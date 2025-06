Casals y colonias, la clave de la conciliación en verano: "Los niños lo pasan bien y los padres se organizan"

Aunque muchas escuelas cerraron sus puertas hace apenas unos días, en el patio de una escuela del distrito de Sant Martí de Barcelona ya se oye de nuevo a los más pequeños entre risas y juegos. Esta semana ha empezado el casal de verano de la Fundació Pere Tarrés en la Escola Poblenou, un espacio no solo pensado para jugar, sino también para aprender y para ayudar con la conciliación familiar durante la temporada estival.

Las actividades arrancaron este lunes con un grupo aún reducido -algo habitual en la primera y última semana del casal-, pero este miércoles el ambiente ya es otro: más niños, más movimiento y más energía. Desde un poco antes de las nueve de la mañana, los monitores han ido recibiendo a los pequeños hasta que han llegado todos. Una vez dentro, los dividen por edades: los más pequeños se cambian y se ponen las camisetas del casal y los mayores empiezan con dinámicas en grupo, juegos con pelota y presentaciones.

Desde finales de junio hasta principios de septiembre, los 'casals' de la Fundació Pere Tarrés acogerán a unos 37.000 niños y niñas en toda Catalunya, con actividades adaptadas al calor, la edad y los intereses de cada grupo. Las jornadas, de 09.00 a 17.00 horas, incluyen talleres, juegos, actividades al aire libre y excursiones. En este caso, se organizan dos salidas de media jornada por semana y una de todo el día.

“Hoy nos han dicho que vamos de excursión al parque de Glòries y tengo muchas ganas porque no he ido nunca”, explica Dachi, de 10 años, con entusiasmo. Lo que más le gusta, dice, son las actividades, conocer a nuevos amigos y sobre todo mojarse con los juegos de agua. “Con mi casal del año pasado fuimos a la montaña a conocer cabras y vacas, y me encantó. Incluso montamos a caballo. Es algo que solo hago cuando voy a mi pueblo, en Georgia”, añade.

Lua Iglesias, de 8 años, también ha empezado esta semana: “Me lo pasé muy bien el primer día. Lo que más me gusta son los juegos de agua, jugar con la pelota y hacer actividades al aire libre con mi amiga Xènia”, cuenta.

Un grupo de niños y niñas, en las colonias de verano de Fundesplai en Sau. / EL PERIÓDICO

Para muchas familias, el casal o las colonias no son una alternativa más: es una pieza clave para poder trabajar en verano. Laia Vilagrassa, madre de un niño de Infantil 3, lo tiene claro: sin casal, conciliar sería imposible. Su hijo empezó con algunos nervios, al ser muy pequeño y no conocer aún a los monitores, pero ella confía en que se adaptará pronto. “Al final vienen a jugar todo el día”, comentaba.

Ester Camacho Soria, madre y miembro del AFA, explica que eligieron este casal por la experiencia de la entidad y porque combina bien las actividades dirigidas con el tiempo libre. Este año, por motivos familiares, su hijo irá las seis semanas del casal. “Es la única forma de organizarnos. Los niños tienen muchos más días de vacaciones que nosotros, y aquí se lo pasan bien, están con sus amigos y a nosotros nos permite hacer vida”, resume. Añade que, según la dinámica de cada año, los niños pueden salir encantados o algo más cansados, y que mucho depende del vínculo que establecen con los monitores.

Aun y así, muchas veces no solo es cuestión de logística. “Poder dejar a los niños en el casal es un alivio. En casa hay que entretenerlos, y muchas veces acaban con la televisión porque tienes que hacer mil cosas y no puedes estar pendiente todo el tiempo”, dice Gaia Trotta, madre de dos. Valora que el casal ofrece un entorno estructurado pero lúdico, similar al escolar, donde sus hijos pueden disfrutar, relacionarse y, al mismo tiempo, aprender valores como la convivencia o la socialización, aunque no se trate de una educación formal.

También se han estrenado las colonias de Fundesplai. Uno de los primeros turnos ha empezado este miércoles. En este caso, los primeros han sido un grupo de cerca de 50 niños y niñas de la Escuela Llacuna (Barcelona), que han salido hacia la casa de colonias de Els Porxos, situada en Vilanova de Sau, junto al embalse. Allí pasarán unos días de actividades en un entorno de naturaleza. Son parte de los 111.000 menores que participarán en colonias, casales, campamentos, campus, rutas e intercambios.

Pau, de 10 años, explicaba por qué le gusta ir: “Me gusta porque vamos a la montaña y nos divertimos con amigos y amigas y con los monitores”. Greta, de 9 años, coincidía con Pau en lo que esperaba de las colonias: “Estar con mis amigas y amigos y pasármelo muy bien.”

Más allá del entretenimiento, desde la fundación destacan el valor educativo del ocio. “El tiempo libre también es un espacio de aprendizaje. Cuando las escuelas cierran, es importante que los niños sigan socializando, aprendiendo a través del juego y generando vínculos. Todo esto refuerza su autoestima y su sentido de pertenencia”, explica Aina Espona, responsable de la campaña de casales de la Fundació Pere Tarrés.

Lo mismo destaca Asun Gil, responsable de la campaña de verano de Fundesplai: “Las colonias, los 'casals' o los campamentos son fundamentales para el desarrollo integral de niños y jóvenes. Aprenden a convivir, a ganar autonomía, a estar en contacto con la naturaleza, a hacer nuevas amistades o desarrollar nuevas habilidades, todo en un entorno de bienestar emocional”.