Ola de calor, hoy en directo: última hora de Aemet y temperaturas máximas previstas

Jueves sin avisos

Este jueves, por primera vez en los últimos días, no se ha activado ningún aviso por calor, igual que para mañana viernes. Esto no significa que los valores altos no persistan. Pero no se esperan máximas sofocantes de manera generalizada. Aun así, es posible que en algunos puntos concretos se detecten temperaturas similares a las de los últimos días.