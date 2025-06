¿Cómo pedir una revisión de los exámenes de la selectividad en Catalunya?

Los más de 34.000 estudiantes que hicieron la selectividad en Catalunya ya saben las notas. El 95% han aprobado. La nota media ha sido de 6,440, mientras que la de acceso a la universidad, teniendo en cuenta las calificaciones de Bachillerato, ha sido de 7,181. Son notas más bajas que años anteriores y también hay menos aprobados. Para ellos, ya sea para lograr un aprobado o para subir nota, se abre ahora un plazo para pedir una nueva corrección de exámenes. Te explicamos paso a paso cómo hay que hacerlo.

Solicitar revisión

El plazo para hacerlo es del 26 al 30 de junio. El plazo acaba a las 14.00 horas del 30 de junio. Hay que iniciar el trámite accediendo al portal de acceso a la universidad de la Generalitat (accesuniversitat.gencat.cat). Necesitarás DNI/NIE y contraseña.

Accede a la sección “Revisió” en el portal. Indica la asignatura/s que quieres revisar. Selecciona el tipo de revisión: verificación o nueva corrección para cada materia. Y envía la solicitud.

Cómo es la revisión

El objetivo es revisar la aplicación incorrecta de los criterios generales de evaluación y específicos de corrección y calificación. La revisión la hará el profesorado especialista en la materia solicitada, distinto del que realizó la primera corrección.

Es un único procedimiento que comprende dos fases:

La primera, la comprobación: se comprueba que todas las preguntas hayan sido evaluadas y que no haya errores materiales o de cálculo en la calificación. (Si hay errores, se rectifica la nota, pero nunca será inferior a la inicial).

La segunda, la corrección del examen: la calificación final es la media aritmética entre la primera calificación (o la rectificada, si esta es superior a la inicial) y la obtenida en la segunda corrección.

Si hay una diferencia de 2 puntos o más entre ambas calificaciones, se realizará una tercera corrección. Esta será llevada a cabo por dos profesores distintos, y la calificación final será la nota consensuada entre ambos.

Resultados

Una vez enviada la solicitud, toca esperar el resultado. Los resultados de la revisión se publicarán el 8 de julio en el mismo portal. Ese resultado es definitivo administrativamente; después sólo se puede acudir al contencioso–administrativo en un plazo de dos meses. Por tanto, si tras la revisión del examen, no estás de acuerdo, puedes presentar recurso contencioso‑administrativo.

Solicitar visualización del examen (opcional)

Si pediste revisión, también puedes solicitar ver el examen revisado. Para ello el plazo es del 9 al 11 de julio (hasta las 14.00). Para hacerlo, hay que pedirlo a través de un formulario en el mismo portal.

La visualización es de máximo 15 minutos, solo el estudiante, sin profesores, ni posibilidad de hacer fotos o copiar. Este trámite no implica que se vaya a cambiar la nota después; es decir el objetivo de la cita es únicamente ver los exámenes y en ningún caso se hablará sobre los criterios de corrección ni se modificará tu nota.

Cómo será la visualización

El día de la visualización debes identificarte con DNI, NIE o pasaporte. Solo puede acceder el alumnado y el tiempo máximo es de 15 minutos. No se puede escribir en los exámenes, ni hacer fotografías o copias. No habrá profesorado especialista de las materias a visualizar, ni estarán presentes las personas que corrigieron o revisaron los exámenes. La nota no cambiará después de ver el examen. Si no te presentas el día y hora que te han convocado, perderás tu derecho de visualización.