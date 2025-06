España activa el primer aviso especial por ola de calor de la temporada: se esperan picos de 42 ºC en varias zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este miércoles el primer aviso por ola de calor del año. El episodio comenzará el sábado 28 de junio y afectará a buena parte de la Península, con especial incidencia en el sur y en las depresiones del nordeste. Se espera que las temperaturas máximas superen de forma generalizada los 38 ºC y que alcancen entre 40 y 42 ºC en los valles del Guadalquivir, Guadiana y Ebro. Las noches también serán sofocantes, con mínimas que no bajarán de los 23 a 25 ºC en amplias zonas y que podrán ser catalogadas como "noches tropicales".

El fenómeno se debe a la llegada de una masa de aire muy cálida y seca desde el norte de África, impulsada por un anticiclón en niveles medios y altos que se intensificará a partir del viernes. Este aire cálido, combinado con una elevada insolación, provocará un ascenso térmico progresivo que se generalizará durante el fin de semana.

Los días más intensos de esta primera ola de calor serán el domingo 29 y el lunes 30, cuando las temperaturas más extremas podrían extenderse también al valle del Tajo. En el suroeste peninsular no se descarta que se superen ampliamente los 42 ºC. Cabe recordar que el fenómeno no se podrá calificar como ola de calor de manera oficial hasta que no se confirme que los picos han durado a lo largo de tres días, que es lo que dicen las previsiones a día de hoy.

Polvo en suspensión

Además del calor extremo, a partir del domingo por la tarde se prevé la llegada de polvo en suspensión (calima), que afectará inicialmente a la mitad oeste de la Península. Este fenómeno podría venir acompañado de nubosidad media y alta, lo que añade cierta incertidumbre en las previsiones térmicas. Según AEMET, el episodio podría empezar a remitir el miércoles 2 de julio con un descenso de temperaturas por el oeste, que se extendería el jueves al norte peninsular. Sin embargo, en el suroeste las temperaturas anormalmente altas podrían persistir algunos días más.

En Catalunya no se registrarán los picos más elevados de esta ola de calor pero las altas temperaturas persistirán durante varios días, unos datos que situarán al actual mes de junio como uno de los más cálidos desde que hay registros.

Las autoridades sanitarias y de protección civil recomiendan extremar la precaución durante los próximos días, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y mantenerse bien hidratado.