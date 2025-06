El Orgullo visto desde dos generaciones: "No nos quitarán los derechos, lo intentarán pero no podrán"

María Giralt (Barcelona, 1958) es una histórica activista del movimiento LGTBI en Catalunya. Directora de Gayles TV y de LaDiferència.cat (Gender and LGBT Lab), Giralt participó en la primera manifestación LGTBI de la historia de España, que tuvo lugar en las Ramblas de Barcelona en junio de 1977. Joan Casas Martí (Sant Feliu de Pallerols, 1996) es activista de la Fundació Enllaç y profesor de Trabajo Social en la UB. Ambos conversan en EL PERIÓDICO sobre el pasado, presente y futuro del colectivo desde la perspectiva que les da pertenecer a diferentes generaciones.

Maria, ¿cómo fue tu salida del armario?

Maria (M): Yo conocí el Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) cuando tenía 18 años. Fue un día que estaba en la Facultad de Psicología —no acabé la carrera, pues me decanté por Márketing y Estudios de Mercado, pero me apunté en Psicología para entender algo de lo que me pasaba— y en el paraninfo estaban presentando el FAGC. Dije: 'No me lo creo'. Entré y estaba lleno. Al finalizar me acerqué a la mesa y les pregunté si había mujeres. Me dijeron que no, pero me facilitaron una hoja con 30 nombres, mecanografiada con papel carbón. Empecé a llamarlas una a una y de las 30 conseguí a 10. Fue así cómo nació el Col·lectiu de Lesbianes de Barcelona.

¿Cómo fue aquella primera manifestación LGTBI de España?

M: Nos manifestamos el 26 de junio del 77 en las Ramblas de Barcelona contra la ley de peligrosidad social en la que estaban incluidos gais y lesbianas. Y también las personas trans, a quienes entonces llamaban 'travestis'. Gritábamos: '¡Detrás de las ventanas hay lesbianas!'. En 1978, se eliminó la homosexualidad de la ley. Pero seguía vigente la ley de escándalo público. Por las cárceles pasaron unas 4.000 personas homosexuales, básicamente varones, porque a las mujeres se nos metía en centros psiquiátricos.

Joan, tú tienes 29 años: naciste en una década en que muchos derechos ya estaban conquistados.

Joan (J): Yo formo parte de una generación que ha descubierto su sexualidad o identidad de género en un momento en el que muchos de los derechos ya se han logrado. Pero yo soy de un pueblo muy pequeño de la Garrotxa y hasta que no vine a vivir a Barcelona no terminé de liberarme del todo –viví lo que se denomina 'sexilio–. Vine a los 18 a estudiar y fue ahí cuando descubrí lo que es un local de ambiente, empecé a identificar a otras personas del colectivo, a hacer mi red de amistades, a ligar con chicos... Algo que en mi pueblo no había podido hacer. También es curioso ver cómo en el instituto nunca me había visibilizado como gay. Tampoco lo habían hecho compañeros y compañeras de clase que más tarde, estudiando en Barcelona, también han salido del armario. Esto es muy fuerte, porque, aunque estamos en un contexto muy diferente al que explica Maria, en ciudades que no son como Barcelona, los jóvenes LGTBI seguimos sintiendo mucha soledad. Seguimos sintiendo que 'eso' solo nos pasa a nosotros y no hay nadie más a quien le ocurra.

M: Sí, hay cierto paralelismo. Cuando tenía 14 años, me enamoré perdidamente de una compañera de clase y ella de mí. Ahí no existían ni redes sociales, ni información de ningún tipo. La única definición de la homosexualidad que encontrabas en algún diccionario era terrible, hablaba de ello como si fuera una aberración. A los tres años ella me dejó porque quería ser 'normal'. Utilizó esa palabra: 'normal'. Ahí pensé que estaba absolutamente sola en el mundo.

Maria Giralt, activista histórica por los derechos LGTBI en Catalunya. / Bárbara Favant

Maria, ¿cuáles fueron tus referentes?

M: Nosotros no teníamos absolutamente ninguno. No se hablaba de ello, ni siquiera la palabra 'lesbianismo' existía. El primer referente lésbico que tuve fue la tenista Martina Navrátilová. Tenía un brazo muy fuerte y los medios decían que era un hombre.

J: En el colegio, al tener pluma, no jugar al fútbol y estar más con las chicas, no entraba dentro de los cánones de lo que significa ser un hombre. A todos los chicos así nos hacen comentarios, nos llaman 'maricón' incluso antes de nosotros saber que lo somos.

¿Y los espacios LGTBI?

M: Después de haber creado el Col·lectiu de Lesbianes trabajé como DJ en un bar de ambiente de mujeres. El Daniel's. Estuve casi un año y fue espectacular porque era el punto de encuentro de la clandestinidad. Éramos una familia y venía gente de todas partes, hasta de pequeños pueblos el fin de semana. Estaba abierto todos los días, todos, de seis de la tarde a las tres de la madrugada. Pasaba gente de todo tipo, de todas las edades y condiciones.

Ahora los bares de ambiente no son clandestinos.

J: No. Pero creo que, a veces, las personas de fuera del colectivo no acaban de entender muy bien lo que representan estos locales para nosotros. Son los espacios donde hemos socializado, hecho red, conocido el activismo...

Cuándo veis las agresiones que todavía existen hacia el colectivo, ¿creéis que realmente se ha avanzado?

M: Por supuesto, pero no le hemos dado la vuelta completamente a la situación. Hay mucho trabajo por hacer porque una cosa son las leyes que se han conseguido gracias a la lucha —y porque partidos políticos y gobiernos han sido receptivos a estas demandas— y otra, que siga existiendo LGTBIfobia. Sigue existiendo el machismo. Siguen muriendo mujeres a manos de sus parejas masculinas: todo esto sigue pasando por muchas leyes que haya.

J: Hay mucho trabajo por hacer. La mayoría de personas del colectivo y de fuera conocemos gente que ha sufrido agresiones físicas. A Samuel Luiz lo asesinaron al grito de 'maricón'. Los discursos de odio cada vez se están extendiendo más por las redes sociales y por medios que llegan a mucha gente. Yo he tenido mucha suerte: mi familia siempre me ha acompañado mucho. Incluso mi abuela. Cuando le dije que era gay, me contestó: 'No te quiero igual'. Hizo un silencio y añadió: 'Te quiero aún más por tener la valentía de decirlo'. Sin embargo, yo tuve una LGTBIfobia anticipada e interiorizada.

M: En el Pride del año pasado nos acompañó en las primeras filas gente de la tercera edad, de 80, 85, 90 años. Una señora me comentó: 'Si yo estoy aquí es por mi nieto, que es gay y todavía no ha salido del armario'. A veces me sorprende que no sean los padres, sino los abuelos y abuelas quienes entienden más a los jóvenes.

¿Quiénes son las personas mas estigmatizadas dentro del colectivo?

J: Las personas trans y las no binarias. A ellas es hacia donde van los discursos de odio. Muchas personas defienden abiertamente los derechos de gais y lesbianas, pero con la cuestión trans están muchos escalones por debajo. Como colectivo debemos salir al Día del Orgullo a reivindicar el derecho a amar, pero también el derecho a existir que tenemos todas las personas, seamos como seamos.

Joan Casas Martí, activista de la Fundació Enllaç. / Bárbara Favant

¿Los derechos conseguidos están en riesgo?

M: No, no. Nos quieren introducir en el marco mental de que esto puede ocurrir, que podemos encontrarnos dentro de 'El cuento de la criada'. Y no es así. Si aceptamos esa posibilidad, es como si ellos ya hubieran ganado. Quien gana es quien controla el relato. Existen unos derechos que hemos logrado y que la sociedad acepta cada vez de forma más amplia. Debemos seguir avanzando en ello. El Orgullo visto desde dos generaciones: "Da igual tu edad, siempre hay un momento en el que te sientes sola en el mundo" Lo que debemos hacer es defenderlos, pero no solo nosotros, los LGTBI, sino toda la sociedad, también los heterosexuales, porque son derechos sociales, derechos humanos. Necesitamos que todo el mundo, cuando vaya a votar, vote en clave de estos derechos.

J: Yo no puedo evitar ver los discursos de la derecha o la extrema derecha —muchas veces me cuesta diferenciarlas— como una amenaza. Pero también creo que nosotros somos más fuertes. Hay derechos que han venido para quedarse y punto. Algunos discursos de la derecha no son para avanzar, sino que son un lastre. Pero esos que se oponían al divorcio, al voto de las mujeres, a la ley de la eutanasia, al matrimonio igualitario, en ocasiones son los primeros en disfrutar de estos derechos. Porque, como decías tú, Maria, estos son derechos para todos.

¿Qué queda por conquistar?

Maria Giralt, de 66 años, y Joan Casas Martí, de 29, activistas LGTBI, en la redacción de EL PERIÓDICO. / BÁRBARA FAVANT

J: A mí me interesa el envejecimiento, cómo envejecemos las personas LGTBI y cómo queremos ser cuidadas. La Fundació Enllaç, con la que colaboro, nace de personas que habían formado parte de ese primer activismo LGTBI. Ellas veían que se estaban haciendo mayores y que no había nadie que se preocupara por su bienestar. Las residencias son espacios donde muchas veces las personas mayores LGTBI no se sienten cómodas. Deben volver a entrar en del armario o no se acaban de visibilizar del todo cuando, por sus trayectorias, han tenido que luchar mucho por visibilizarse como tal. El colectivo empieza a preocuparse por estas cosas. ¿Quién me cuidará? Yo quiero sentirme cómodo si un día debo ir a una residencia o a un centro de día.

M: La otra asignatura pendiente es la educación. Por eso la extrema derecha pone el foco en educación y en la cultura. Desde mi entidad, Gender and LGBT Lab, hacemos los videocuentos 'ladiferencia.cat' que duran tres o cuatro minutos y son para infantil, primaria y ESO. Es una herramienta de trabajo para el profesorado y que están utilizando muchas escuelas de Catalunya.