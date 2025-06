La nueva selectividad se estrena en Catalunya con un descenso de notas y aprobados

El 94,97% de los jóvenes catalanes han superado las temidas PAU 2025 -las primeras de la nueva era 100% competencial, sin lecturas obligatorias-, según ha informado este miércoles el Departament de Recerca i Universitats. Tal y como estaba previsto -ya sabían que hasta después de Sant Joan no se colgaría ninguna nota, aunque más de uno ayer se pasó el día intentándolo, por si sonaba la flauta- desde primera hora de este miércoles el estudiantado puede consultar sus resultados a través de un enlace directo unos resultados que, pese a ser más bajos que el curso anterior, no han sido un drama ("no han ido a por nosotros", como decía una estudiante tras examinarse). La nota media de la PAU 2025 ha sido de 6,440 y la nota media de acceso a la universidad (la media de Bachillerato, con un peso del 60% y las PAU, con un peso del 40%) de 7,181.

Pese a que la cifra global de aprobados no se antoja catastrófica -la caída no ha sido tan pronunciada como algunos temían cuando se dieron a conocer los modelos 0 de la nueva prueba en octubre-, la selectividad 100% competencial se ha estrenado en Catalunya con un descenso tanto de notas como de aprobados (tal y como ha pasado también en Andalucía, Baleares, Madrid y Euskadi). El año pasado superaron las pruebas un 97% (dos puntos más que este año), y la nota media fue de 6,747 en las PAU y de 7,276 en la nota de acceso.

En un primer avance de datos hecho público este miércoles a primera hora de la mañana se destaca también que todas las materias estas PAU [35, el año en el que había más variedad] han obtenido una nota media superior a 5. Es decir, pese al descenso de aprobados y de notas, este año no ha habido ninguna materia con un suspenso de media, como sí pasó el año pasado con las Matemáticas del científico. De hecho, este año generó mucho más malestar el examen de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales que el de las Matemáticas de Ciencias (algo que ha sido confirmado con las notas: las Mates del social son la peor media en esta selectividad, con un 5,06).

Confirmado así el sentir generalizado al finalizar la mayoría de exámenes: "no ha sido para tanto".

Igual que el año pasado, este año no ha habido ningún 10 (el último fue el de Carla Vendrell en 2023) y la mejor nota ha sido un 9,9, nota que han obtenido Berta García, Catalina Goytisolo y Raquel Giménez, tres alumnas de la demarcación de Barcelona. En el resto de demarcaciones, las calificaciones más altas han sido un 9,80 en Girona, en el Instituto Frederic Martí i Carreras; un 9,50 en Tarragona, en el Instituto Gabriel Ferrater i Soler; y un 9,30 en Lleida, correspondiente al Instituto Lo Pla d’Urgell.

Bajan las notas medias tanto en Catalán como en Castellano el primer año sin lecturas obligatorias

Lo de Berta, Catalina y Raquel no es un caso aislado. Las chicas han obtenido, en global, mejores resultados que los chicos tanto en la nota media de la PAU (6,462 versus 6,412) como en la nota media de acceso (7,221 versus 7,133). Destacan por encima de la media materias como Inglés (6,82), Historia (6,95) y Tecnología e ingeniería (6,82) entre las comunes y de modalidad.

Peores notas en Catalán y Castellano

El primer año sin lecturas obligatorias en la selectividad, ni en catalán ni en castellano, ha bajado la nota media en ambas. La media en Catalán es 6,30 -el año pasado fue 6,53- y, en Castellano, 6,40 -una décima por encima del catalán-, aunque más baja del año pasado, que fue 6,86.

También es relevante que la media de Historia (6,95) es superior a la de Historia de la Filosofía (6,89), un año en el que la mitad del alumnado había optado por Filosofía para evitar Historia, cuya prueba cero. Aunque es más baja que el año pasado, que fue de 7,15 (la de Filosofía fue también más alta el año pasado, con un 6,91).

La media nota media más alta en esta selectividad ha sido el 8,13 de Coro y Técnica Vocal, materia que se estrenaba este año.

Los aprobados bajan hasta el 60,29% en el caso de los alumnos de ciclos formativos de grado superior (CFGS), que se presentan solo a la fase específica

De los 8.766 estudiantes que solo se han examinado de la fase específica, han aprobado 3.238 procedentes de Bachillerato y 2.916 procedentes de ciclos formativos de grado superior (CFGS). El alumnado de estos dos colectivos se considera aprobado si ha superado con una nota igual o superior a 5 alguna de las materias a las que se ha presentado. El porcentaje de aprobados ha sido del 82,41% en el caso de los alumnos de bachillerato y del 60,29% en el caso de los alumnos de ciclos formativos de grado superior (CFGS).

1.734 suspensos

De los 34.683 alumnos matriculados a la fase general [el total en las dos fases era de 44.238], finalmente se presentaron 34.488, de los que han aprobado 32.754 (y han suspendido 1.734).

Por demarcaciones, las notas son muy similares. No hay ningún territorio que destaque ni por arriba ni por abajo. El 13 de junio, último día de las pruebas, un profesor de Bachillerato que a su vez hacía de corrector señalaba a este diario que su sensación era que la mayoría de las pruebas habían sido "asumibles". "No han sido muy difíciles en líneas generales, pero en todos hay una o dos preguntas un poco más delicadas, cosa que probablemente responde a esa filosofía competencial y que son las que marcarán la diferencia entre sacar un siete y un nueve, por ejemplo; algo que, por otro lado, era esperable", apuntaba el docente, quien señalaba también las instrucciones generales a las correcciones indicaba que tuvieran en cuenta que se trata de una prueba nueva.

La bajada, aunque muy ligera, confirma la percepción de este docente-corrector. La nota media de la PAU ha sido de 6,440. Una nota que encaja a la perfección con la reflexión del profesor. Un examen "asumible", aunque con un par de preguntas más complejas para marcar la diferencia.

Al ser preguntada sobre el comprensible temor a que el cambio de modelo de la selectividad supusiera una bajada generalizada de las notas -algo que ha pasado, han bajado, aunque menos de lo que algunos temían-, Pilar Gómez, coordinadora de las PAU en Catalunya, respondía el pasado día 5 de junio -el día del lío con si la ortografía contaría o no, cuestión que quedó bastante en el aire- que "ojalá tuviera una bola de cristal para saber qué pasará", y reconoció que "siempre que hay un cambio, las notas se pueden resentir", aunque lo relativizó diciendo que, "si las notas bajan, bajarán para todos". "La selectividad lo que hace es ordenar, siempre habrá unos arriba y otros abajo, eso es inevitable; si un examen es difícil, lo es para todos", zanjaba.

La próxima fecha importante en el calendario ahora es la de primera asignación de plazas, el 11 de julio.