Catalunya plantea cambiar las pruebas de competencias básicas para hacer sus resultados "científicamente comparables" año a año

La directora de la nueva Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación, Núria Planas, ha expresado la voluntad de trabajar en un nuevo tipo de pruebas que permitan la "comparación científica" año a año de los resultados, como ya hacen pruebas internacionales como PISA o PIRLS. Desde el Departament de Educació i FP subrayan el perfil científico del nuevo organismo, destacando que no se trata de un cambio de nombre -el ente que dirige toma el relevo y asume las funciones que tenía el viejo Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu- sino que quiere ser otra cosa. De hecho, durante la presentación este viernes de los resultados de las últimas pruebas de competencias básicas, desde la Agencia se han centrado en subrayar que "científicamente" no se pueden comparar los resultados de las pruebas de este año con los del curso pasado por la inexistencia de "puntos de anclaje". Es decir, si las pruebas cada año son distintas y no hay unas preguntas fijas que se repitan año a año para evaluar unos conocimientos concretos, no es "científico" comparar sus resultados (aunque es inevitable hacerlo, y socialmente -las familias, por ejemplo- o los periodistas, es comprensible que lo hagan, frente a una gráfica en la que se muestra la evolución de las notas materia a materia, año a año).

Más allá de ese planteamiento -se han dado detalles sobre por qué el actual formato de las pruebas hace que no sean "científicamente comparables", pero no sobre cómo lo harán para que las próximas pruebas sí lo sean- el Departament ha presentado también este viernes algunas medidas -la mayoría de ellas ya en marcha o, como mínimo, presentadas-, para remontar los resultados.

La directora general de Innovación, Digitalización y Currículo, Mercè Andreu, ha explicado que, para hacer frente a los malos resultados en Ciencias, se impulsará un programa para acercar las profesiones STEAM al alumnado, con visitas a empresas y charlas formativas en los centros. De momento, se pondrá en marcha un piloto en 250 centros de primaria y ESO a partir del próximo curso (siguiendo la lógica de que nadie quiere ser ingeniería si no sabe qué es la ingeniería).

Pensamiento computacional en primaria

También se llevará a cabo un pilotaje en 250 centros donde la inspección evaluará los resultados en Matemáticas y comunicación lingüística, y propondrá mejoras.

Además, se desplegará el programa PCAMT, de pensamiento computacional y matemáticas, en 900 centros de primaria con resultados medios, con el objetivo de mejorar la franja alta. Andreu ha reconocido que algunos alumnos no han sabido responder algunas preguntas porque no entendían los conceptos que se les planteaban, por lo que asegura que "el Departament continuará publicando las concreciones curriculares con los saberes mínimos que deben alcanzar los alumnos". Se prevé que las concreciones en las materias de ciencias estén finalizadas en octubre. Además, "se está trabajando en orientaciones y ejemplos de actividades que los docentes pueden realizar en el aula", ha añadido.