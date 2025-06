Fallo del sistema de protección: en el 83% de los crímenes vicarios contra niños en 2024 existían denuncias previas

El año 2024 registró un negro aluvión de asesinatos de género vicarios, agresores que, dañando a los hijos, pretendían infligir el máximo daño a la madre, a la que habitualmente dejan con vida. En concreto, hubo nueve crímenes de niños, la cifra más alta de la serie histórica (solo se repite en 2015), según destaca el informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial, que además llama la atención sobre que en el 83% de los casos los agresores habían sido denunciados previamente por su pareja o exparejas, en un contexto de violencia de género y sobre la infancia.

Se trata de un porcentaje "muy llamativo", dado que la media de denuncias previas en los asesinatos vicarios ocurridos en España entre 2013 y 2024 (un total de 62) es del 35,4%, es decir, 47,6 puntos menos, según ha puesto de manifiesto la vocal del CGPJ Esther Rojo, en la presentación del informe. Además, el porcentaje supera a la media histórica de denuncias previas de mujeres asesinadas, que es del 26%.

El 46% de los agresores vicarios se suicidan tras el crimen, 23 puntos más que en los casos en los que se mata a la pareja o expareja

A este respecto, en el 2024 la cifra de mujeres víctimas mortales que habían denunciado a su agresor también creció, hasta el 31%, pero aun así el sistema no supo o no pudo protegerlas. El CGPJ no analiza, en su informe, las causas del aumento de los asesinatos de niños, de las denuncias previas o la actuación posterior, pero la presidenta del Observatorio, Esther Erice, ha admitido que los poderes públicos tienen que "hacer una investigación más exhaustiva" para conocer las causas, además de aumentar la pedagogía y la información sobre la naturaleza de la violencia de género y vicaria.

"Los poderes públicos deben hacer una investigación exhaustiva para conocer las causas del aumento de los asesinatos de niños" — Esther Erice. Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial

Además, el Observatorio ha hecho un llamamiento a las mujeres maltratadas para que confíen en las instituciones, presenten denuncia y pidan medidas cautelares para protegerse o proteger a sus hijos. De hecho, el informe recoge datos relativos a los asesinatos de menores con el objetivo de dar visibilidad a este fenómeno tan cruel, así como herramientas que puedan servir de apoyo a los órganos judiciales.

Convivencia y suicidio

Por ejemplo, revela que la media de edad de los nueve niños asesinados en 2004, cinco niñas y cuatro niños, era de 6,2 años, mientras que el 74,2% de las víctimas vicarias entre 2013 y 2024 tenían menos de 10 años. En cuanto a su nacionalidad, cinco eran españoles y cuatro de origen extranjero.

Cuatro, además, convivían con el agresor, un hombre con una edad media de 36,8 años, mientras que la media de convivencia en la serie histórica es del 77,4% de los casos. Siete eran hijos biológicos del agresor, que se suicidó en dos casos. Y la media de suicidio en la serie histórica es del 45,8% de los asesinos vicarios, un porcentaje 23 puntos superior al de varones que se quitan la vida tras asesinar a su pareja o expareja (un 22,4%).

Más víctimas de origen extranjero

En cuanto a violencia machista, el informe refleja que se ha producido un descenso "leve" de los asesinatos, con 48 víctimas mortales en 2024, la cifra más baja desde que se recaban los datos. El CGPJ atribuye la mejora, pese a que 48 asesinatos le parece una cifra "intolerable", a la "consolidación y perfeccionamiento de los mecanismos y herramientas existentes en contra la violencia de género". Medidas que en ocasiones no son suficientes, como demuestran los asesinatos registrados cuando la víctima o el entorno había presentado denuncia.

En 2024, siete de cada diez asesinadas convivía con el agresor en el momento del crimen, con o sin denuncia previa

De hecho, en 2024 siete de cada diez asesinadas convivía con el agresor (el 66,7%) en el momento del crimen, con o sin denuncia previa, mientras que la media histórica es del 62,2%. El informe también apunta a que la media de edad de las víctimas de 2024 fue de 44,5 años, casi tres años más alta que en los años precedentes. Cabe decir que el año pasado también aumentó el número de víctimas de origen extranjero (50% del total), frente al 35,8% de media.

Por otro lado, el estudio del Observatorio del CGPJ indica que las localidades medianas, con un tramo de población de entre 10.001 y 25.000 habitantes, registraron en 2024 la tasa más alta de asesinatos machistas, con 12 de los 48 crímenes. La tasa media de muertes por cada millón de habitantes más alta de toda la serie histórica (1,7) se sitúa también en ese mismo grupo de ciudades.

Violencia doméstica

Por último, el informe pone de manifiesto las grandes diferencias de magnitud que existen entre la violencia de género y la violencia doméstica, que engloba al asesinato de hombres a manos de sus parejas o exparejas mujeres o a la violencia en parejas del mismo sexo, tanto de hombres como de mujeres. Así, frente a los 48 crímenes machistas ocurridos 2024, hubo cuatro víctimas de violencia doméstica, todos ellos hombres, porque no hubo ningún asesinato intragénero.

Además, uno de ellos puede enmarcarse en la denominada violencia de respuesta, al existir una denuncia previa por violencia machista contra el varón por parte de la mujer, que después asesinó al maltratador.