Descalabro en las oposiciones docentes de València: "hay muchísimos ceros por faltas de ortografía"

Descalabro, desastre o escabechina. Son tres palabras que valdrían para definir las oposiciones docentes de 2025 en Valencia. Al menos es la sensación de los tribunales que corrigen los exámenes, que no salen de su asombro al comprobar que "hay muchísimos ceros por faltas de ortografía" -explica una correctora de Inglés-.

Se espera un aluvión de reclamaciones y ya se puede ver que las redes sociales de los principales sindicatos educativos rebosan comentarios de opositores quejándose de la supuesta dificultad de la prueba o incluso la mala praxis de los tribunales. "En mi tribunal éramos 63 y han aprobado 3", cuenta una opositora. En otros tribunales de asignaturas como Inglés han aprobado 5 de 60 personas que se presentaron.

La nota media ha sido muy baja y los tribunales también han destacado la mala redacción de los opositores, lo cual ha reducido todavía más la calificación hasta el punto de que muchos de los aspirantes ni siquiera van a hacer media (que computa a partir del 2,5).

"No puede ser que los futuros formadores de estudiantes escriban con faltas de ortografía. No es de recibo", cuenta una correctora. Añade que el límite por faltas de ortografía son 3 puntos, y que de no ser por ello "habría muchos estudiantes que habrían salido a deber".

Oposiciones a docent. / G. U.

Más de 18.000 opositores participaron en la oferta pública de empleo de Educación en unas pruebas celebradas a finales de mayo. Conselleria pretendía cubrir 1.607 plazas del proceso selectivo. Para ello se convocaron más de 300 tribunales para evaluar, de media, a unos 60 aspirantes que se jugaban un puesto en la función pública de la Generalitat.

Escabechina en las especialidades

No solo ha pasado en Inglés, sino que en Valenciano y Castellano la situación es muy similar a la ya descrita. Faltas de ortografía por parte de una persona que pretende dedicarse a la enseñanza. "Al final los cursos pasados estabilizaron a muchísimos interinos, y lo que hemos visto ahora es que viene gente muy joven recién salida de la facultad que no sabe lo que es un proceso de oposición. Creemos que el nivel ha bajado drásticamente por eso", asegura esta correctora.

Se espera una oleada de declaraciones cuando hoy se conozca la nota de muchas asignaturas. Sin embargo los miembros de los tribunales recomiendan a los opositores que se lean sus rúbricas -este año es el primero que se podían llevar una copia del examen- para ver todas las faltas de ortografía que han cometido.

Poco tiempo para corregir

Además de esto, cabe recordar que los tribunales de oposición comenzaron a protestar y amenazaron con una huelga que se desconvocó in extremis, con lo que la situación, ya antes de las pruebas, no era la mejor.

Criticaban la fecha elegida para las 'opos', coincidiendo con el final de curso lo que les supuso tener que corregir todos los exámenes de sus estudiantes y los de los opositores casi a la vez. Luego también protestaron por el intento de Conselleria de reducirle las retribuciones que han venido cobrando regularmente.

Oposiciones a Educación en València. / AS

"El nivel es muy bajo y nos preocupa que se presente un aluvión de alegaciones, aunque estaremos encantadas de mirarlas porque es nuestro trabajo, pero aconsejamos a los docentes que primero miren bien su rúbrica para darse cuenta de en todo lo que han fallado", explica la correctora.

Críticas de los opositores

Los opositores, por su lado, critican la supuesta dureza de los procesos selectivos. "Todos sabemos lo que implica preparar oposiciones: horas y horas de estudio, sacrificios personales, económicos y emocionales. Y todo para topar con unos criterios de corrección que no entendemos, no se han explicado claramente y que han dado como resultado una carnicería de noas que parece más una criba arbirtraria que una evaluación objetiva", explica una opositora.

Otros aspirantes consideran que los resultados "no solo son un suspenso, sino una falta de respeto al esfuerzo de todos los que estamos intentando acceder a un trabajo público con dignidad y vocación". El desastre ha sido tal en algunas especialidades que se quedarán plazas sin cubrir antes siquiera de haber defendido la programación (la segunda prueba) porque muchísimos aspirantes ni siquiera han hecho media.