecto, aunque siempre mantuvieron una relación extraordinariamente afectiva. Un hecho lamentable para mí, aunque trato de comprender esa época que fue el franquismo.

-Luego fundó el Centro de Yoga Shadak en 1971, uno de los mayores de España.

-Sigue en activo, también hice más de cien viajes a India, Nepal y Sri Lanka en búsqueda de maestros, y me dediqué con profunda aplicación a las antiguas filosofías de Oriente.

-El edificio antes había albergado a espías alemanes, a la Gestapo.

-Sí, en el barrio había espías de todos los países. En mi planta había una oficina de la Gestapo enmascarada con otro nombre, fábrica de las harinas o algo así. Hay varias cafeterías donde los espías se reunían, una muy emblemática que se llamaba Embassy. Yo siempre bromeo con que llevamos más de 50 años limpiando el karma del centro de yoga. Franco apoyaba el nazismo y creó un gran fermento en Madrid.

-En los70 en España el yoga, y el orientalismo en general, fue atacado por la Iglesia.

-En el cristianismo hay movimientos muy extremos, como el Opus Dei, los evangelistas o los Guerrilleros de Cristo Rey. Nos desprestigiaron porque se sentían amenazados. Cada día impera más una espiritualidad de librepensadores, sin dogmas ni fanatismos. Yo sufrí mucho porque en esa época todos los libros espirituales o psicológicos pasaban por una censura muy rigurosa. Pero hay personas profundamente católicas que respetan otras creencias y las practican. Yo mismo he tenido infinidad de monjas, sacerdotes y teólogos entre mis alumnos. El yoga verdadero es adogmático y suprarreligioso.

-Pero quizás sí atraiga más a personas espirituales, ¿no cree?

-Yo he tenido unos 600.000 alumnos, con una increíble variedad de creencias, nacionalidades, profesiones y motivaciones. El yoga es una técnica de autoconocimiento para todo el mundo, también para ateos y agnósticos. Es el primer método de la Tierra de mejoramiento humano.

-También ha criticado que haya gente que últimamente solo practique yoga para tener el culo duro.

-Sí, para sudar y tener el culo prieto, así es, aunque suene brusco. Muchas personas están obsesionadas por el postureo y la flexibilidad y no les mueve ningún elemento de transformación interior, sino un culto a veces desmesurado al cuerpo. Y es increíble porque precisamente el yoga invita a hacer un gran trabajo para evitar el ego.

-Dígame el consejo más ‘dummie’ que se le ocurra para alguien que empieza con el yoga y la meditación.

-El consejo más básico es leer, informarse. Luego buscar un maestro o instructor que esté cualificado, sea honesto y lo suficientemente preparado. Pero lo más es esencial practicar y practicar, la meditación nos enseña a meditar. Así aprendes día a día a recogerte, el arte de parar. Al mentor hay que ponerlo a prueba, nunca ser un crédulo sistemático. Buda decía, cuando descubras algo, pruébalo. Si te ayuda, lo incorporas a tu vida y si no te ayuda, lo descartas. Hay que cultivar al discernimiento.

-¿Qué opina de la gran popularización del yoga en España?

Hay cientos de millones de personas practicando pseudoyoga. Una cosa es jugar al ajedrez y otra al backgammon. No hay que confundir el genuino yoga con otras disciplinas que están surgiendo. Ahora se mueven millones de dólares en la industria y esto origina infinidad de mercenarios y embaucadores.

-Pero usted mismo ha explicado que los primeros en pervertir el yoga fueron los mentores hindúes que llegaron a Estados Unidos y lo mezclaban con culturismo.

-Totalmente. En la India se fusionó de tal manera en el yoga físico que ya no se distinguía qué era yoga y qué calistenia. Se trajo a Occidente el yoga ya adulterado, que luego además se mercantilizó. A mí me han llamado el azote del yoga moderno. Yo soy azote de lo que se prostituye. Hoy en día prepondera una especie de yoga acrobático que en realidad es gimnasia.

-¿Quiénes han sido sus grandes maestros en cuestiones de yoga?

-Yo he sido siempre librepensador, un gourmet que ha tomado lo mejor de cada cocina. Nunca he rendido culto a ningún maestro porque al final el templo está dentro de nosotros. Uno de mis mejores maestros fue mi gato , escribí un libro sobre él, ‘Lo que aprendí de mi gato Émile’, que se vendió mucho. Me enseñó ternura, ecuanimidad, humildad y amor. Tantas veces aprendemos de los animales.

-Hace años estuvo al borde la muerte al contraer listeria en Sri Lanka. ¿Vivió alguna experiencia transformadora?

-Sí, estuve en un campo de meditación en Sri Lanka, lo único que tomaba era té con leche y la leche de vaca estaba sin hervir. Cuando llegué a Madrid me ingresaron y a mi familia le dijeron que me quedaban cuatro horas de vida porque tuve también una parada respiratoria. Una experiencia de este tipo te deja sobre todo un sentimiento muy profundo de humildad y de compasión y te transforma porque te pone frente a frente con tu finitud.

-¿Qué opina de las experiencias cercanas a la muerte, tan de moda en los últimos tiempos?

Todo lo que se pone de moda hay que ponerlo bajo sospecha porque ya está perdido. Es como el 'mindfulness', que adultera la verdadera meditación budista. Yo tuve una experiencia muy curiosa, la relato en un libro. En estos últimos meses me han llamado para intervenir en varios programas y documentales sobre experiencias cercanas a la muerte, pero he declinado la invitación. Lo importante es el aquí y ahora y no dejarnos tanto llevar por todo tipo de especulaciones. Más confunde que esclarece. Lo esencial es que tenemos un potencial humano que nos permite evolucionar y mejorar. Hay que cultivarlo.