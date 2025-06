"No guiris, solo locales": aumentan los usuarios de 'apps' de citas que vetan a 'expats' en Barcelona

“No guiris”, “no 'expats'”, “solo locales” o usuarios quitándose el inglés de los idiomas que hablan. Es una tendencia al alza en las aplicaciones de ligue en las grandes ciudades atenazadas por la gentrificación: poner la línea roja en el terreno sexoafectivo a extranjeros con ingresos superiores a los locales o que estén de paso.

“Irónicamente, yo soy traductora del inglés al catalán y al castellano, pero en las ‘apps’ tengo demencia, se me olvida ese idioma”, cuenta Nadia, con humor. Salió hace unos meses de una relación de cuatro años y se acaba de instalar Tinder y Bumble. “Flipo con la cantidad de residentes extranjeros que dicen ‘english only’. Me puse a contar con una amiga y uno de cada cuatro perfiles no habla ni catalán ni castellano”.

Asegura que no se imaginaba la magnitud del fenómeno hasta que se descargó las aplicaciones. “Yo soy de Sants y soy consciente del espacio que ocupa la gentrificación en la ciudad. La cafetería de mi infancia ahora es una cadena, los restaurantes de menú ahora son ‘brunches’, los alquileres en mi calle valen más que el SMI o directamente son turísticos. El turismo lo ha conquistado todo, ¡pero no pensaba que hubiese llegado la gentrificación a mi cama! Si quiero ligar, ¿tengo que hablar inglés? ¡Anda ya!”.

“Flipo con la cantidad de residentes extranjeros que dicen ‘english only’. Un día los conté y uno de cada cuatro perfiles no hablaba ni catalán ni castellano” — Nadia

Evitar gente pasajera

Carlos, conocido por su alias de TikTok @carl0sklk –donde cuenta con 18.000 seguidores por, en gran medida, denunciar la gentrificación de la ciudad, los impactos del turismo y la inacción política respecto a la vivienda– denuncia la misma situación: en las aplicaciones “hay mucho perfil guiri y ‘expat’ que te habla directamente en inglés”. Por eso, cuenta, en su perfil tiene puesto “no guiris”, “guiris go home” y “gentrificación” acompañado del icono del dedo hacia abajo.

Según los usuarios, la intención de estos mensajes en las aplicaciones es señalar un problema, tanto entre la población local como entre los propios ‘expats’ y turistas. “Que no crean que eso no va con ellos, que a veces te dicen ‘pues díselo a tu administración, a tus políticos’, como si ellos no fueran también responsables. ¿Te crees que no lo estoy denunciando? […] ¿y me lo dices tú con tu sueldo de Londres, encantado por lo ‘barata es Barcelona’?”, se queja.

"Creo que es racista y discriminatorio que te rechacen por ser 'expat' y hablar solo inglés" — Erik. De Hong Kong

Para José Mansilla, antropólogo y profesor universitario, estamos ante un fenómeno extraordinario: “Es una forma de tunear las aplicaciones. Usuarios añadiendo una capa simbólica a un elemento tecnológico que va más allá de su función original”. Identifica algunos motivos por los cuales hay personas imponiendo estos filtros en sus espacios de ligue: primero, para evitar gente pasajera y apostar por una relación más profunda y con raíces; segundo, como contestación y por el rechazo a lo que se asimila con la figura del ‘expat’, y tercero, por razones culturales, por buscar una pareja que comprenda, comparta y se integre en tu entorno y cultura.

"Es discriminatorio que nos veten"

Erik, ‘expat’ hongkonés que lleva seis años en Barcelona, no habla ni catalán ni castellano y asegura que no tiene intención de aprender catalán por dificultad y falta de interés, “pero sí castellano”. Llegó a Barcelona porque le gustaba la cultura mediterránea, que define como sol, playa, ritmos de vida más pausados y mucho deporte al aire libre. Cree que “los catalanes son algo racistas”, ya que, asegura, en estos años se ha topado con perfiles que le han rechazado por ser ‘expat’ y solo hablar inglés, lo que él considera que es "discriminatorio".

Mansilla, sin embargo, desmonta rápidamente su tesis. “En el racismo hay una relación estructural sostenida donde el que recibe la discriminación no solo está en minoría numérica sino también de poder. En el caso del ‘expat’, este tiene más poder: mayor capacidad económica, movilidad y capital social, cultural y simbólico”.

Más allá de los 'expats'

“No es racismo, ya que no va de orígenes o colores de piel”, apunta Carlos. Su negativa y rechazo “a guiris y ‘expats’” es un tema “de regulaciones, de no convertirnos en el Bar de Europa, de defender el catalán y la diversificación de la economía, y de que no debamos perder dos horas para ir al trabajo porque en la gran ciudad no te puedes pagar alquiler”.

Mansilla, sin embargo, muestra una postura más indulgente con guiris y ‘expats’ y asegura que siempre se ha mostrado muy crítico a la hora de señalarlos. Los considera “consecuencia y síntoma”, ya que cree que los responsables de la situación no son precisamente ellos, sino quienes se benefician de que el nivel adquisitivo aumente. Cree en tender puentes, ya que, “si la dinámica sigue igual, los ‘expats’ también acabarán siendo expulsados por personas con más nivel económico”.

En cuanto a los turistas, “lo mismo”, defiende. “No son el problema,” sino que la raíz está en la sociedad de consumo, que permite la homogeneización de las ciudades, convirtiéndolas en parques temáticos. Al final, “toda la agencia que tiene un turista es quedarse en su casa”.

¿Contestación o simplismo?

Más crítica con las consignas del corte "guiris no" es la psicóloga social y experta en relaciones interpersonales Rosa Rabbani. "Me parece una medida, cuando menos, discriminatoria –apunta– y una forma simplista de abordar un problema tan complejo como la gentrificación y la crisis de la vivienda. Realmente, dudo de que se consiga arreglar alguna cosa tirando de estereotipos y metiendo a todos los extranjeros en el mismo saco". Más pertinentes le parecen las reticencias a involucrarse con alguien que puede estar de paso en la ciudad si la voluntad es de establecer relaciones estables. "Las relaciones entre personas de distintos países y culturas –subraya– requieren un plus para que funcionen".