Expertos universitarios piden al Gobierno flexibilidad y reconocer diversidad de centros

Varios rectores de universidades públicas y privadas así como expertos educativos han pedido al Gobierno dar más flexibilidad en la regulación de los centros de nueva creación y reconocer un sistema universitario que es diverso donde debe haber enseñanzas generalistas pero también especializadas.

Durante un debate sobre las universidades españolas organizado por la fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) y ante el decreto de creación de nuevas universidades, que contempla requisitos más exigentes para los centros privados, los rectores y rectoras de las universidades del País Vasco, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), de la Camilo José Cela y el presidente de la UNIR (Universidad Internacional de la Rioja) han coincidido en que la calidad es esencial pero también medir la empleabilidad de la universidad.

"En Europa hay 900 universidades de 48 países y lo último que se comprueba es la naturaleza jurídica, si son públicas o privadas, solo se pone el foco en la calidad", ha recalado el presidente de la European University Association, Josep Maria Garrell, que ha explicado la diversidad de modelos de universidades que hay en Europa; unas más ligadas a la investigación y otras a las ciencias aplicadas.

La rectora de la Universidad del País Vasco, Eva Ferreira, ha lamentado que el borrador del decreto no defina qué sistema o modelo universitario quiere España mientras que el presidente de UNIR, Rafael Puyol, ha puntualizado que "hay un exceso de reglamentación y una apuesta por los centros generalistas".

Puyol ve un error limitar a 4.500 el número de alumnos de una universidad porque puede frenar la aparición de proyectos innovadores y hay que "apostar por la especialización".

No obstante, "es necesaria una cierta ordenación" para adaptarse a las necesidades del país, ha incidido la rectora de la UOC, Angels Fito, que también considera "excesivamente restrictivo" el decreto.

El rector de la Universidad Camilo José Cela, Jaime Olmedo, ha considerado que el borrador "apela más a la cantidad que a la calidad" y ha pedido una profunda reflexión sobre la regulación del sistema universitario que debe adaptarse a una "cambio de era".

"Hay que distinguir de lo que es urgente y es importante a medio y largo plazo", ha coincidido el presidente de European University Association, que no ve "razonable" exigir los mismos criterios para todos los modelos universitarios.

La autonomía y la financiación de las universidades es otra de las asignaturas pendientes que han señalado los expertos, que lamentan que las universidades públicas no puedan competir con las privadas por la excesiva burocracia y rigidez en la gobernanza.

"La universidad pública necesita tener mas capacidad de decisión. Las públicas están muy atadas, no toman riesgos y no son audaces", ha advertido el presidente del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Eduardo Sicilia, que ha defendido que la enseñanza superior española es de prestigio aunque "claramente necesitamos especialización y no podemos jugar todos a todo".

"Un rector no puede tomar decisiones como el de una privada", añade Garrell mientras señala que desde la última crisis económica la universidad pública ha perdido un 20 % de financiación y apuesta por otras vías para captar recursos.