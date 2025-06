Fernando Fabiani, médico, sobre los riesgos de tomar el sol: "El cuerpo intenta protegerse de una agresión"

El verano es sinónimo de calor, playas y sol. Ir a la playa y tumbarse a tomar el sol es una de las actividades más habituales. Eso sí, es muy importante tener claro lo importante que es proteger la piel del sol. Evitar la sobreexposición y utilizar protectores solares adecuados, entre otras, puede acabar marcando la diferencia al cabo de los años entre alguien que ha cuidado la piel y alguien que no lo ha hecho.

¿Qué ocurre cuando nos da más sol de la cuenta? Que nos ponemos morenos. "Nuestro cuerpo, cuando no tiene otro remedio, lo único que encuentra para protegerse del sol es ponernos morenos. Es decir, si nuestro cuerpo se está poniendo moreno es que le estamos dando más sol de la cuenta", asegura el médico Fernando Fabiani en el programa 'Despierta Andalucía' de Canal Sur TV.

"Por lo tanto si vamos cogiendo mucho color nos ha dado más sol de la cuenta. El cuerpo intenta protegerse de una agresión y esto es lo único que sabe hacer", añade.

No nos echamos suficiente crema solar

Otra de las advertencias que ha querido hacer el médico Fabiani es respecto al uso de protectores solares, que en muchas ocasiones no suele ser el correcto. "Las cremas tienen su fecha de caducidad. Y no es que ya no funcione, pero ya no tenemos garantía de que los filtros funcionen adecuadamente. Es que no nos debería sobrar crema. Si te sobra mucha crema a lo mejor es que te la echas mal", advierte.

¿Cuánta cantidad de crema solar hay que echarse para estar protegido? "Para que cumpla ese factor 30 o 50, hay que echarse mucha cantidad de crema", subraya Fabiani. "Para la cara, por ejemplo, yo cojo dos dedos y hago un chorrito de crema en cada dedo".

"Para el cuerpo entero, mínimo 30 ml, lo que equivale a un chupito a rebosar de crema", remarca.

Así pues, si nos ponemos la cantidad óptima de crema para estar bien protegidos lo normal es que el bote de crema no dure demasiado. "Los botecitos habituales, de 300 o 400 ml, si lo usa uno solo deberían durar 10 días. En familia un bote debería durar tres días", asegura Fabiani.

Cuidado con la falsa sensación de protección

Fabiani alerta sobre "la falsa sensación de protección" cuando nos echamos un poco de crema de cualquier manera. "Si no te echas la cantidad adecuada no tienes la protección perseguida". Además, hay que echársela "mínimo 30 minutos antes", no vale con llegar a la playa, echarse un poco de crema una vez allí y rápidamente ir a bañarse.

"Nos la echamos antes de salir de casa, se va absorbiendo y cuando estés expuesto al sol la crema ya estará haciendo el efecto como lo tiene que hacer", resume.

Eso sí, concluye Fabiani, hay horas en las que no se debería estar expuesto al sol. "De la 1 a las 5 de la tarde no se nos ha perdido nada debajo del sol ni con crema ni sin crema".