Los expertos piden un grado de Educación Matemática y una especialidad en primaria: "No hacen falta matemáticos, sino profes de mates"

Recuperamos esta entrevista con los profesores de matemáticas Mireia Dosil y Carles Granell

El descalabro del alumnado en el Informe PISA ha provocado, entre otras cosas, que las miradas se centren en cómo se están enseñando las matemáticas. El 44% de alumnos catalanes suspendieron las pruebas diagnósticas de segundo de la ESO. En las competencias básicas de sexto de primaria, el 35,5% del alumnado está en la franja baja en matemáticas. Y en 4º de la ESO, el alumnado no llegaba a los 70 puntos considerados aceptables. Además, en la pasada Selectividad, los estudiantes suspendieron la asignatura con un 4,87. Más allá de las iniciativas impulsadas desde el Departament d'Educació para mejorar la enseñanza de esta asignatura, los expertos ponen también el foco en la formación de los docentes.

Dosil y Granell reivindican el trabajo de miles de docentes y coinciden en que mejorar la formación inicial es el camino hacia "mejores maestros y mejores alumnos"

En el marco de la formación anual 'HelloMath' de Educaixa, profesores de matemáticas como Mireia Dosil o Carles Granell urgen a crear un grado de Educación Matemática y una especialidad en primaria porque, defienden, para dar clase de matemáticas en primaria o la ESO no hacen falta matemáticos, y sí amor por la asignatura, vocación y capacidad didáctica. Con ellos, abordamos el debate.

-¿Qué falla en la enseñanza de las matemáticas? ¿Falla el profesorado, el alumnado o el sistema?

-Carles Granell (C.G.): Creo que hay que poner en valor que sí hay buenas prácticas en Catalunya desde hace muchos años; que salen de entidades. Hay muchos maestros que hace décadas que trabajan por la mejora continua de las matemáticas. Quizá el Departament d'Educació debería dar apoyo a esos colectivos. Hay cosas que se hacen muy bien, y es necesario detectarlas y priorizarlas e ir a la una. Después, también es necesario revisar qué formación de profesorado existe hoy en día. Tanto la inicial, infantil y primaria como el máster de secundaria, la continuada o permanente.

Hay cosas que se hacen, que se hacen muy bien, y es necesario detectarlas, priorizarlas e ir a la una Carles Granell

-Mireia Dosil (M.D.): En secundaria, hay un tema. La bolsa de docentes de matemáticas está vacía, no hay nadie, y los profesores tienen orígenes muy diversos. Y encontramos muchas veces que los docentes que entran en el aula quizá vienen de otros sectores profesionales, que han querido hacer un cambio laboral y esa ha sido la opción fácil, porque te apuntas a listas y al día siguiente, trabajas. Pero muchas veces en ese tránsito la vocación no está.

-Toda esa parte más manipulativa, una persona que venga de otro ámbito no la controla, claro...

-M.D.: La didáctica es muy importante. Y, ¿qué nos encontramos en secundaria? Como hay este 'boom', esta oferta tan grande para profesorado de matemáticas que no se llega a cubrir, hay muchos másters que son 'on line', los haces mientras trabajas, y poco completos en ese sentido. Saber muchas matemáticas no quiere decir ser un buen profesor de matemáticas, eso se aprende en el aula.

Carles Granell, maestro de matemáticas, en el LabMath de Cosmocaixa. / Jordi Cotrina

-C.G.: Hay dos necesidades: una es la creación de un Grado de Educación Matemática. No hacen falta matemáticos, hacen falta profesores de matemáticas; no un grado de Matemáticas donde tienen alguna asignatura sobre didáctica. Y, la segunda, es la necesidad de crear una especialidad de educación infantil y primaria de matemáticas. En la formación inicial hay una mención de profundización curricular que busca eso, pero no está reconocida por el Departament y por tanto el alumnado no la elige.

Hay muchos másters de profesorado que son 'on line' y poco completos en el sentido de la didáctica más manipulativa Mireia Dosil

-¿Esa propuesta está sobre la mesa?

-C.G.: Sí. Las entidades, asociaciones y federaciones ya hace tiempo que defendemos esto. De Maria Antònia Canals o Cecilia Calvo a la gente que actualmente está trabajando en el CreaMat o la FemCat, todo el mundo apunta al mismo sitio: tenemos que mejorar la formación inicial. Eso hará que tengamos mejores maestros y mejores alumnos.

-M.D.: Mi centro es un instituto escuela, y lo que veo también es que hay un porcentaje elevado de docentes de primaria a quienes de niños no les gustaban las matemáticas. Y, ¿qué pasa? Obviamente, un maestro de primaria es generalista, tiene que conocer de todo, pero es muy difícil que si tú eres una persona a la que no le gustan las matemáticas transmitas esa emoción. Muchas veces el alumnado en primaria ya no siente esa emoción por las matemáticas porque su maestro no se la ha transmitido.

-¿Eso se resolvería con la especialidad de maestro de matemáticas?

-C. G.: Sí, con una mención específica de matemáticas. Actualmente, todos los maestros tanto de infantil como de primaria acaban con su graduado de maestros de educación primaria. No estudias un grado de maestro de música, lo que pasa es que el último año hay una mención, una especialidad, y el último año acabas la carrera siendo tanto maestro generalista como maestro de música. Lo que pedimos es que exista el maestro de primaria que además tenga la opción, porque ahora no existe la opción, estamos pidiendo la opción, de que los maestros se pueden formar en matemáticas, más allá de los 18 créditos que existen ahora obligatorios de didáctica de las matemáticas.

Saber muchas matemáticas no quiere decir ser un buen profesor de matemáticas, eso se aprende en el aula Mireia Dosil

-¿La idea sería que los maestros de matemáticas solo impartieran matemáticas?

-C.G.: Depende de la organización de cada centro. Yo, en la práctica, en mi escuela, solo hago matemáticas, de segundo a sexto.

-¡Vive en el futuro!

-C.G.: En la escuela hemos apostado por eso y hemos creído que ese acompañamiento era importante y que igual que la persona que lidera las lenguas tiene que tener una buena formación en lenguas, la que lidera las matemáticas, en matemáticas.

-¿Eso ha tenido un impacto en los resultados?

-C.G.: Es difícil de medir con un único centro, en una única experiencia de aula. Nosotros hemos hecho esa apuesta por cambiar las cosas. Por desgracia, a la formación inicial llegan muchos alumnos con dificultades en matemáticas, sobre todo con un bajo interés o una mala experiencia como alumnos. Yo como profesor en la universidad asumo el reto: ¿qué tengo que hacer para que estos alumnos cuando acaben su formación inicial tengan una mirada diferente hacia las matemáticas y la vez desarrollen sus conocimientos en didáctica de las matemáticas? Les enseñamos el trabajo que hacen las asociaciones, el tejido vivo que nace del voluntariado de los docentes. Hay cientos de personas en Catalunya que trabajan por mejorar las matemáticas en su tiempo libre.

-Es una alegría, que haya tantos docentes motivados, pero a la vez puede ser un problema. ¿Debe algo tan importante depender del voluntariado?

-C.G: Como comunidad educativa aceptamos el reto de mejorar la educación, pero hace falta que cambie la mirada de la sociedad. Que la sociedad esté a favor de las matemáticas. Por desgracia, las matemáticas salen solo en los medios de comunicación con una mirada punitiva o poniendo el grito en el cielo. Pero hay cosas que sí van bien y no salen en los medios.

-¿Qué cosas? Para estamos estamos aquí.

-C.G.: Hay un concurso que se llama Fem Matemàtiqies en el que participan más de 10.000 alumnos, unas pruebas Cangur que reúnen a más de 5.000 alumnos. En Lleida, en julio, se celebrará el congreso de educación matemática de Catalunya. Haría falta un refuerzo positivo a la gente que hace cosas, porque todo ese trabajo que hacemos en nuestro tiempo libre lo hacemos porque creemos en ello . y porque nos gusta. Y dedicamos muchas horas. La voluntad de cambio se tiene que hacer desde una mirada constructiva. Invitamos también a las familias.

Mireia Dosil, profesora de matemáticas en el Institut Escola Greda de Olot. / Jordi Cotrina

-Las familias también están perdidas con la nueva manera de enseñar matemáticas.

-M.D: Sí, han entrado con fuerza unos materiales con nombre y apellido que son unos materiales muy atractivos, muy visuales y llenan un vacío. El problema es que algunos docentes los han cogido como si fueran la poción mágica de Ásterix. Yo cojo estos materiales y mis alumnos aprenderán matemáticas, pero la formación docente es imprescindible. Yo puedo tener un material muy bueno, pero no saber usarlo.

-Tras el descalabro en PISA, el Departament salió con una fórmula: hacer las mates más manipulativas. ¿La comparten?

-C.G.: Eso Maria Antònia Canals ya hace 50 años que lo decía. Canals tiene un decálogo de ventajas sobre el uso del material manipulativo que debería ser de lectura obligada en las facultades. Y tiene décadas. Maria Montessori ya decía que las matemáticas se aprenden con la punta de los dedos. Son innegables las ventajas de los materiales manipulativos, pero también saberlos usar. Hacen falta recursos, hace falta formación y hace falta ese espíritu construcción de voluntad de mejora de cambio.