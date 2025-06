Catalunya avisa de una ola de calor para el fin de semana y 16 municipios activan el plan Alfa por riesgo de incendios

La ola de calor que afectará a toda la península Ibérica y que empezará este sábado también afectará a Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado un aviso de situación de peligro por calor intenso para el próximo sábado y domingo, aunque se prevé que los picos de temperatura se mantengan hasta el martes de la semana que viene y no se descarta emitir nuevas alertas.

Las temperaturas elevadas, que pueden superar los 40ºC, serán generalizadas. Pero los registros más altos se concentrarán sobre todo en las comarcas de Lleida y en el interior del Alt Empordà. En esta comarca, en las últimas horas, se han batido varios récords. Los 40,9ºC en Cabanes, los 39,2ºC en Torroella de Fluvià y los 37,6ºC en Sant Pere Pescador son las máximas históricas para estos municipios registrados jamás en un mes de junio.

Además de en Lleida y en el Alt Empordà, también se alcanzaron temperaturas récord para el junio en lugares como el Baix Llobregat, que suelen ser algo menos calurosos. Durante las últimas horas, en general, las temperaturas fueron algo más bajas en Catalunya que durante el día de Sant Joan o el pasado fin de semana.

Jueves sin avisos

Este jueves, por primera vez en los últimos días, no se ha activado ningún aviso por calor, igual que para mañana viernes. Esto no significa que los valores altos no persistan. Pero no se esperan máximas sofocantes de manera generalizada. Aun así, es posible que en algunos puntos concretos se detecten temperaturas similares a las de los últimos días.

De hecho, el riesgo de incendios ha crecido y se ha activado el plan Alfa 3 en 16 municipios: Colera, Llançà, El Port de la Selva, Portbou, El Molar, Ascó, Flix, Garcia, Palma d'Ebre, La Torre de l'Espanyol, Vinebre, Almatret, La Granja d'Escarp, Seròs, Batea y La Pobla de Massaluca.

Con el nivel 3 del plan Alfa activado por parte del cuerpo de Agents Rurals, quedan prohibidas las quemas agrícolas, encender fuegos, utilizar maquinaria en las áreas rurales afectadas y utilizar pirotecnia.

Recomendaciones

De cara al episodio del fin de semana, Protección Civil recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado bebiendo agua con frecuencia aunque no se tenga sed, y evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas. También se aconseja permanecer en lugares frescos o con aire acondicionado, usar ropa ligera y protegerse la cabeza con gorra o sombrero. En casa, se deben cerrar persianas y ventilar en las horas más frescas. Se debe prestar especial atención a personas mayores, bebés y personas con enfermedades crónicas.

La Generalitat recuerda que está disponible una red de refugios climáticos a los que los ciudadanos pueden acudir para estar más frescos.