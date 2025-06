Dos alumnas de escuelas del Opus y una de un instituto público, las tres mejores notas de la selectividad en Catalunya

Llegó a Menorca para celebrar Sant Joan con unas amigas, un clásico entre el alumnado de segundo de Bachillerato tras superar la selectividad. Sus amigas tenían muy claro que iba a tener notaza, pero ser la mejor nota de Catalunya ha sido un chute extra de alegría para el viaje (sus amigas no están el ránking, pero también les ha ido bien, y las alegrías compartidas siempre saben aún mejor). Pese a no tenerlo tan claro como sus amigas, sí esperaba "una buena nota", se muestra sincera Berta García, joven de 17 años -cumple la mayoría de edad en otoño- vecina de Vilanova del Vallès, quien cursó la ESO y el Bachillerato en el instituto público de su pueblo y, antes, hizo la primaria en la Escola Mestres Munguet-Cortés, también pública. "He trabajado mucho durante el curso y llevaba unas notas muy buenas del instituto", añade la joven, quien comparte podio y 9,9 con otras dos estudiantes de la demarcación de Barcelona, ambas estudiantes de colegios del Opus: Catalina Goytisolo, del Col·legi Canigó de Barcelona y Raquel Giménez, del Col·legi La Vall de Bellaterra.

Berta estudió Bachillerato científico y tiene claro que quiere estudiar Ingeniería Biomédica, aunque aún duda sobre si hacerlo en la UPF o en la UB.

"En la UB está en todos los rankings, pero más enfocada a trabajar en hospitales, mientras en la UPF, se centra más a la parte física, que es la que más me gusta; esperaba también a tener la nota, por si había alguna sorpresa al final", explica al teléfono desde Menorca, feliz porque no hubo sorpresa.

Berta García, del instituto público Vilanova del Vallès, 9,9 en la selectividad 2025 / El Periódico

Aficionada al deporte -de pequeña hacía natación y de 'mayor' se apuntó al gimnasio, para tener más flexibilidad en los horarios y adaptarse al instituto, su prioridad-, hizo un Treball de Recerca de Ingeniería Química. Un estudio sobre cómo extraer fósforo de las aguas residuales. "Lo hice a través del Programa Argó de la UAB, que me permitió ir a sus laboratorios y trabajar con tutores que eran ya investigadores universitarios, fue una muy buena experiencia", agradece la joven.

Me gustaría estudiar Educación para ayudar al mundo a través de la enseñanza Catalina — 9,9 en la selectividad 2025

Cuando regrese de Menorca, Berta no tiene grandes planes, relajarse y estar con su familia. "Descansar después de un curso intenso", concluye.

Igual que Berta, Raquel Giménez, otra de las 9,9, va a dedicar el verano a descansar y estar con sus amigas, "aprovechando que es el primer verano en el que no tiene deberes", bromea. Quería estudiar Comunicación Audiovisual en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), así que se pasó el año estudiando duro para lograr la nota suficiente para poder hacerlo.

Raquel responde al teléfono un poco sobrepasada por la situación. No ha parado de sonar en toda la mañana, desde que a las 9 la han llamado del Departament para comunicarle que, junto a Berta y a Catalina, las tres, chicas- había logrado la mejor nota en la selectividad catalana. Al hacer la obligada pregunta de si se lo esperaba responde con un sincero "No, no, qué va!". "Era consciente de que me había ido bien, pero no tanto", señala esta joven de Vacarisses de 17 años, a quien le encanta mirar series y películas. Dentro de la Comunicación Audiovisual, aún no sabe si quiere centrarse más en el guion o en la dirección, pero tiene claro que lo suyo es la ficción. Sus series favoritas son 'Stranger things' y 'Lost'.

A Catalina Goytisolo, la tercera del trio de 9,9 de las primeras PAU competenciales, la ha despertado su madre, esta mañana con la noticia. "Yo estaba durmiendo", confiesa la joven, quien quiere estudiar dos grados a la vez: Educació en inglés en la Universitat Abad Oliva y Filología Hispánica en la UB. "Tengo vocación de maestra, mi madre es profesora, también, lo he vivido en casa", apunta la joven, a quien le gustan mucho los niños y enseñar. Lo que quiere estudiar no es un doble grado que exista, sino que quiere hacer las dos carreras a la vez para no renunciar a ninguna de sus pasiones. "Me gustaría ayudar al mundo a través de la educación", añade la joven, apasionada también del dibujo -su Treball de Recerca fue crear un icono ruso de una virgen con el niño- quien este verano hará una peregrinación a Francia con unas amigas.

En el resto de demarcaciones catalanas, las calificaciones más altas han sido un 9,80 en Girona en el Institut Frederic Martí i Carreras. Un 9,50 en Tarragona en el Instituto Gabriel Ferrater i Soler. Y un 9,30 en Lleida correspondiente al Institut Lo Pla d'Urgell (fuera de Barcelona, todo institutos públicos). No ha habido ningún 10 ni en Barcelona ni en comarcas en el estreno de una temida selectividad que finalmente no ha sido para tanto y han aprobado un 95% de los estudiantes con una nota media de un 6,44.