El alumnado catalán de 4º de ESO vuelve a pinchar en Matemáticas, Inglés y Ciencias

La consellera Esther Niubó ya avanzó hace pocas semanas que las pruebas de competencias básicas -la fotografía del nivel a final de ciclo, en sexto de primaria y cuarto de ESO- no habían ido como desearían y que "remontar los resultados no será fácil". Este viernes el Departament de Educació i Formación Professional ha puesto sobre la mesa los datos concretos, que muestran como en sexto de primaria, el alumnado no ha llegado al 70 [lo que se considera el resultado mínimo para considerar que se tiene asumida esa competencia] en Ciencias, tecnología e ingeniería, y obtiene los peores resultados en Matemáticas de la historia de las pruebas; mientras, en 4º de la ESO, el alumnado catalán no llega al mínimo en tres de las cinco materias analizadas: Matemáticas, Ciencias tecnología e ingeniería e Inglés.

En sexto de primaria, la peor parte se la llevan las Ciencias, tecnología e ingeniería, que baja hasta el 66,3, lo que representa ocho puntos menos que el año pasado, que estaba en 74,3, con un 22,6% de alumnado en nivel bajo (y solo el 16,1% en el alto).

La segunda peor nota en las pruebas de sexto de primaria es Matemáticas, con un 17,5% del alumnado en la franja baja y un 44% si se suman las franjas baja (17,5%) y media-baja (26,5%), y una media de 70,4 (casi cuatro puntos menos que el año pasado y ocho menos que en 2019).

Bajan también en sexto de primaria los resultados en Catalán, que pasan del 74,7 del curso pasado al 73,5 de este (con un 15,3% de alumnado en nivel bajo y un 20,6% en el medio-bajo).

Por el contrario, mejora el Castellano (de 73,9 a 76,5, la materia con el porcentaje más bajo de alumnado en el nivel bajo y la mejor nota) y el Inglés (de 73,2 a 75,7).

Los resultados de Inglés en primaria son especialmente esperanzadores poniendo la lupa en el volumen de alumnado en la franja alta (un 32%), muy superior al que está en la franja baja (13,6%).

En Matemáticas en 4º de ESO, el 45% del alumnado está en nivel bajo (12.6%) y medio-bajo (32,2%)

En secundaria, la fotografía de final de ciclo de la educación obligatoria -una edad más sensible porque ya terminar la escolarización universal y ya no hay tiempo para mejorar- muestra a un alumnado por debajo del 70 -lo considerado aceptable- en Inglés, Matemáticas y Ciencia, tecnología e ingeniería.

A diferencia de en primaria, en secundaria baja el Castellano -de 75,9 a 74,2- y sube llamativamente Catalán (de 70,7 a 75,1). Una subida que algunas voces atribuyen a que "quizá los criterios de corrección eran distintos".

Es también relevante en estas pruebas de 4ª de ESO el 19,2% de alumnado en el nivel bajo de Inglés; el 19,1% en Ciencia, tecnología e ingeniería o el 38% en nivel bajo en Espacio, forma y medida (dentro de las Matemáticas).

Del global de Matemáticas, en 4º de ESO, el 45% del alumnado está en nivel bajo (12,6%) y medio-bajo (32,2%). Según los estándares internaciones, más de un 10% de alumnado en la franja baja es un mal resultado.

Ha presentado los resultados la directora de la nueva Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación, Núria Planas, quien ha recordado que realizaron las prueba 70.064 alumnos de sexto de primaria y 79.142 de 4º de ESO, en ambos casos a principios del pasado mes de abril.

Entre los datos destacados, Planas ha lamentado que hay un rendimiento más bajo de las chicas en Ciencias y, sobre todo, en Matemáticas (en esta materia tanto en primaria como en secundaria) mientras, por el contrario, en los chicos, el rendimiento es más bajo en las competencias lingüísticas.

Sobre los motivos de la subida en Catalán en 4º de ESO, por ejemplo -la mejor noticia del día-, la responsable de la nueva Agencia ha subrayado que ella es científica y que la Agencia no puede hacer valoraciones científicas en 15 días.

El 70,4 en Matemáticas en primaria, la peor cifra registrada desde que se pusieron en marcha las pruebas en 2009, no es el único récord negativo de este año. Lo mismo sucede con Ciencia, tecnología e ingeniería, que con el descenso del 74,3 en 2024 al 66,3 este año, también es el valor más bajo desde que se introdujo esta materia en 2018. En cuanto a la tercera materia que empeora en primaria, el Catalán, se pasa del 74,7 del año pasado al 73,5 este año, aunque se mantiene por encima del 72,7 de 2023.

Si se observan dimensiones concretas, en Catalán los principales problemas se encuentran en la expresión escrita, donde la media obtenida es de 67 y un 16% del alumnado se encuentra en el nivel bajo. En castellano los resultados son mejores, aunque un 12,9% está en el nivel bajo en comprensión oral. Por último, ninguna de las dimensiones analizadas alcanza los 70 puntos en ciencia y tecnología, con un 29,4% del alumnado en el nivel bajo en el reconocimiento de los aspectos principales de la investigación científica.