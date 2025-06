Los defensores del delta del Llobregat optan por no presentar una nueva queja ante la UE y mantener abierta la actual

Europa tiene un expediente abierto por el mal estado del delta del Llobregat al que la Generalitat deberá dar respuesta antes de abordar su propuesta de ampliación del aeropuerto de Barcelona. Este fue el mensaje que la Comisión Europea envió al Govern de Salvador Illa horas después de que se presentara el plan de alargamiento de la tercera pista.

Tanto Depana como SEO Birdlife consideran que el actual expediente va para largo

Pero la infracción de España que Europa exige resolver tiene más de 20 años de historia. "Es una queja que presentamos pensando no solo en la ampliación que se planteaba entonces sino en la situación de desprotección de la zona húmeda", recuerda Lluís Toldrà, abogado y miembro de Depana. "A diferencia del escrito que habíamos mandado nosotros, Depana tuvo la astucia de enfocarse en la preservación de los ecosistemas al completo y Europa vio claro el caso", rememora Cristina Sánchez, portavoz de SEO Birdlife en Catalunya, la otra entidad que ha liderado la batalla legal por el delta en Bruselas.

Ambos reciben a EL PERIÓDICO para explicar cómo abordan el rechazo a la ampliación sugerida por el Ejecutivo catalán entre papeles y documentos que ya casi se saben de memoria. "Este dibujo es el mismo que ya me enseñaron en los años 90", ironiza Toldrà. Tanto él como Sánchez reconocen que la queja, tal y como está formulada, no tendría recorrido a día de hoy: "Se tendría que centrar en un tema más transversal y que no afecta a un espacio tan concreto". "Sin embargo, la mantienen abierta porque es histórica y porque aún no se ha remediado la situación", resume Sánchez.

Durante todo este tiempo, Depana ha seguido enviando información y actualizándola de manera constante en función de lo que requería Europa: "Se ha ido alimentando con argumentos la pérdida de biodiversidad y de especies y la falta de impliación por parte de la Administración".

¿Una nueva denuncia?

Tanto Depana como SEO Birdlife, en estos momentos, no se plantean la posibilidad de presentar una nueva denuncia ante la Comisión Europea. "Hacer una nueva queja cuando hay una abierta no tendría sentido y sería restarle valor al procedimiento que lleva 20 años pendiente", opina Sánchez. Toldrà está de acuerdo: "El Govern se saca conejos de la chistera con los planes de compensaciones ambientales, pero Europa dice claramente que no se cumplieron las contrapartidas ecológicas de hace dos décadas".

Otro gallo cantaría si fuese el puerto de Barcelona la infraestructura que reclamase hacer obras afectando espacios naturales. "El puerto sí cumplió, mejor o peor, con lo que estaba en la Declaración de Impacto Ambiental", admite Toldrà, en referencia a los espacios naturales del río creados artificialmente tras el desvío de la desembocadura del Llobregat.

La defensa ante la UE de los humedales del Baix Llobregat avanza en paralelo a la lucha de las plataformas ecologistas que se movilizan este sábado en la plaza Sant Jaume en contra de la ampliación. "Por muchas estrategias que se vendan, España corre el riesgo de recibir una sentencia en contra si no aplica medidas para salvaguardar las especies que Bruselas considera de interés comunitario; y esto no tiene que ver con el aeropuerto sino directamente con incumplir directivas comunitarias", afirma el abogado.

Carpetazo a la infracción

Una de las exigencias de Europa para dar carpetazo a la actual infracción es aprobar un plan de gestión, con fondos económicos, para los espacios protegidos del delta del Llobregat. "Un plan de gestión no se hace de una semana para otra, hay que poner de acuerdo muchos intereses económicos entre los cuales los del parque agrario", comenta Sánchez. "Veremos que presentan, pero yo auguro que tenemos queja para rato", añade.

Toldrà sostiene que el trabajo de Aena es "gestionar aeropuertos". "Es normal que se dediquen a ello y no a proteger el medio ambiente, pero lo que no se entiende es que la Generalitat no fortalezca y dote de recursos económicos lo que ella misma definió como reserva natural parcial", critica el portavoz de Depana.

SEO Birdlife se dedicará a analizar al detalle todas las medidas que se propongan para comprobar si realmente son útiles para recuperar el buen estado de las lagunas. "Dar luz verde a un plan de gestión es muy complejo que se puede prolongar y es difícil creer que realmente se lo están tomando en serio", duda Toldrà.

Sánchez no ve "argumentos sólidos" que nos lleve a pensar que la conservación es clave para ellos: "Ningún Govern ha hecho nada relevante para el delta y nos da la sensación de que intentan contentar a todo el mundo sin hacer nada". "Yo no dudo de que el secretario Sargatal intente proponer soluciones, pero cuesta imaginarse unos nuevos humedales si no somos capaces de mantener los que ya tenemos", expone.

Las dos asociaciones tienen clara su estrategia prioritaria. Pese a que la Generalitat plantee nuevos dosieres, que ahora solo son "documentos de trabajo" pero ninguna propuesta firme, ellos se centrarán en mantener vivo el expediente abierto. "La Generalitat debe asumir que le costará mucho justificar una nueva ampliación", dice Sánchez. "Y tal vez algún día tendrán que admitir que deben defender lo que un día protegieron", zanja Toldrà.