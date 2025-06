EL PERIÓDICO recoge el premio al diario mejor diseñado de Europa

El Palais Niederösterreich de Viena acogió durante dos jornadas los actos de entrega de los premios de diseño periodístico más importantes de Europa, los European Newspaper Awards. En la 26ª edición, EL PERIÓDICO fue reconocido como European Newspaper of the Year, un galardón que recibe por segunda vez; la primera fue en 2007.

Joel Mercè, jefe de diseño de este diario, fue el encargado de presentar ante un numeroso público –formado por profesionales de diferentes ámbitos del sector de la comunicación–, el proyecto editorial y artístico que no ha pasado inadvertido para los miembros del jurado del certamen, que destacaron el compromiso demostrado en su despliegue informativo dentro del ámbito territorial mediante una maquetación muy limpia, con portadas atrevidas y claridad en sus composiciones interiores y elementos de titulación.

Bien repartidos

Además del premio más prestigioso, los diarios de Prensa Ibérica y sus suplementos fueron reconocidos con un total de 35 premios a la excelencia, que se encargó de recoger el director de diseño artístico del grupo, Jorge Martínez.

Jorge Martínez, director de Arte de Prensa Ibérica, recoge el premio al suplemento ‘Abril’ de manos de Marianne Bahl, miembro del jurado. / Medienfachverlag Oberauer/APA-Fotoservice/Schedl Stichworte

La Provincia-Diario de Las Palmas, de Gran Canaria, encabeza la lista con un total de 13 galardones. Le siguen los suplementos Abril, de libros, y Activos, de economía y empresa, con siete premios, y el diario regional gallego Faro de Vigo, con otros tantos. El periódico valenciano Levante-EMV suma tres distinciones, y el diario asturiano La Nueva España, cinco. EL PERIÓDICO se llevó el galardón más importante, el European Newspaper of the Year, y por ser el premio principal no concursaba en el resto de categorías de estos prestigiosos premios.

Propósito bien definido

Tras la adquisición de EL PERIÓDICO por parte de Prensa Ibérica, en 2019, se planteó la necesidad de desarrollar un nuevo discurso informativo a través de la marca, para lo que se implicó a una empresa especializada que creó el símbolo que nos distingue: esta P icónica con tres palabras asociadas, aparte de la de Periódico, que son Personas, Planeta y Progreso, conceptos que tienen su traslación conceptual en la arquitectura del diario a través de tres bloques informativos: Panorama, Participación y Personas, cada uno de ellos dotados de una identidad visual muy definida.

Así definía Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO y director general de Contenidos de Prensa Ibérica, la estrategia: «Nosotros entendemos que hoy las empresas que no tienen propósito no funcionan. ¿Cuál es el nuestro? Conseguir el progreso de las personas sin destruir el planeta. A eso le hemos sumado esa síntesis de la esencia de EL PERIÓDICO en la expresión ‘Entender más’».

Un modelo de integración

La estructura organizativa y la filosofía de trabajo de Prensa Ibérica fueron protagonistas de la ponencia de EL PERIÓDICO durante el European Publishing Congress de Viena. Con el título Cómo más de 20 diarios funcionan como una gran redacción descentralizada, Joel Mercè presentó ante los más de 300 profesionales de la edición de prensa asistentes a la cita el proceso de integración tecnológica y de diseño que ha llevado a cabo el grupo desde 2020.

El discurso puso en valor la estructura descentralizada de Prensa Ibérica, con cabeceras independientes a nivel local y regional, con lo que se logra mayor integración e implicación en el territorio y, a la vez, responde al modelo de la España diversa que se defiende también a nivel editorial. La cercanía al territorio posibilita al mismo tiempo una gran potencia a nivel de información local y regional, así como un enfoque plural, con distintos puntos de vista para cualquier tema a nivel nacional.

También abordó cómo a través del diseño y la integración tecnológica, tanto para ediciones digitales como impresas, se ha creado una red de contenidos que permite que los temas de interés a nivel nacional se elaboren de forma centralizada sean accesibles para cualquiera de los medios, al mismo tiempo que cada una de las cabeceras pone a disposición de las demás contenidos que pueden resultar relevantes más allá del ámbito local o regional.

En cuanto a las perspectivas de futuro, se expuso cómo las ediciones de papel pueden seguir siendo únicas y atractivas a través del uso de recursos propios del medio papel, la especialización de los equipos que las elaboran y la reducción de procesos con poco valor añadido, siempre teniendo en cuenta que el foco de la generación de contenidos debe estar en el formato digital.