Un alumno del instituto de Palafrugell, la nota más alta de la selectividad en Girona: "Empecé a estudiar una semana antes"

El estudiante del instituto Frederic Martí i Carreras de Palafrugell (Baix Empordà, Girona), Ivan Kapustin Medina, ha obtenido la nota más alta de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en las comarcas gerundenses, con un 9,8. Esta mañana, cuando se ha despertado (reconoce que lo ha hecho "tarde" porque "la noche de la verbena de Sant Joan durmió poco), ha visto que tenía decenas de llamadas perdidas: del instituto, del Departament de Recerca i Universitats y de su madre. "Tenía el móvil en silencio y enseguida he llamado al instituto, donde me han dicho que había sacado un 9,8 y que sabían que un alumno del centro había obtenido la mejor nota de la provincia de Girona y creían que podía ser yo", relata. De hecho, todavía no ha tenido tiempo de consultar las notas. "Aún no las he visto, he ido encadenando una llamada tras otra", confiesa.

Ivan Kapustin Medina quiere estudiar Bioquímica en la UAB o en la Autónoma de Madrid

"No me imaginaba para nada sacar la mejor nota", dice. Aunque iba muy bien preparado (tiene un 10 de media en Bachillerato), salió de algún examen con mal sabor de boca. "Salí del examen de Química un poco decepcionado porque no me fue tan bien como pensaba", explica. Quiere estudiar Bioquímica, pero todavía no tiene claro si lo hará en la Universidad Autónoma de Barcelona o en la Universidad Autónoma de Madrid: "Seguramente me decidiré por Madrid porque me apetece hacer un cambio", señala.

Girona es la demarcación catalana con la media de las PAU más elevada (6,482) pero con la media de acceso más baja (7,121)

El secreto para sacar un 9,8 es tener una buena base. "Podría decir que el secreto es estudiar mucho, pero ni siquiera he estudiado tanto porque la nota que necesitaba no era excesivamente alta y empecé tarde, una semana antes de los exámenes", revela.

Un 9,9, la nota más alta en Catalunya

En Catalunya, la nota más alta de la selectividad, un 9,9, la han obtenido tres alumnas procedentes del instituto Vilanova del Vallès, del colegio Canigó de Barcelona y del colegio La Vall de Bellaterra.

En el resto de provincias, las calificaciones más altas han sido un 9,5 en el instituto Gabriel Ferrater i Soler de Reus (Tarragona); y un 9,3 en el instituto Lo Pla d’Urgell de Bellpuig (Lleida).

Girona es la provincia catalana que ha obtenido la media más alta en las PAU, con un 6,482; seguida de Barcelona (6,454), Tarragona (6,382) y Lleida (6,286). En cambio, ha sido la provincia con la peor media de expediente, con un 7,55 (Lleida registró una media de 7,72; y Barcelona y Tarragona empataron con un 7,69). Aun así, los alumnos gerundenses tienen la media de acceso más baja, con un 7,121 (Barcelona tiene un 7,192; seguida de Tarragona con un 7,167; y Lleida con un 7,144).

El 94,97% de los alumnos que hicieron las PAU las ha aprobado, según los resultados iniciales de la fase de acceso. La nota media de las PAU en esta fase ha sido de 6,440, y la nota media de acceso a la universidad de 7,181. Este año se matricularon 34.683 personas en la convocatoria de junio de las PAU y se presentaron 34.488.